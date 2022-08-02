«Пятёрочка» и платежная система «Мир» запустили акцию с кешбэком

Покупатели, которые используют карты «Мир» при оплате в магазинах, смогут вернуть 15% от стоимости покупки в виде кешбэка.

Кешбэк 15% будет начисляться за каждую вторую покупку свыше 1500 рублей (с использованием карты «Мир»), совершенные в период с 1 по 12 августа в торговых точках всех регионов присутствия сети за исключением Иркутской области и Республики Удмуртия.

Для участия в акции необходимо предварительно подтвердить участие в акции и зарегистрировать свою карту «Мир» на сайте privetmir.ru или в мобильном приложении «Привет, Мир!», а при оплате покупки предъявить карту программы лояльности сети «Выручай-карта». Максимальный размер кешбэка составит 500 рублей за весь период акции. При использовании нескольких карт «Мир» расчёт кешбэка будет вестись по каждой из них отдельно. Начисление кешбэка производится в течение 5-7 дней на ту же карту «Мир», которой была осуществлена оплата на кассе магазина.

«Это уже вторая наша совместная активация с платёжной системой «Мир» в рамках начисления кешбэка. В первой акции мы отметили позитивный отклик: порядка 70% опрошенных нами гостей понравилась акция и они были намерены ею воспользоваться. Мы видим, как растёт популярность в целом системы получения вознаграждений в виде кешбэка, а также проникновение платежной системы «Мир» среди наших гостей: с начала года более чем на 20% увеличилось число покупателей, которые платят картой «Мир», и сейчас каждый третий использует именно такой способ. Поэтому мы предлагаем удобные, простые в механике и полезные акции, которые позволяют нашим покупателям получать ещё больше выгод», - отметил Михаил Ярцев, директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка».

«За первые полгода 2022 держатели карт «Мир» заплатили в супермаркетах и гипермаркетах по всей России свыше 1,3 млрд раз. Как и прежде, эта категория возглавляет топ самых частых оплат покупок по национальным картам. Учитывая, что «Пятерочка» - одна из крупнейших и наиболее популярных торговых сетей в России, миллионы россиян смогут воспользоваться выгодным предложением и сэкономить благодаря совместной акции», - сказала Елена Лазарева, директор по развитию клиентских сервисов платежной системы «Мир».

Полные правила акции доступны на сайте 5ka.ru и www.privetmir.ru.