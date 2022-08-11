Возле военных баз США загрязнение воды в миллионы раз выше безопасного уровня

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Согласно исследованиям Рабочей группы по окружающей среде США, вблизи военных баз отмечен рекордно высокий уровень загрязнения грунтовых вод фторсодержащими веществами. Так, в некоторых случаях безопасный уровень содержания подобных веществ превышен в миллионы раз.

По заверениям медиков, такое загрязнение крайне негативно отражается на человеческом организме, может стать причиной сбоев в различных системах, а также послужить толчком для развития онкологических заболеваний.

Тестирование питьевой воды неподалеку от военных баз, расположенных в американских штатах Вашингтон, Мичиган, Флорида и других показало, что содержание химических веществ в пробах в разы превышает допустимые нормы, установленные Агентством по охране окружающей среды США.

В частности, в питьевой воде выявлена крайне высокая концентрация фторсодержащих поверхностно-активных веществ (PFAS), которые находятся, в частности, в противопожарных реактивах, хранящихся на военных базах в огромном количестве.

По мнению ученых, при разрушении этих химикатов их составляющие могут накапливаться в окружающей среде, а также в организмах животных и человека, употребляющих загрязненную воду.

О концентрации химических веществ ярко свидетельствует пример тестирования проб воды вблизи базы England Air Force Base в Луизиане: при допустимом содержании 0,004 части поверхностно-активных веществ на 1 триллион частей воды, здесь их уровень достигает 7 миллионов частей химического вещества на 1 триллион частей воды.