ФСБ задержало украинского диверсанта-поджигателя в городе-курорте Железноводск

Фигурант дал признательные показания

Сотрудники Федеральной службы безопасности России совместно с МВД России в Ставропольском крае пресекли противоправную деятельность жителя региона, причастного к участию в деятельности экстремистской националистической организации «Правый сектор» (запрещена на территории РФ).

«В результате проведенного комплекса оперативно - разыскных мероприятий установлено, что в июне 2022 года данный гражданин присягнул на верность представителям «Правого сектора», в интересах которых планировал совершить поджог административных зданий Минераловодского городского округа и городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края. Свой преступный замысел сторонник национализма реализовать не успел, так как был задержан сотрудниками правоохранительных органов», - заявили в ФСБ России.

В ходе обыска у украинского диверсанта нашли и изъяли компоненты для изготовления зажигательной смеси. Фигурант дал признательные показания.

«На основании полученных результатов следственными органами в отношении вышеуказанного лица возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ «Террористический акт». Гражданину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - отметили в ФСБ России.

Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

Напомним, вчера ФCБ опубликовало кадры захвата вооруженных пистолетами членов националистической группировки «Реструкт», что пытались совершить подрыв нефтепровода, пытались отстреливаться, но были ликвидированы на месте.

У нефтепровода сотрудники ФСБ обнаружили самодельное взрывное устройство большой мощности, а рядом с трупами украинских диверсантов два травматических пистолета, переделанные под стрельбу боевыми патронами.

«Установлено, что организацию диверсионно-террористического акта под контролем украинских спецслужб осуществляли члены «Реструкта» гражданин России Чуенков Андрей, 1986 г.р., в настоящее время участвующий в боевых действиях на Украине в составе нацбатальона «Ураган», и гражданин Украины Ионов Юрий, 1988 г.р., являющийся военнослужащим националистического батальона «Азов» и близкой связью его основателя А.Билецкого», - отметили в ФСБ России.

Речь идет о российских националистах, которые не смогли реализовать свои планы в России и бежали на Украину, где оказались под опекой украинских спецслужб. Там их обязали вербовать на территории России молодых людей для диверсионной деятельности, чем они и занимались с помощью сети Интернет.

В ФСБ отметили, что во взаимодействии с другими правоохранительными органами организованы мероприятия по «пресечению преступной деятельности А.Чуенкова и Ю.Ионова, а также розыску их пособников на территории России».

* Запрещено в России