Дом-НЛО, построенный на Рублевке для Наоми Кэмпбелл, продают на Авито

Кэмпбелл и Доронин были вместе пять лет. В 2013 году они объявили о разрыве. Фото: George Pimentel/FilmMagic/Getty Images

Бывает же: буквально на соседней полке с бэушными пылесосами и «почти новыми» кроссовками - такое! Пользователи сайта бесплатных объявлений Авито внезапно обнаружили в разделе «Недвижимость» самый дорогой особняк в истории Рублевки. Дом миллиардера Владислава Доронина, спрятанный в сосновом бору в окрестностях подмосковной Барвихи.

Звездолет из Барвихи

В свое время фотки этого роскошного особняка облетели все архитектурные и прочие глянцевые журналы. Домище из стекла и бетона в виде огромного космического корабля строили по проекту Захи Хадид - архитектора, которая еще при жизни стала культовой фигурой (знаменитая британка иракского происхождения скончалась в 2016 году).

В свое время дом должен был стать свадебным подарком Владислава Доронина супермодели Наоми Кэмпбелл, с которой у российского бизнесмена возникли романтические отношения.

Спальня владельца расположена на верхнем этаже. Фото: zaha-hadid.com

Легенда гласит, что идея дома-НЛО появилась у Захи во время делового обеда с миллиардером. Доронин рассказал ей, что купил в Подмосковье большой участок земли - поляну в окружении леса. Но упираться окнами в дома соседей или деревья бизнесмену не хотелось. Рассказал про мечту: «Я хочу просыпаться утром и сразу видеть голубое небо». Заха улыбнулась и уточнила, какой высоты деревья вокруг участка. «Около тридцати метров», - ответил бизнесмен.

Архитектор взяла салфетку и прямо на ней набросала первый эскиз будущего дома, похожего на космический крейсер из «Звездных войн» - с огромной хозяйской спальней в башне, с которой открывается шикарный вид поверх сосен и берез.

В процессе доработки проект приобрел четкие черты:

Общая площадь особняка - 2,7 тысячи квадратных метров. (Площадь всего участка - 75 га.)

Жилые и прочие помещения расположены на четырех уровнях. (Дом стоит на склоне холма, поэтому некоторые помещения уходят в глубину. - См. «Конкретно».)

Верхняя точка, спальня с большой ванной комнатой, - на высоте 35 метров.

Наверх ведет лифт, смонтированный в башне.

Вся мебель и предметы интерьера тоже делались на заказ, они должны подчеркивать плавные линии дома, придуманного Захой Хадид.

Хозяин пребывал в восторге. «Я испытал редкое чувство: то, что ты скрупулезно планировал, обрело реальные черты», - признавался в одном из интервью сам Доронин.

Внутри особняк напоминает космический корабль. Фото: zaha-hadid.com

Подарок для Черной пантеры

Об этой паре десять лет назад писали все мировые таблоиды. Супермодель Наоми Кэмпбелл - знаменитая Черная пантера - собралась замуж за бизнесмена из России. Познакомились они на Каннском кинофестивале, когда Доронин был еще официально женат. Бизнесмен делал темнокожей красавице шикарные подарки - закатывал для ее друзей вечеринки на огромной яхте, подарил дом на райском острове у берегов Турции, готовил их совместное гнездышко в Барвихе…

Владислав и Наоми были вместе около пяти лет. В 2012-м пошли слухи о разрыве, а 2013-м их подтвердили официально. Правда, в барвихинском доме-НЛО невеста-супермодель пожить так и не успела - стройка затянулась надолго, особняк доделали лишь в 2016 году. Но Владислав Доронин, насколько известно, жить в «космическом корабле» тоже не стал.

Дом почти сразу был выставлен на продажу. В прессе озвучивалось, что особняк обошелся бизнесмену в 140 млн долларов. По курсу 2016 года (67 - 68 баксов за рубль) это более 9,3 млрд руб.

Известно, что в 2019-м элитные агентства недвижимости предлагали дом в Барвихе за 6,5 млрд рублей. Но никто его так и не купил. В свежем объявлении на Авито цена - 5 миллиардов. Но желающих приобрести этот шедевр (без иронии) современной архитектуры, насколько известно, пока нет.

