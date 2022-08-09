В ДНР появится центр поддержки общественных организаций «ДОМ НКО»

Соглашение подписями закрепили Президент и учредитель благотворительного фонда «Гольфстрим» Марина Зубова и Председатель ОП ДНР Александр Кофман

3 августа состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Общественной палатой ДНР и благотворительным фондом «Гольфстрим». В его результате в республике появится «ДОМ НКО» - проект, который позволит некоммерческим организациям ДНР заявить о своих инициативах и реализовать социально значимые проекты вместе с российскими общественными организациями на Донбассе

Соглашение о создании "ДОМА НКО" своими подписями закрепили Президент и учредитель благотворительного фонда «Гольфстрим» Марина Зубова и Председатель ОП ДНР Александр Кофман.

«Создание в ДНР ресурсного центра поддержки НКО было принято Общественной палатой Российской Федерации, исполнителем назначен наш благотворительный фонд. Фонд является носителем информации, компетенции, координатором между РФ и общественными организациями Донецкой Народной Республики, - пояснила Марина Зубова, - Третий сектор всегда являлся драйвером социальных преобразований в обществе. Появление «ДОМА НКО» в ДНР вслед за ЛНР поможет не только выстроить диалог и наладить эффективное взаимодействие между местными сообществами, российскими общественными институтами и органами власти, но и позволит получить положительный социальный эффект для населения как в РФ, так и в Республике».

«ДОМ НКО» на Донбассе появился вслед за аналогичным "Ресурсным центром поддержки некоммерческих организаций и общественных инициатив «Дом НКО» " в Луганской Народной Республике спустя почти два месяца после старта работы.

«Создание ресурсного центра в Республике - еще один шаг к структуризации гражданского общества. Есть множество российских общественных организаций, которые работают через ресурсные центры, и теперь такая возможность будет у общественников ДНР. Руководители общественных организаций теперь смогут получать качественную юридическую, консультационную, информационную помощь в своей деятельности», - прокомментировал Александр Кофман.

Отмечается, что в «ДОМЕ НКО» в ДНР будут проводиться образовательные мероприятия для представителей некоммерческого сектора, стимулирование новых общественных организаций, перевод их в статус НКО, помощь в обучении получения грантового финансирования.

СПРАВКА

Благотворительный фонд "Гольфстрим" помогает людям уже 11 лет. Сейчас волонтеры регулярно доставляют в ЛНР гуманитарные грузы, оказывает адресную и системную помощь взрослым и детям, ремонтирует здания для Дома престарелых в Свердловске и реализует программу правовой и просветительской поддержки общественных организаций.