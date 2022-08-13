Юрий Скуратов - о возврате Генпрокуратурой государству 34 санатория: Расхитителям социалистической собственности дали по рукам!

Экс-Генпрокурор Юрий Скуратов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Как передают в субботу, 13 августа, информагентства, Генеральная прокуратура России при помощи суда вернула в государственный бюджет ряд санаториев, расположенных на юге страны, общей стоимостью в несколько миллиардов рублей.

В частности, уточняется, что из «собственности профсоюзов и недобросовестных приобретателей в пользу государства изъято 34 санаторно-курортных учреждения, состоящих из 1763 объектов недвижимости», а в деле приняло участие 96 ответчиков.

И ещё вот такой «вердикт»: руководство незаконно продавало вверенное имущество через специально созданное для этого юридическое лицо ООО «Курортное управление (холдинг)». В результате было продано 24 учреждения, 131 объект за 3,3 млрд рублей.

(Кстати, эта информация в нынешнюю субботу была в топе новостей.)

Чтобы обсудить заданную тему, журналист «Комсомольской правды» связался по телефону с бывшим Генпрокурором страны Юрием Скуратовым…

-… Алло! Юрий Ильич, я прочитал эту информацию и ужаснулся… Там такие цифры, такое разбазаривание. Сразу вспомнил, как мы с вами парились в бане дома отдыха Генпрокуратуры. Я, кстати, потом еще раза два с женой там отдыхал. И подумал - что, вот такие классные базы отдыха, действительно, так разбазаривали? Это уже было после Скуратова?

- Нет, ну, это идет речь о разных вещах.

Да, у Генпрокуратуры есть пансионат «Истра», но он ведомственный, принадлежит государству, по сути.

- Где мы с вами в футбол играли.

- Да.

- Где я разбил колено, никогда не забуду.

- Да. Пользуются «Истрой» сотрудники прокуратуры. У нас таких объектов не так много, но они есть.

А что касается тех пансионатов, о которых ты, Саша, спрашиваешь - то речь идет о собственности профсоюзов.

- В смысле?..

- Там же ведь как получалось, у профсоюзов? Они занимались массовым оздоровлением и организацией отдыха трудящихся, у них была целая сеть санаториев, пансионатов, разбросанных по всей стране.

Ну, а поскольку у нас профсоюзы постепенно свою роль утрачивали, сворачивали деятельность, профсоюзные организации на многих предприятиях были упразднены. А собственности осталось очень много. И нашлись люди, которые активно включились в процесс, значит…

- Приватизации.

- Да, можно сказать, и так.

Но, так как это не государственная собственность была, а профсоюзная, они ее начали, значит, распределять среди своих, продавать, в общем-то, и, по сути, обращать в свою персональную собственность.

И вот сейчас, слава Богу, мое родное ведомство этой ситуацией озаботилось.

- А вы в курсе, да, как там все происходило?

- Провели целенаправленно гигантскую, можно сказать, работу по всей стране.

И вот обратились с исками по поводу возврата собственности, признания этих сделок незаконными.

Речь идёт о возврате уже в собственность государства.

- Понял. То есть, вы, как это говорят прокуроры, «оправдываете» сейчас в этом нашем с вами интервью своих бывших подчиненных, которые встали на страже закона.

- Речь идет о том, что они очень правильно нащупали нишу, где произошло разбараривание, противоправные действия с профсоюзной собственностью как разновидностью собственности общественных объединений. И коллеги очень правильно среагировали на это.

И, надеюсь, теперь та собственность, которую вернут государству, будет использоваться более продуктивно и служить общественным целям, как изначально это и предполагалась.

- То есть, идеи Скуратова живут и побеждают, я правильно формулирую?

- Ну, в какой-то мере я, в общем-то, тоже кое-что сделал в плане укрепления законности и правопорядка, поэтому рад, что мои последователи достаточно точно определили, в общем-то, направление и общенадзорной деятельности, нашли эту нишу. И затем довели это все до арбитражного процесса. И, в общем-то, до судов общей юрисдикции. И законность восторжествовала. Поэтому я тоже не могу не радоваться работе своих сотрудников.

- Понял. То есть, как раньше писали в газетах, нечистых на руку Генпрокуратура схватила за руку, да? Дали по рукам. Или как-то так.

- Да. Можно и так сказать. Вывели на чистую воду, дали по рукам… Такие бытовые суждения. Главное, что это справедливо и, в общем-то, - в защиту государственного, как мы раньше говорили, общенародного интереса.

- Словом, бывшей социалистической собственности.

- Поэтому я считаю, что в этом смысле наше дело правое.

- Да. Все, спасибо вам огромное!

- Есть, Александр!

- Обнимаю. Пока. Счастливо!