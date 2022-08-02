Разведенный Лепс восхитил поклонниц обнаженным торсом

Григорий Лепс. Фото: Иван МАКЕЕВ

Григорий Лепс активно взялся за свое здоровье. Певец увлекся спортивной ходьбой, благодаря которой похудел на несколько килограммов. В соцсетях артист поделился свежим снимком, на котором он позирует с обнаженным торсом. Григорий передал поклонникам привет из солнечного Крыма. Лепс сфотографировался голым по пояс, продемонстрировав подтянутую фигуру. Из одежды на нем – только панамка и шорты, на груди - массивный крест.

- Крым. Храм Солнца. Место силы, - подписал фото певец.

В комментариях поклонницы восхитились отличной спортивной формой звезды. «Похудел-то как», «В отличной форме», «Подтянутый, спортивный», - обсуждают подписчицы.

Певец отдыхает в Крыму. Фото: соцсети.

Ранее мать певца Натэлла Лепсверидзе рассказала журналистам, что ее сын до сих пор любит бывшую супругу Анну Шаплыкову. Мама артиста надеется, что супруги воссоединятся и вновь будут жить одной семьей. Музыкант прожил в браке с белокурой танцовщицей 20 лет. Мировой суд Хамовнического района расторг брак Григория Лепса и Анны Шаплыковой 20 декабря 2021 года. Телеведущая Ксения Собчак в шоу «Вечерний Ургант» подтвердила слухи о том, что Лепс развелся из-за романа с бывшей женой Андрея Аршавина Юлией Барановской.

Со своей будущей женой Григорий познакомился в 2000 году в ресторане. Анна была танцовщицей, участницей коллектива Лаймы Вайкуле. Через два года артист и его избранница поженились. Ради мужа Анна оставила сцену, занималась домом и бизнесом Лепса. У супругов родились трое детей: дочери Ева и Николь, а также сын Иван.

Анне пришлось бороться с пагубными привычками мужа. Исполнитель хита «Рюмка водки на столе» серьезно увлекся спиртным, многолетняя зависимость переросла в болезнь. По отзывам друзей, Григорий прошел лечение от вредного пристрастия и сейчас почти не употребляет алкоголя.