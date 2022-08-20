Бывший солист «Ласкового мая» умер от инфаркта 23 июня. Фото: Анатолий МОЛЧАНОСКИЙ

Пошел уже второй месяц со дня смерти Юрия Шатунова, но горе поклонников не утихает. Его могила на Троекуровском кладбище стала местом притяжения фанатов, так что возле нее даже поставили вооруженную охрану (подробности - на сайте KP.RU). Профессионалы шоу-бизнеса продолжают разгадывать секрет успеха звезды «Ласкового мая». Концертный директор и промоутер Сергей Лавров выдвинул свою версию причины внезапной смерти артиста.

Кумиры 80-х

- Сейчас у нас мода на 80-е, 90-е. Думаю, поклонники еще долго будут плакать по Шатунову, - уверен Сергей Лавров. - То же самое мы уже многие годы наблюдаем вокруг имени еще одного кумира 90-х - Виктора Цоя. Шатунов, Цой - кумиры одного поколения. Очень разные, но оставившие свой след.

Для меня Шатунов феномен, потому что по большому счету у этого артиста никогда не было шоу. Он всегда выступал один. С Шатуновым ездил на гастроли только его директор Аркаша Кудряшов. Представляете, всего два человека. Для современного шоу-бизнеса это нонсенс. Киркоров на гастроли везет две фуры костюмов, десяток музыкантов, балет. Лазарев, Гагарина - у всех подтанцовка. У всех стоят на сцене музыканты. А у Шатунова затрат на гастроли - ноль. Он один выходил на сцену и полконцерта на записки из зала отвечал, как это было принято еще в 80-х. А остальное время - хиты «Ласкового мая». Но заиграли «Белые розы» - и зал на ушах. И уже никому не важно, что нет балета.

И все же, чтобы сейчас популярный артист один выходил на сцену - не припомню примеров, это прошлый век. Скажем, звезды 90-х в одиночку ездят, но не от хорошей жизни, а поскольку очень ограничен бюджет. А у Шатунова-то гонорары были огромные - минимум по 2 миллиона рублей за концерт. За выступления на площадях, Днях города ценники объявлялись в 5 миллионов и выше. Сначала у них это была экономия, а потом решили: зачем вкладываться, платить больше, если и так все прет. Думаю, это скупость, уж пусть меня простит администратор Шатунова.

Юре с самого старта не повезло с менеджментом. Вокруг него были люди, которые выжимали из него все соки, зарабатывали на нем, но ничего не вкладывали. Ощущение складывалось, что никому ничего не надо. Шатунов словно чувствовал свою смерть и не жил завтрашним днем, не планировал на будущее. Потом пошла тяжба за авторские права, которая, думаю, тоже его сильно сломила. И после этого концовку мы знаем.

Из поезда - в телевизор

- Но Юра же судился за хиты, значит, смотрел в будущее!

- Он вынужден был судиться, понимая, что этими хитами он вызывает к себе интерес. Сам говорил: «Белые розы» - мой крест». В случае с Шатуновым сначала появилась и полюбилась песня. И ее раскрутил Андрей Разин, надо отдать должное его авантюризму. Он вложился в кассеты и отдавал их начальникам на Казанском и Ярославском вокзалах (по слухам, приплачивал им за это рублей сто). И эти песни сначала зазвучали в поездах. Они стали хитами еще до того, как Шатунова начали узнавать в лицо И народ ждал появления исполнителя - какой же он?

Поклонники уверены, что суды с Разиным довели певца до сердечного приступа. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Разин договорился с телевидением, что Юру покажут - по сути, из кассет с поезда засунул его в «ящик». И вдруг на главном телеканале страны после привычных Кобзона, Толкуновой, Лещенко появляется полуголый пацан. Слава пришлась на тот момент, когда советская эстрада переживала некий застой, всем уже поднадоели исполнители, которые просто стояли у микрофона. И вот появился этот мальчик с жалостливой историей детдомовца, поющий про белые розы как символ одиночества. И Советский Союз запел. Здесь успех скорее не Шатунова, а песни и всей этой ситуации.

Нельзя говорить, что Разин ничего не сделал, только бабки собирал. Разин сделал так, чтобы эти песни пошли в народ. Другое дело, что потом, когда все выстрелило, он превратился в Карабаса-Барабаса и просто снимал деньги, которые можно было вкладывать в развитие группы. Если бы вкладывался, то была бы другая история, другой выхлоп.

