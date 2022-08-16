Возраст не помеха: 95-летняя Джина Лоллобриджида баллотируется в парламент Италии

Лоллобриджида собирается баллотироваться в итальянский парламент от партии «Суверенная и народная Италия» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мир привык к тому, что президент США Байден не просто стар, а, похоже, слишком стар для своего поста: он постоянно засыпает, оговаривается, пытается поздороваться с невидимкой и идет не туда… А может быть дело не только в возрасте?

Вот, например, легендарная итальянская актриса Джина Лоллобриджида тоже решила податься в политику. А ей уже 95 лет.

Лоллобриджида собирается баллотироваться в итальянский парламент от партии «Суверенная и народная Италия». Кстати, эта партия резко выступает против поставок оружия киевскому режиму.

Решение участвовать в выборах Лоллобриджида обосновала тем, что ей надоело наблюдать за ссорящимися политиками. Близко знающие актрису люди утверждают, что она придерживается евроскептических взглядов.

Джина Лоллобриджида начала сниматься в кино в середине 40-х годов прошлого века. Спустя 20 лет на ее счету было более 60 удачных и интересных ролей. С конца 60-х она почти не играла в кино, объясняя это тем, что «не хотела бы повторяться».

Наиболее известные фильмы с ее участием: «Фанфан-Тюльпан», снятый в 1952 году режиссером Кристианом-Жаком, «Собор Парижской Богоматери» 1956 года режиссера Жана Деланнуа и «Посрами дьявола» – американо-итальянский фильм, снятый Джоном Хьюстоном в 1953 году.