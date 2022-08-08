В Швеции вспомнили первых жертв «стокгольмского синдрома»

Ян-Эрик Олссон (справа) и его заложники в помещении банка, 1973 год. Фото: EAST NEWS

«Вечеринка начинается!» - с такими словами Ян-Эрик Олссон 23 августа 1973 года ворвался в здание одного из банков в столице Швеции, где захватил четверых заложников.

Вооруженный преступник выдвинул несколько требований – спортивный автомобиль, три миллиона шведских крон, оружие, бронежилеты и освобождение из тюрьмы своего напарника Кларка Улофссона, с которым познакомился во время заключения.

Все требования, кроме первых двух, власти беспрекословно выполнили, а потом стали тянуть время. На тот момент мало у кого был опыт переговоров с подобного рода преступниками.

По телефону с грабителями поговорил даже тогдашний премьер-министр Швеции Улоф Пальме. И он очень удивился, когда спустя два дня одна из заложниц – 26-летняя Кристин Энмарк заявила, что разочарована в действиях полиции.

«Дайте мне, Элизабет, Кларку и Яну-Эрику деньги и два пистолета, как они требуют, и мы уедем, - сообщила в ходе телефонного разговора девушка. – Мы им доверяем и хотим уехать с ними. Организуйте, и все это будет закончено».

Услышав это, никто не понимал, что происходит на самом деле. Криминалисты и психиатры того времени мало что знали о так называемом синдроме выживания, когда жертва начинает симпатизировать агрессору, чтобы психологически защититься. Поведение заложников поставило в тупик полицию, чиновников и всех жителей Стокгольма, которые следили за операцией по обезвреживанию грабителей по телевизору.

Преступники не скрывали своего желания переманить жертв на свою сторону. Они мило общались с заложниками, среди которых было три девушки и один мужчина, играли с ними в «крестики-нолики» и обещали золотые горы после освобождения.

Телефонные переговоры с бандитами ни к чему не привели. На шестой день захвата премьер-министр принял решение штурмовать здание банка, куда направили еще и слезоточивый газ. Когда спецслужбы ворвались в банк, то увидели, как заложники прикрывают своими спинами преступников.

После этого преступления его зачинщик Ян-Эрик Олссон, получивший 10 лет тюрьмы, стал национальным героем. Заложники наняли для его защиты адвокатов, а после судебного процесса приходили в тюрьму с передачами, писали письма и признавались в любви.

Это ограбление стало прорывом для психологии и криминалистики. Оно подарило науке новый термин - «стокгольмский синдром».