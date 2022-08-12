В Москве профессия строителя традиционно пользуется особым уважением и почетом.

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны, друзья!

Искренне поздравляю московских строителей, архитекторов, проектировщиков, инженеров и рабочих строительных специальностей, специалистов индустрии стройматериалов, ветеранов отрасли и всех коллег с нашим профессиональным праздником - Днем строителя!

В Москве профессия строителя традиционно пользуется особым уважением и почетом. Благодаря строителям ежегодно в столице строят более ста километров дорог, десятки мостов, тоннелей и эстакад, новые станции Московского метрополитена, открывают новые детсады, школы и поликлиники, а также миллионы квадратных метров жилья, идет активное переселение жителей из ветхих пятиэтажек в новые дома по программе реновации.

В сегодняшний сложный период строительная индустрия сохраняет максимально высокие темпы работы. Ваш ежедневный созидательный труд позволил добиться беспрецедентных объемов ввода в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, недвижимости, объектов социального и культурного назначения, для досуга и отдыха.

Вы создаете комфортные условия для жизни, работы и отдыха москвичей. Благодаря вам Москва становится одним из самых современных и красивейших городов мира!

Спасибо вам, дорогие друзья, за высокий профессионализм и добросовестный труд. Желаю всем счастья, крепкого здоровья, радости, много новых интересных проектов и успехов в нашем нелегком труде!