Обычно дорогие особняки продают через агентства элитной недвижимости с базами потенциальных покупателей, которые когда-либо искали что-то в похожем ценовом сегменте. Но почему дом Доронина выставлен на Авито?! Эксперты считают, что это, возможно, от отчаяния - на других площадках покупателей так и не нашлось. Поэтому агенты пытаются любым способом привлечь внимание к дому и хайпануть.

Дом оформлен дизайнерской мебелью в светлых тонах. Фото: zaha-hadid.com

Когда креатив - в минус

По словам экспертов, супердорогие объекты всегда продаются очень долго, 3 - 5 лет или даже больше - и это нормально. А в случае с домом Владислава Доронина и Наоми Кэмпбелл креативный дизайн Захи Хадид является скорее минусом, чем плюсом.

- На объекты, так скажем, более классического стиля покупателей всегда больше, - рассказал «КП» член Совета Гильдии риелторов Москвы Роман Вихлянцев. - Но при этом на рынке иногда встречаются откровенно фриковатые объекты, сильно переоцененные своими владельцами. Разумеется, человек, который может себе позволить купить такой дом, крайне избирателен. Заплатить огромные деньги за особняк не в вашем стиле - немыслимая история. Дом, построенный по каким-то индивидуальным запросам, как бы показывает лицо человека. Но кто потом захочет заплатить миллиарды рублей, чтобы надеть чужое лицо?

- Нужно ждать покупателя, который поймет не цену, а ценность этого объекта, - объясняет эксперт отдела загородной недвижимости офиса МИЭЛЬ

«На Николоямской» Анна Почикаева. - Дом, построенный по проекту одного из известнейших в мире архитекторов для конкретного и тоже очень известного человека, - знаковая вещь для очень узкого круга лиц.

По словам Вихлянцева, обычно на рынке продается до десятка подмосковных особняков стоимостью от 2 млрд рублей. Но сейчас их чуть ли не в два раза больше.

- Это связано с тем, что много богатых людей уехали за границу и начали продавать свои активы, - говорит Роман.

Эксперт отмечает, что цены на такие дома почти всегда необъективно завышены.

- Чаще всего к большим и дорогим объектам в элитных поселках появляется интерес, если землю можно разделить на части. Но обычно в центре участка стоит какой-то морально устаревший домина, который сам по себе никому не нужен. Всем интересна земля, которая под ним.

Кстати, примерно такая же история - с особняком, который когда-то купил в элитных Горках-10 телеведущий Иван Ургант. Дом, оставшийся на несколько лет без присмотра, оказался поражен черной плесенью. Сейчас за особняк на 160 сотках просят 150 млн руб. Риелторы считают, если его снести и разделить участок на несколько частей, продать можно быстрее и дороже.

Риелторы приводят примеры рублевских домов, которые выставляли на продажу, но не могли найти покупателей слишком долго. В итоге владельцы соглашались на совсем уж бросовые цены, потому что за несколько лет без должного ухода VIP-дворцы превращались чуть ли не в «графские развалины».

Футуристический дом, спроектированный для Наоми, теперь продается на Авито.

КСТАТИ

Можно ли купить в ипотеку?

Когда разглядываешь объявления на сайтах по продаже недвижимости, почти всюду выскакивают предложения приобрести объект по ипотеке. Например, дом на Рублевке за 2,2 миллиарда рублей. Сайт тут же предлагает ипотеку: от 277 тысяч рублей в месяц. А что, есть люди, которые берут ипотеку под настолько дорогие дома?!

- На нашей памяти покупок дорогих загородных объектов с привлечением ипотечных средств не было, - заявила «КП» эксперт МИЭЛЬ Анна Почикаева.

По словам специалистов, оценка банком рыночной стоимости дома в большинстве случаев очень сильно не совпадает с запросами владельцев.

- Банки крайне редко выдают кредиты на подобные объекты, - объясняет Роман Вихлянцев. - Честно говоря, мне никогда не попадались покупки в кредит домов дороже 200 млн рублей. Чаще всего такую недвижимость приобретают сразу, но не на физическое лицо, а на принадлежащую покупателю фирму.

КОНКРЕТНО

Из чего состоит особняк Доронина

Нижний уровень - на глубине холма: гостиная, спа (русская баня, финская сауна,

хаммам), зал для фитнеса.

Второй уровень: основная гостиная, кухня, зал с крытым бассейном, парковка.

Третий уровень: рабочий кабинет, комната для гостей.

Верхний этаж: спальня, зал с террасой.