Сергей Станкевич, для «Комсомольской правды» из Стамбула: У Путина и Эрдогана - Черное море на двоих

Сергей Станкевич Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Что будут обсуждать и о чем договорятся лидеры государств?

На эти вопросы я попросил ответить давнего героя моих публикаций, который находится сейчас в Стамбуле - Сергея Станкевича.

Кстати, на днях с его корреспонденциями из Турции уже смогли познакомиться слушатели Радио «Комсомольская Правда» (97,2 FM) - и посетители сайта KP.RU.

- … Сергей Борисович, я сейчас уже нахожусь в Сочи, приехал вот освещать встречу двух президентов. И, в общих чертах, мы уже себе может представить темы российско-турецкой «двухсторонки». А если говорить конкретно? И, что называется, - учесть взгляд на пятницу, 5 августа, оттуда, из Стамбула?

- Полагаю, что в ходе общения президентов с глазу на глаз две темы почти наверняка будут обсуждаться.

Во-первых, это режим Черного моря и проливов.

Фактически, сейчас у Черного моря два полновесных хозяина - Россия и Турция. Они определяют ситуацию безопасности и режим мореплавания в акватории. Можно сказать, море на двоих.

А потом - президентам есть, что согласовать - и по зерновому экспорту, и по разминированию, и по дальнейшей судьбе Конвенции Монтре 1936 года.

- Что за конвенция и что с ее судьбой?

- Загляните в Википедию, в любой международный словарь.

Это - конвенция, восстановившая суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы из Чёрного в Средиземное море, принятая на Конференции о режиме Черноморских проливов, которая проходила с 22 июня по 21 июля 1936 года в г. Монтрё (Швейцария).

При этом Турция обязалась соблюдать принципы международного морского права. Она и придерживается этих обязательств.

- Ясно… А вторая тема?

- Это - вступление Турции в БРИКС (наряду с другими новобранцами).

Это сделает организацию не только финансово-экономической доминантой Евразии, но и важнейшим центром геополитического влияния.

- А о чем пишут и говорят сегодня - в связи с предстоящей встречей в верхах - турецкие СМИ?

- Здесь, в Стамбуле, много пишут и рассуждают о том, что президенты в Сочи обсудят военные конфликты - обострение в Карабахе и бои на Украине.

Может, предполагают наши турецкие коллеги, Путин с Эрдоганом даже определят, чем все на Украине должно закончиться.

- А вот, на ваш взгляд, - как будет все складываться на самом деле?

- Думаю, однако, что Кремль в этих темах не станет вдаваться в подробности, особенно по Украине…

- Итак - ждём встречи Путина и Эрдогана.