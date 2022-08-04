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Звезды3 августа 2022 23:05

Мария Шарапова показала, как кормит сына грудью

Спортсменка поделилась трогательным видео
Ирина СУХАНОВА
Мария Шарапова родила сына от своего жениха Александра Гилкса.

Мария Шарапова родила сына от своего жениха Александра Гилкса.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мария Шарапова стала мамой всего месяц назад. В июле знаменитая теннисистка объявила, что родила мальчика Теодора. Теперь будни молодой мамы наполнены маленькими семейными радостями, о которых она рассказывает в соцсетях. На своей странице Мария поделилась трогательным видео с малышом и рассказала, что ей нелегко дается грудное вскармливание. В комментариях к видео она призывает молодых мамочек ничего не бояться.

- Первые дни кормления наполнены непредсказуемостью. Будьте снисходительны к себе и знайте, что все будет хорошо, - написала Шарапова.

В видео Мария улыбается сыну, а тот водит крошечной ручкой по лицу и груди своей мамы. Ролик получился очень милым, и это с удовольствием отметили подписчики звезды. «Это то, что мы хотели услышать. Просто сказать: «Расслабься и не волнуйся»... Нужно быть сильными»; «Тео, у тебя лучшая мамочка!»; «Слезы наворачиваются от милоты»; «Отдыхай, когда ты этого хочешь, пей воду, молоко, сок, чай, не чувствуй стыда за то, что тебе кажется, ты плохая мама», - пишут интернет-пользователи.

Мария поделилась трогательным видео с малышом и рассказала, что ей нелегко дается грудное вскармливание. Фото: кадр видео.

Мария поделилась трогательным видео с малышом и рассказала, что ей нелегко дается грудное вскармливание. Фото: кадр видео.

О беременности Шараповой стало впервые известно в конце апреля. Теннисистка объявила о том, что находится в положении, в день своего 35-летия. Спортсменка родила сына от своего бойфренда - британского миллионера Александра Гилкса.

Александр считается одним из самых завидных женихов Великобритании, вхож в королевскую семью и близко дружит с принцами Уильямом и Гарри. Кроме того, бойфренд хорошо знает русский и говорит с Машей на ее родном языке. Его мать Робин много лет проработала в Оксфордском университете в Департаменте изучения России и стран Восточной Европы. Александр учился в одной из самых престижных частных школ Британии - Итоне, и там он, кроме французского и испанского, выучил ещё и русский язык. Молодой человек планировал, что знание русского пригодится ему в его будущей карьере. А оказалось – в любви.

Гилкс живет в Нью-Йорке, торгует произведениями искусства и является одним из основателей аукционного дома Paddle8. У него состоятельные клиенты, он близко дружит со многими знаменитостями: приятельствует с Элтоном Джоном и Мадонной, Бейонсе и Викторией Бекхэм. Состояние Гилкса оценивается в несколько десятков миллионов фунтов стерлингов. Впрочем, Мария – тоже невеста с приданым, она одна из самых богатых спортсменок планеты.

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