Ротару отравилась котлетой из медведя, а Валерия упала в обморок

- Есть мнение, что директор Шатунова Кудряшов, не жалея артиста, заставлял его отрабатывать гастроли, несмотря на его плохое самочувствие.

- Нельзя говорить, что его довел директор. Юра не подневольный, мог сказать: перенесем концерты на полгода. Но он не сказал. Это нежелание терять заработок. Нестабильная ситуация, когда два года не было концертов из-за ковида. Непонятно, что будет завтра, поэтому надо, как говорит мой друг Пригожин, хватать воздух, пока он есть. Ну и к тому же ответственность перед организаторами. К сожалению, это такая доля артиста - они заложники концертов. У нас многие работают и с плохим самочувствием. Вспомните певицу Максим, которая с температурой пошла на сцену, что закончилось реанимацией. Это кажется, что артистам легко: заработал бабки и красиво живет. А если посмотреть всю подноготную, там все очень сложно, поскольку много ответственности. Каждый концерт - это вложения и риски.

У меня, например, был случай, когда Ротару отравилась котлетой из медведя в Красноярске. Она лежала в реанимации под капельницей и говорила: задержите концерт, я обещала, встану и отработаю. Конечно, выступление не состоялось, поскольку она реально встать не смогла. Но если бы смогла, то сбежала бы из больницы. Это люди старой школы, которые держат свое слово...

Я делал концерт Валерии в Екатеринбурге. У нее была температура под сорок. Артистка вообще не умеет петь под фонограмму, у Валерии ее просто нет. Есть музыканты, и надо петь. А у нее голос пропал. Организатор концерта уже оплатил аренду зала, монтировку звука, рекламную кампанию. Билеты, гостиница оплачены. Народ пришел. А артистке плохо. Мы с Пригожиным не знали, что делать. Он говорил: «Это бриллиант, который мы сейчас бьем своими руками». Стоял выбор или подвести всех, и зрителей в том числе. Или рисковать здоровьем артиста. Многие продюсеры в таких случаях говорят: «Так, берешь конверт с деньгами, прикладываешь к горлу - и болезнь проходит». Но для Пригожина Валерия - супруга, и это здоровье. Отдали последнее решение принять певице. И она, понимая ответственность, сказала: «Сбиваем температуру, вызывайте фониатра, вкалываем уколы в связки, и я работаю». Она вышла на сцену. Периодически пела сидя. Под конец концерта вышла за кулисы и упала в обморок. Ее увезли в реанимацию с воспалением легких, на неделю она осталась там в больнице. Вот чем это закончилось. А Шатунов умер. Поэтому тут работенка-то еще та!

А В ЭТО ВРЕМЯ

Сможет ли Даня Милохин петь «Белые розы»?

Даня Милохин воспитывался в том же детдоме, что и Юра. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- «Белые розы» - безусловно, хит на все времена. Разин высказался, что можно отдать этот хит Дане Милохину, модному тиктокеру, из того же детдома, что и Шатунов, - говорит Сергей Лавров. - Милохин, думаю, проигрышный вариант. На мой взгляд, он не умеет петь. Как об инфоповоде о нем поговорят первые два дня. И без дальнейшей перспективы, вот увидите. Второй жизни «Белых роз» не будет.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Разин теперь не отмоется от клейма убийцы»

- То, что Шатунов судился с Разиным, естественно, пошатнуло его здоровье, - уверен Сергей Лавров. - Был страх, что он не сможет гастролировать без хитов. Но у Юры были еще дополнительные нервы - когда твой близкий человек, крестный твоих детей вот такое делает против тебя. Для него все-таки Разин был, по крайней мере поначалу, фактически вторым отцом. И вдруг этот родственник тебе вкалывает нож в спину. Хоть Разин и говорит, что он судился не с Юрой, а с автором песен, но по сути - с Шатуновым.

Всеми этими судами, я считаю, Разин поставил крест на своей творческой карьере. Народ ему этого не простит. Почитайте соцсети - к нему уже приклеилось клеймо «убийцы Шатунова», как в свое время к Азизе - «убийцы Талькова». И уже доказано, что она ни при чем, но все равно. Куда бы ни приехала: «Кто такая Азиза? А, эта которая Талькова убила?»