Глава МИД Литвы заявил о «потере аппетита» к антироссийским санкциям

Габриэлюс Ландсбергис Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава внешнеполитического ведомства Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что энергетический кризис в Европе серьезным образом повлиял на санкционную политику Евросоюза в отношении России.

Вместо желания продолжать санкционную войну до победного конца в странах альянса нарастает тревожность перед грядущим отопительным сезоном.

– Думаю, аппетит ЕС в отношении дополнительных санкций против РФ иссяк... Но Брюссель может вернуться к давлению на Москву после того, как обретет уверенность, что в состоянии справиться с ситуацией в сфере энергоносителей, – поделился с журналистами своей печалью литовский министр иностранных дел.

Каким образом Евросоюз может выйти из кризиса и с какими результатами – дипломат комментировать не стал.

Помимо падения «аппетита к санкциям» западные СМИ отмечают и постепенную потерю интереса европейцев к происходящему на Украине. Принцип «своя рубашка ближе к телу» никто не отменял, поэтому снижение уровня заботы об украинцах находится в прямой зависимости от роста цен в Европе. Достаточно вспомнить начало пандемии и откровенное воровство друг у друга масок, которым промышляли страны-партнеры по альянс, чтобы понять – в условиях приближающейся тяжелой зимы европейцам будет не до перетягивания политического каната с Россией и уж тем более не до Украины.