Безвозмездная помощь – в сердце Москвы: Участники Дня донора на ВДНХ сдали более 18 литров крови

День донора прошел на одной из самых значимых и для Москвы, и для России общественных площадок, легендарной ВДНХ

В четверг, 4 августа, в Москве прошел День донора. Более 80 человек, среди которых сотрудники, резиденты и волонтеры ВДНХ, посетители Выставки и жители города пришли в его центр, чтобы сдать кровь.

Мобильный комплекс заготовки крови Центра крови ФМБА России разместился на площадке возле кинотеатра-лектория ВДНХ. Участники акции не только сдавали кровь, но и в ходе социальной акции НФРЗ «Донорская почта» подписывали особые открытки с пожеланиями пациентам московских больниц - в них они оставили пожелания и добрые слова для тех, кто станет получателем донорской крови. Организаторы акции "Донорпочты" уверены, что поддержка помогает не меньше, чем сами компоненты крови.

- День донора прошел на одной из самых значимых и для Москвы, и для России общественных площадок, легендарной ВДНХ, и это очень символично: без преувеличения, это самое главное место для объединения культурного наследия народов нашей страны, – подчеркивает Елена Стефанюк, директор Национального фонда развития здравоохранения, заместитель председателя Координационного совета по донорству крови при ОПРФ.

Она также добавила, что проведенная акция привлекает большое внимание, а значит – популяризует безвозмездное донорство крови и ее компонентов, вовлекает в донорство новых доноров и волонтеров.

- С удовольствием отметим и оперативность и четкость организации акции со стороны ВДНХ, а также серьезную волонтерскую поддержку. Спасибо нашим партнерам, и пусть донорские акции в самом центре культурной жизни Москвы проходят чаще!, - резюмировала Елена Стефанюк.

Помимо сдачи «донорской» цельной крови, на акции можно было одновременно сдать 10 мл крови на типирование для вхождения в Федеральный регистр неродственных доноров костного мозга, такую возможность участникам предоставила выездная бригада донорского отделения НМИЦ гематологии Минздрава России. Типирование прошли 7 человек.

В итоге участники Дня донора на ВДНХ сдали более 18 литров крови. Все они, а также медики Центра крови ФМБА России и выездной бригады донорского отделения НМИЦ гематологии получили в подарок от Выставки билеты на бесплатное посещение Музея славянской письменности «Слово», Музея ВДНХ и центра «Космонавтика и авиация». Также доноры получили сувениры от НФРЗ с символикой Всероссийской акции.

Напомним, что день донора был организован НФ «Национальный фонд развития здравоохранения», «Выставкой достижений народного хозяйства», Координационным советом по донорству крови при ОП РФ при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения правительства Москвы в рамках реализации социального проекта НФРЗ «Креативное донорство. Волонтерские инициативы в поддержку донорства крови».