Михаил Дегтярев: «Противостоять вызовам природы мы можем только сообща»

Губернатор лично показал Александру Куренкову важные защитные объекты Хабаровска. Фото: Правительство Хабаровского края

Проблема обеспечения безопасности жителей традиционно остро стояла в Хабаровском крае. А в свете повышения социальной и экономической важности регионов Дальнего Востока, вопрос безопасности Хабаровского края приобретает федеральный уровень. Так, с рабочим визитом в край приехал министр МЧС России Александр Куренков, оценивший готовность региона к опасным паводковым ситуациям.

Одно из главных сооружений Хабаровска – противопаводковая защитная дамба – в настоящий момент готова более чем на 80 процентов. Территория жилого сектора и объектов экономики будет защищена от угрозы подтопления благодаря специальному понтону-батопорту.

- Батопорт станет единственным в России подобным сооружением. Его испытание планируем провести, когда уровень воды в Амуре превысит отметку в 4,5 метра. Ориентируемся на конец августа, - рассказал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Еще несколько лет назад Хабаровский край постоянно или тонул, или погружался в дым лесных пожаров. С приходом к руководству регионом Михаила Дегтярева ситуация начала меняться в лучшую сторону, и в течение последних месяцев глава региона неоднократно заявлял, что край готов к противостоянию любой паводковой ситуации. На защите региона более 5500 специально обученных человек, более 1500 тысяч единиц техники и более 200 плавательных средств.

В ходе прошедшего координационного совещания министр РФ по делам ГО и ЧС отметил, что расслабляться рано, ведь в связи с климатической спецификой региона дождевые паводки можно ожидать в августе и сентябре.

- Мы должны быть готовы к возможному резкому подъему воды в реках. Сейчас особенно важно своевременно завершить спланированные превентивные мероприятия - берегоукрепление, расчистку русел рек и дноуглубление. Это позволит минимизировать масштабы возможного ущерба от наводнений, а также сохранить жизнь и здоровье людей,- распорядился Александр Куренков.

На совещании был поднят не менее важный вопрос борьбы с лесными пожарами. В какой-то момент ситуация в крае дошла даже до введения ЧС федерального уровня, однако на сегодняшний день все очаги пожаров были ликвидированы.

- Противостоять вызовам природы мы можем только сообща. Благодаря территориальному подразделению МЧС РФ, вниманию правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности нам удалось сосредоточить в крае значительную группировку сил авиалесоохраны, в том числе из соседних регионов, - отметил Михаил Дегтярев.

Оперативное устранение последствий ЧС стало возможным еще и благодаря дополнительному финансированию, полученному из федерального бюджета. Этот вопрос был затронут в ходе совещания, посвященного предотвращению и ликвидации последствий ЧС с участием губернатора Хабаровского края и председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина.

Полученные регионом средства был направлены на наращивание резерва специалистов и увеличение количества летных часов.

- Мы увеличили на 70% число парашютистов-десантников. Всего их теперь 305 человек, а вместе с наземными пожарными – 529. Также мы законтрактовали в 12,5 раза больше летных часов по авиационному мониторингу и в 4,5 раза - летных часов для ликвидации пожаров. Всего для выполнения авиаработ привлечено 18 воздушных судов.

Тем не менее, пожары успели уничтожить миллион гектаров в труднодоступной местности. Это заставляет предпринимать меры по сокращению зоны контроля. Михаил Дегтярев предложил решение в виде создания двух новых лесопожарных авиационных объединений.

- Для этого нам понадобится более 800 тонн горючего в рамках северного завоза. Кроме этого, уже создаем краевой резерв авиатоплива, который используем для защиты населенных пунктов в чрезвычайных ситуациях.

Выслушав предложения, Михаил Мишустин поручил губернатору проработать вопрос создания запаса авиационного топлива совместно с Рослесхозом. По словам председателя правительства, для обеспечения бесперебойной работы авиации в крае, потребуются необходимые правки в бюджете.