Наталья Подольская об отношениях с Владимиром Пресняковым: "Я его бросила!"

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Наталья Подольская откровенно рассказала об отношениях с Владимиром Пресняковым. Супруги поженились в 2010 году. Церемония венчания проходила в столичном храме Святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке. В 2015 году певица родила сына Артемия, а в 2020-м на свет появился второй ребенок пары Ивана. В очень личном интервью Светлане Бондарчук вокалистка раскрыла подробности личной жизни.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков вместе с 2005 года. Они познакомились на одном из шоу. Певица говорит, что это была любовь с первого взгляда. Однако Пресняков не спешил делать Подольской предложение. Дело в том, что он был женат на Елене Ленской.

"Пять лет овощ зрел. Матросил меня пять лет, прежде чем пожениться. Кошмар. В начале мы расставались. Мы встречались пару месяцев, а потом я его бросила, потому что он был официально женат. Для меня быть разлучницей в 23 года нереально", - поделилась артистка в эфире YouTube-канала "Света вокруг света".

Однако через четыре месяца после расставания отношения звезд возобновились. Пресняков и Подольская вместе выходили в свет. Ну а потом поженились и обвенчались.

Они вместе почти 20 лет. Говоря о секрете гармоничных отношений, Наталья отмечает, как важно уступать друг другу. По мнению певицы, счастливый брак может быть только в том случае, если оба супруга чувствуют себя свободными.

Артисты воспитывают двоих сыновей - семилетнего Артемия и двухлетнего Ивана. Звезда договаривается с мужем даже в мелких бытовых вопросах. "Мы договариваемся во всем. Он уступает мне, я уступаю Володе. Так и должно быть", - резюмировала исполнительница.