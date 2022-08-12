Состоялось заседание Оргкомитета по подготовке ВЭФ

Мероприятия деловой программы, подготовка дальневосточной столицы и кампуса Дальневосточного федерального университета к ВЭФ-2022, организация выставочных мероприятий рассматривались на заседании Организационного комитета по подготовке и проведению VII Восточного экономического форума, который пройдет 5-8 сентября 2022 года во Владивостоке.

Восточный экономический форум во многом помог осуществить работу по привлечению инвестиций на Дальний Восток, разработке преференциальных режимов, созданию максимально привлекательных условий для ведения бизнеса в дальневосточных регионах. На территории ДФО с помощью государственной поддержки реализуется более 2,7 тыс. инвестиционных проектов, более 500 предприятий уже введено в эксплуатацию. В экономику Дальнего Востока фактически вложено 2,7 трлн рублей инвестиций. Создано более 100 тыс. рабочих мест.

- Восточный экономический форум – не просто коммуникационная площадка для обсуждения актуальных вопросов. Он стал одним из инструментов развития Дальнего Востока. Благодаря этому инструменту делаются сразу несколько шагов вперед, это возможность доклада о самых важных проблемах Дальнего Востока Президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Форум этого года будет отличаться от предыдущих. Влияние Дальнего Востока России на развитие нашей страны существенно возрастает. Восточное направление становится основным в укреплении экономики страны и усилении экспортного потенциала. Работа по развитию Дальнего Востока продолжается. Дальний Восток должен быть наиболее привлекательным для инвесторов. Мы обязаны разработать и внести предложения, которые сохранят приоритетность для инвестиций именно Дальнего Востока. Значение макрорегиона растет в условиях санкций, которые принимают против нас недружественные страны. Эти санкции, конечно, с одной стороны, создают препятствия для развития экономики нашей страны, а, с другой стороны, создают новые возможности, заставляя нас приобрести новые компетенции, требуют преобразования в промышленности, инновациях, науке, качестве образования. Все эти вопросы мы обязательно будем обсуждать на Форуме», – открыл заседание Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО, Председатель Оргкомитета ВЭФ Юрий Трутнев.

На заседании советник Президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета ВЭФ-2022 Антон Кобяков отметил высокие показатели количества делегатов Форума: «Свое участие подтвердили представители российского и иностранного бизнеса из 46 стран и территорий. Эти показатели сегодня подтверждают репутацию Восточного экономического форума, как ведущего международного мероприятия и дискуссионной площадки в Азиатско-тихоокеанском регионе». Также Антон Кобяков подчеркнул, что мероприятия Форума состоятся с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности, на площадке будут учтены требования Роспотребнадзора.

Ключевой темой ВЭФ-2022 станет развитие Дальнего Востока и России в новых экономических и геополитических условиях, а также новый формат взаимодействия стан в многополярном мире. Главная тема Восточного экономического форума в этом году – «На пути к многополярному миру». По словам Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, в рамках деловой программы запланировано более 70 деловых мероприятий. По сложившейся практике состоятся страновые бизнес-диалоги: «Россия – Индия», «Россия – Вьетнам», «Россия – АСЕАН». На полях ВЭФ состоится заседание Делового совета «Россия – КНР» и конференция по инвестициям и торговле в Арктике.

Отдельное внимание в ходе заседания Оргкомитета было уделено дополнительным мероприятиям в рамках ВЭФ-2022. Так, 5 сентября, в первый день Форума, состоится II Международный форум по сохранению тигра. К участию приглашены профильные министры из 13 стран ареала обитания тигра: Бангладеш, Бутан, Вьетнам, Индия, Индонезия, Камбоджа, КНР, КНДР, Лаос, Малайзия, Мьянма, Непал, Таиланд. Также в качестве почетных гостей Тигриного форума приглашены министры Ирана, Таджикистана и Казахстана.

Все дни для участников ВЭФ будет работать выставка «Добро пожаловать на Дальний Восток», которая объединит экспозиции ряда федеральных органов исполнительной власти. Для участников Форума и жителей Владивостока традиционно будет организована выставка «Улица Дальнего Востока», которая объединит экспозиционные стенды 11 регионов Дальневосточного федерального округа. Также на «Улице Дальнего Востока» откроют свои двери «Дом коренных малочисленных народов», «Дом Тигра», мультимедийный кампус «Душа России», а также Рыбный рынок и павильон корпорации «Туризм.РФ».

Помимо деловой программы, для гостей ВЭФ-2022 запланирована насыщенная, зрелищная культурная и спортивная программы. Так, культурная программа ВЭФ включит в себя более 20 официальных мероприятий, в том числе на центральной площадке «Улицы Дальнего Востока» – музыкальные концерты с участием звезд мировой оперной сцены, фотовыставки, мастер-классы.

Соревнования в рамках спортивной программы Восточного экономического форума состоятся под новым брендом «Vladivostok Open» – запланировано 15 мероприятий по 12 видам спорта. В том числе запланирована Международная Владивостокская регата среди профессиональных и студенческих команд России, Китая, Узбекистана, Казахстана, Белоруссии, Турции и других стран.

О состоянии работ по подготовке кампуса ДВФУ на острове Русский к ВЭФ-2022 доложил и.о. ректора университета Борис Коробец. Выполняются работы по благоустройству территории кампуса, отремонтировано 1143 гостиничных номера. «Подготовка кампуса к проведению Форума идет в плановом режиме: завершаются работы по благоустройству территории, а также ремонтные работы учебно-административных и гостиничных корпусах. В этом году правительство Приморского края впервые выделило грант на выполнение работ по ремонту и комплектации номерного фонда одного из студенческих общежитий. Субсидия составила 75 млн рублей. Важно, что вся мебель останется после форума для наших студентов», – сообщил Борис Коробец. Глава вуза также добавил, что в этом году в организации ВЭФ в качестве волонтеров будет задействовано более 300 студентов ДВФУ. Это больше половины от всех волонтеров Форума.

О благоустройстве Владивостока проинформировал губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Речь шла о ремонте городских дорог, обновлению фасадов зданий, готовности гостиниц принять участников и гостей Восточного экономического форума. Утвержден перечень организаций культуры и музеев, в которых пройдут мероприятия культурной программы Форума. Отобрано порядка 500 волонтеров для работы на площадках ВЭФ-2022.

По итогам заседания Оргкомитета даны соответствующие поручения, касающиеся подготовки городской инфраструктуры, гостиничного комплекса Владивостока, а также площадки Форума с учетом возможной эпидемиологической обстановки.

VII Восточный экономический форум – 2022 состоится с 5 по 8 сентября 2022 г. во Владивостоке, на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Организатором Восточного экономического форума является Фонд Росконгресс.c42f5