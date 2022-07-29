Карта боевых действий на Украине на 29 июля 2022: ответ российских войск после удара ракетами HIMARS по Еленовке

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156- й день спецоперации

Что происходит на разных векторах ведения специальной военной операции? Подавление систем поражения противника, выведение из строя его резервов, нивелирование возможностей обороны в ключевых точках наших наступательных операций.

На Николаевско-Криворожском направлении наносятся точечные удары. В Белгород-Днестровском районе поражен артсклад в селе Беленьком. Приведен в негодность мост в Затоке. В районе Тополиного уничтожена живая сила противника.

В Киевской и Черниговской областях нанесены удары в центры сосредоточения украинских резервов. В частности, у Лютежа Киевской области понесла существенные потери от направленного удара 30-я мехбригада — она направлялась на Донбасс. А на полигоне Гончаровское под Черниговым серьезно пострадала 57-я мотопехотная бригада.

Карта боевых действий на Украине на 29 июля 2022 Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Горское (ЛНР) — нивелирована атака РСЗО

Константиновка (ДНР) — уничтожен склад 81-й аэромобильной бригады ВСУ

Раздоловка (ДНР) — уничтожен ЗРК «Бук-М1»

Верхнеторецкое (ДНР) — сбиты беспилотники ВСУ

Покровское (ДНР) — под контролем союзных войск

Кленовое (ДНР) - под контролем союзных войск

Авдеевка (ДНР) — артобстрел укрепрайонов, бои на окраинах

Красногоровка (ДНР) — захвачены ряд опорных пунктов

В ходе спецоперации сбиты 260 самолетов и 145 вертолетов ВСУ. Уничтожены 1631 беспилотник и 361 ЗРК противника. Выведены из строя 4181 танк и бронемашин, а также 768 машин РСЗО. Поражены 3213 орудий полевой артиллерии и минометов украинской армии.