Топ-5 самых популярных смартфонов и мобильных приложений, которые обожает молодежь

Фото: Билайн

К Международному дню молодежи, который отмечается 12 августа, аналитики выяснили, как часто молодые люди в России общаются по телефону и серфят в интернете. Исследование проводилось в июле среди россиян в возрасте от 18 до 35 лет.

Кто самый говорливый

По данным сервиса «билайн.аналитика», женщины по телефону разговаривают всего на несколько секунд дольше, чем мужчины. В среднем продолжительность телефонного разговора среди сильной половины человечества составляет 56 секунд, а у прекрасных дам – 63 секунды. Что касается интернета, то первенство здесь у мужчин. Они потратили за июль на 45% больше мобильного интернет-трафика, чем женщины.

В лидерах YouTube

Эксперты также назвали самые популярные мобильные приложения, которые наверняка присутствуют в смартфонах большинства россиян. В зависимости от региона бывают небольшие отличия, но в целом картина выглядит следующим образом: на первом месте в России по трафику YouTube, на втором – ВКонтакте, третье место делят между собой TikTok и Telegram, на четвертой строчке Одноклассники, а на пятом месте WhatsApp.

Если говорить про конкретные города, то, например, в Москве и Питере на первом месте YouTube, далее идут ВКонтакте, Telegram, TikTok, Одноклассники. WhatsApp молодежь использует реже, этот мессенджер в этих городах лишь на шестой позиции.

В Хабаровске сразу после YouTube на вторую позицию в рейтинге вырывается TikTok, в Новосибирске и Ростове – он на третьем месте.

Apple, Xiaomi, Samsung

Аналитики уточнили, что самой топовой моделью смартфонов в России оказался Apple iPhone 11, на втором месте Xiaomi Redmi 9A, на третьем – Xiaomi Redmi 9C. Четвертую и пятую позицию занимают Samsung Galaxy A51 и Apple iPhone 7 соответственно.

Если говорить о женских и мужских предпочтениях. Но у прекрасных дам первое и второе место в рейтинге выглядят так же, как и в среднем по стране, а далее есть отличия. На третьей строчке в женском рейтинге Samsung Galaxy A51, на четвертой – Xiaomi Redmi 9C, на пятом месте Apple iPhone XR, – уточнили в билайне.

Анализируя мужской рейтинг, эксперты пришли к выводу, что первые три модели в рейтинге популярных смартфонов совпадают с общероссийской тенденцией. Но на четвертом месте чаще всего у мужчин Apple iPhone 7, а на пятом – Samsung Galaxy A51.