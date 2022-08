Ученые предупреждают о глобальной катастрофе: сотни вулканов под льдами Антарктиды угрожают всемирным потопом

Вулкан Эребус, один из ныне действующих вулканов Антарктиды Фото: EAST NEWS

Ученые Университета Эдинбурга озаботили геофизиков сразу двух направлений – тех, которые ждут конца света от массового извержения вулканов, и тех, которые опасаются катастрофического повышения уровня мирового океана в результате схода и таяния ледников, расположенных на западе Антарктиды. Как выяснилось, возможно и то, и другое. И почти одновременно. Наблюдения со спутников, зондирование радарами, аэрофотосъемка и прочие измерения, которые они провели, продемонстрировали, в итоге: подо льдом Антарктиды – как раз на западе континента – расположены более сотни огнедышащих гор Исследователи нашли 91 новый вулкан – уже 47 известным.

- Мы не ожидали найти так много, - удивлялся руководитель коллектива Роберт Бингхем. - Мы почти утроили количество вулканов, о существовании которых в западной Антарктиде геофизики уже знали. Мы также подозреваем, что на дне моря, которое лежит под шельфовым ледником Росса, их еще больше. Я вообще не исключаю, что этот регион окажется самым плотным регионом вулканов в мире.

Чем пугают неизвестные ранее огнедышащие горы? Да тем, что вдруг начнут извергаться, как это с ними бывает. И тогда жди беды.

Несколько лет назад многонациональная группа ученых подготовила обширный доклад для Европейского научного фонда, в котором оценила угрозы нашей цивилизации. Эксперты сравнили риски от падения астероидов, изменения климата, цунами, землетрясений, оползней, извержений вулканов. И пришли к выводу: опаснее вулканов в ближайшее время ничего нет. Вероятность того, что именно они, начав извергаться разом, сотрут человечество с лица Земли уже в XXI веке достигает 10 процентов. Прогнозисты брали в расчет учтенные вулканы, а появились дополнительные, что увеличивает вероятность. Это, во-первых.

Западная Антарктида «усыпана вулканами»

Во-вторых, в Западной Антарктиде расположен широчайший в мире ледник Туэйтса (Thwaites Glacier) – он же Ледник Судного дня (Doomsday Glacier), он же просто Туэйтс, названный в честь учёного-гляциолога Фредрика Туэйтса. Ледник стремительно теряет устойчивость, трескается и постепенно откалывается от материка. На это с прошлого года указывают ученые нескольких американских университетов, которых объединил международный проект The International Thwaites Glacier Collaboration (ITGC).

Туэйтс и в самом деле огромен – простирается на 120 километров, достигая местами толщины в 1200 метров. Пока его «язык» - восточная часть, высунувшаяся в залив Пайн-Айленд моря Амундсена, опирается на дно. И тем самым тормозит сползание сухопутной части ледника.

Однако, как выяснилось, шельфовый лед подмывает откуда-то взявшаяся относительно теплая вода, температура которой на 2 градуса выше, чем в близлежащих районах. «Язык» истончается. А со спутников видно, что он трескается вдоль и поперек. Дело идет к тому, что продольные и поперечные трещины соединятся, ледник отломится и разрушится. С 2000 года он лишился тысячи миллиардов тонн льда и стал двигаться в два раза быстрее - скорость сползания возросла до 2 километров в год.

«Облом» только Туэйтса поднимет уровень мирового более, чем на 65 сантиметров. Что грозит затоплением многим прибрежным странам. К примеру, Голландии.

Новоявленные вулканы лишь усугубят ситуацию. Извергаясь под многокилометровой толщей льда, они растопят не то, что один ледник. А всю Западную Антарктиду. Это поднимет уровень мирового океана на 3 метра. А то и выше.

Вулканы в Антарктиде пока скрыты многокилометровой толщей льда

Итого: дым, копоть, пепел, вонь, «ядерная зима» от массового извержения вулканов, которых стало почти на 100 штук больше, и потоп от них же. Как говорится два в одном.

Кстати, на днях ученые из Университета Кембриджа опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) своего рода предостережение. Призвали не высмеивать прогнозы о конце света, а отнестись к ним серьезно. Особенно к сценариям с самым кошмарным развитием событий. Зачем? Чтобы подготовиться к худшему. И не надеяться на авось.

К уже имеющимся страхам исследовали добавили возможность вымирания человечества в результате глобального потепления и катастрофического повышения температуры по всему миру. Угроза экстремальной погоды и в самом деле становится реальной. Нынешняя небывалая жара в Европе тому доказательство.