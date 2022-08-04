Дом-НЛО, построенный на Рублевке для Наоми Кэмпбелл, продают на Авито

Кэмпбелл и Доронин были вместе пять лет. В 2013 году они объявили о разрыве. Фото: George Pimentel/FilmMagic/Getty Images
Бывает же: буквально на соседней полке с бэушными пылесосами и «почти новыми» кроссовками - такое! Пользователи сайта бесплатных объявлений Авито внезапно обнаружили в разделе «Недвижимость» самый дорогой особняк в истории Рублевки. Дом миллиардера Владислава Доронина, спрятанный в сосновом бору в окрестностях подмосковной Барвихи.
В свое время фотки этого роскошного особняка облетели все архитектурные и прочие глянцевые журналы. Домище из стекла и бетона в виде огромного космического корабля строили по проекту Захи Хадид - архитектора, которая еще при жизни стала культовой фигурой (знаменитая британка иракского происхождения скончалась в 2016 году).
В свое время дом должен был стать свадебным подарком Владислава Доронина супермодели Наоми Кэмпбелл, с которой у российского бизнесмена возникли романтические отношения.
Спальня владельца расположена на верхнем этаже. Фото: zaha-hadid.com
Легенда гласит, что идея дома-НЛО появилась у Захи во время делового обеда с миллиардером. Доронин рассказал ей, что купил в Подмосковье большой участок земли - поляну в окружении леса. Но упираться окнами в дома соседей или деревья бизнесмену не хотелось. Рассказал про мечту: «Я хочу просыпаться утром и сразу видеть голубое небо». Заха улыбнулась и уточнила, какой высоты деревья вокруг участка. «Около тридцати метров», - ответил бизнесмен.
Архитектор взяла салфетку и прямо на ней набросала первый эскиз будущего дома, похожего на космический крейсер из «Звездных войн» - с огромной хозяйской спальней в башне, с которой открывается шикарный вид поверх сосен и берез.
В процессе доработки проект приобрел четкие черты:
Общая площадь особняка - 2,7 тысячи квадратных метров. (Площадь всего участка - 75 га.)
Жилые и прочие помещения расположены на четырех уровнях. (Дом стоит на склоне холма, поэтому некоторые помещения уходят в глубину. - См. «Конкретно».)
Верхняя точка, спальня с большой ванной комнатой, - на высоте 35 метров.
Наверх ведет лифт, смонтированный в башне.
Вся мебель и предметы интерьера тоже делались на заказ, они должны подчеркивать плавные линии дома, придуманного Захой Хадид.
Хозяин пребывал в восторге. «Я испытал редкое чувство: то, что ты скрупулезно планировал, обрело реальные черты», - признавался в одном из интервью сам Доронин.
Внутри особняк напоминает космический корабль. Фото: zaha-hadid.com
Об этой паре десять лет назад писали все мировые таблоиды. Супермодель Наоми Кэмпбелл - знаменитая Черная пантера - собралась замуж за бизнесмена из России. Познакомились они на Каннском кинофестивале, когда Доронин был еще официально женат. Бизнесмен делал темнокожей красавице шикарные подарки - закатывал для ее друзей вечеринки на огромной яхте, подарил дом на райском острове у берегов Турции, готовил их совместное гнездышко в Барвихе…
Владислав и Наоми были вместе около пяти лет. В 2012-м пошли слухи о разрыве, а 2013-м их подтвердили официально. Правда, в барвихинском доме-НЛО невеста-супермодель пожить так и не успела - стройка затянулась надолго, особняк доделали лишь в 2016 году. Но Владислав Доронин, насколько известно, жить в «космическом корабле» тоже не стал.
Дом почти сразу был выставлен на продажу. В прессе озвучивалось, что особняк обошелся бизнесмену в 140 млн долларов. По курсу 2016 года (67 - 68 баксов за рубль) это более 9,3 млрд руб.
Известно, что в 2019-м элитные агентства недвижимости предлагали дом в Барвихе за 6,5 млрд рублей. Но никто его так и не купил. В свежем объявлении на Авито цена - 5 миллиардов. Но желающих приобрести этот шедевр (без иронии) современной архитектуры, насколько известно, пока нет.
