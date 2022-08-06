Сергей Шнуров и его жена Ольга. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал отцом в четвертый раз. Жена музыканта Ольга Абрамова родила ему наследника в одной из клиник Швейцарии, сообщило издание ФАН со ссылкой на свой источник. Кто именно родился у супругов – мальчик или девочка – пока неизвестно. Это уже второй общий ребенок пары. Теперь у Шнура четверо детей.

О том, что Шнуров и его беременная спутница жизни уехали в Европу, стало известно неделю назад. Супругов заметили в одном из отелей Швейцарии. Певца и его избранницу сфотографировала постоялица гостиницы. Снимок появился в соцсетях и быстро разошелся по Интернету. Ранее о беременности 32-летней жены 49-летнего музыканта сообщила телеведущая Ксения Собчак.

В июне 2021 года Абрамова родила первенца. Имя ребенка пара скрывает. Лишь однажды музыкант упомянул, что это мальчик. У Шнурова есть 30-летняя дочь Серафима от первой жены Марии Исмагиловой и 23-летний сын Аполлон от второй жены Светланы Костицыной.

Женившись в 2018 году на дочери миллионера Валерия Абрамова, заядлый тусовщик Шнур остепенился и закрылся от публики. Ольга родом из Екатеринбурга, ее отец занимал пост главы службы безопасности Уральской металлургической компании, а потом был переведен в Москву в головной офис и стал директором по внешним связям. В собственности семьи Абрамовых — несколько квартир в Москве, а также загородный дом на Рублевке. Ольга с детства росла в достатке. Девочка занималась танцами и верховой ездой, изучала языки, играла в большой теннис и училась кататься на горных лыжах. Ольга всегда интересовалась искусством и пробовала писать стихи. Когда Шнуров впервые вышел с будущей женой в свет, он представил ее как «поэтессу Варвару».

С 2010 по 2018 год музыкант был женат на Матильде Шнуровой. Елена Мозговая (настоящее имя Матильды) полностью изменила музыканта: заставила его бросить пить, поменяла гардероб и превратила в одного из самых стильных мужчин российского шоу-бизнеса. Шнуров увлекся спортом и начал вести здоровый образ жизни. А главное – вышел в топ самых высокооплачиваемых музыкантов, получающих многомиллионные гонорары. Шнуров является одним из самых дорогих артистов – его гонорар за выступление на корпоративе составляет около 15 миллионов рублей.