Обычно дорогие особняки продают через агентства элитной недвижимости с базами потенциальных покупателей, которые когда-либо искали что-то в похожем ценовом сегменте. Но почему дом Доронина выставлен на Авито?! Эксперты считают, что это, возможно, от отчаяния - на других площадках покупателей так и не нашлось. Поэтому агенты пытаются любым способом привлечь внимание к дому и хайпануть.
Дом оформлен дизайнерской мебелью в светлых тонах. Фото: zaha-hadid.com
По словам экспертов, супердорогие объекты всегда продаются очень долго, 3 - 5 лет или даже больше - и это нормально. А в случае с домом Владислава Доронина и Наоми Кэмпбелл креативный дизайн Захи Хадид является скорее минусом, чем плюсом.
- На объекты, так скажем, более классического стиля покупателей всегда больше, - рассказал «КП» член Совета Гильдии риелторов Москвы Роман Вихлянцев. - Но при этом на рынке иногда встречаются откровенно фриковатые объекты, сильно переоцененные своими владельцами. Разумеется, человек, который может себе позволить купить такой дом, крайне избирателен. Заплатить огромные деньги за особняк не в вашем стиле - немыслимая история. Дом, построенный по каким-то индивидуальным запросам, как бы показывает лицо человека. Но кто потом захочет заплатить миллиарды рублей, чтобы надеть чужое лицо?
- Нужно ждать покупателя, который поймет не цену, а ценность этого объекта, - объясняет эксперт отдела загородной недвижимости офиса МИЭЛЬ
«На Николоямской» Анна Почикаева. - Дом, построенный по проекту одного из известнейших в мире архитекторов для конкретного и тоже очень известного человека, - знаковая вещь для очень узкого круга лиц.
По словам Вихлянцева, обычно на рынке продается до десятка подмосковных особняков стоимостью от 2 млрд рублей. Но сейчас их чуть ли не в два раза больше.
- Это связано с тем, что много богатых людей уехали за границу и начали продавать свои активы, - говорит Роман.
Эксперт отмечает, что цены на такие дома почти всегда необъективно завышены.
- Чаще всего к большим и дорогим объектам в элитных поселках появляется интерес, если землю можно разделить на части. Но обычно в центре участка стоит какой-то морально устаревший домина, который сам по себе никому не нужен. Всем интересна земля, которая под ним.
Кстати, примерно такая же история - с особняком, который когда-то купил в элитных Горках-10 телеведущий Иван Ургант. Дом, оставшийся на несколько лет без присмотра, оказался поражен черной плесенью. Сейчас за особняк на 160 сотках просят 150 млн руб. Риелторы считают, если его снести и разделить участок на несколько частей, продать можно быстрее и дороже.
Риелторы приводят примеры рублевских домов, которые выставляли на продажу, но не могли найти покупателей слишком долго. В итоге владельцы соглашались на совсем уж бросовые цены, потому что за несколько лет без должного ухода VIP-дворцы превращались чуть ли не в «графские развалины».
Футуристический дом, спроектированный для Наоми, теперь продается на Авито.
КСТАТИ
Когда разглядываешь объявления на сайтах по продаже недвижимости, почти всюду выскакивают предложения приобрести объект по ипотеке. Например, дом на Рублевке за 2,2 миллиарда рублей. Сайт тут же предлагает ипотеку: от 277 тысяч рублей в месяц. А что, есть люди, которые берут ипотеку под настолько дорогие дома?!
- На нашей памяти покупок дорогих загородных объектов с привлечением ипотечных средств не было, - заявила «КП» эксперт МИЭЛЬ Анна Почикаева.
По словам специалистов, оценка банком рыночной стоимости дома в большинстве случаев очень сильно не совпадает с запросами владельцев.
- Банки крайне редко выдают кредиты на подобные объекты, - объясняет Роман Вихлянцев. - Честно говоря, мне никогда не попадались покупки в кредит домов дороже 200 млн рублей. Чаще всего такую недвижимость приобретают сразу, но не на физическое лицо, а на принадлежащую покупателю фирму.
КОНКРЕТНО
Нижний уровень - на глубине холма: гостиная, спа (русская баня, финская сауна,
хаммам), зал для фитнеса.
Второй уровень: основная гостиная, кухня, зал с крытым бассейном, парковка.
Третий уровень: рабочий кабинет, комната для гостей.
Верхний этаж: спальня, зал с террасой.