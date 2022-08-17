Последние новости о ситуации на и вокруг Украины на 17 августа 2022 года: Зерновоз из Одессы нашелся в Сирии, сахар на Украине станет дефицитом, Китай пересчитал врагов России

Боец ВСУ в супермаркете Краматорска. Фото: REUTERS

УКРАИНСКИЙ ЗЕРНОВОЗ НАШЕЛСЯ. В СИРИИ

Праздновавшаяся еще недавно в Киеве "зерновая перемога" вдруг снова обернулась "зрадой". Первое судно с украинским зерном, зерновоз Razoni, который вышел из Одессы 1-го августа с 26 тысячами тонн кукурузы, а три дня назад выключил транспондер и "потерялся" на морских просторах, вдруг нашелся. Как оказалось, он начал разгружаться в сирийском порту Тартус. Который, мало того, что находится под контролем действующего правительства Сирии под руководством президента Башара Асада, так именно в этом порту находится еще и, как ее называют, российская военно-морская база в Сирии, а в реальности - 720-й пункт материально-технического обеспечения ВМФ России.

Это получается, что Зеленский продал зерно "режиму Асада", который находится чуть ли не под такими же санкциями Запада, как и Россия? Неудобненько как-то получилось, да, Владимир Александрович?

ЗЕЛЕНСКИЙ ЗНАЛ О НАЧАЛЕ РОССИЙСКОЙ СПЕЦОПЕРАЦИИ, НО МОЛЧАЛ

Президент (пока еще) Украины Владимир Зеленский объяснил, почему, имея заранее информацию о начале российской военной спецоперации на Украине, он не предупредил население. По его словам, если бы он рассказал о грядущем, Украина продержалась бы, максимум, три дня.

- Ничего бы не осталось. Была бы политическая война внутри страны, потому что мы не удержались бы на 5-7 миллиардах долларов в месяц. Мы бы не смогли выйти из этой ситуации, и в стране был бы хаос, - заявил Зеленский, подчеркнув, что в таком случае на массовую эмиграцию наложился бы и спад экономики. Проще говоря, вся богатая верхушка моментально бы постаралась вывести из страны свои капиталы.

Собственно говоря, процесс лишь растянулся во времени, а итоги мало чем отличаются. Зато бы не мучились сами и других не мучили бы.

НА УКРАИНЕ ОСТАНОВИЛИ ТРЕТЬ ВСЕХ САХАРНЫХ ЗАВОДОВ

Из 32 сахарных заводов на Украине запустят в этом году после уборки урожая свеклы только 22. А 10 так и не начнут работать из-за высоких цен на газ.

- Цена на коммерческий газ, которую предлагают предприятиям, такая, что можно даже не запускать завод, потому что каждый килограмм произведенного на этом газе сахара приносит только убытки. Это и стало причиной того, что в этом году еще 10 заводов не будут работать, то есть запустятся только 22 сахарных завода по всей Украине, - объяснили в украинской ассоциации производителей сахара "Укрцукор" и рассказали, что Украина тем самым выполняет рекомендацию Еврокомиссии по экономии энергии.

Так что и насчет оставшихся 22-х, вполне возможно, тоже не стоит губу раскатывать. Ведь если и они не заработают, то экономия получится еще больше, а убытков станет меньше.

ГЕНСЕК ООН ОБСУДИТ ЗАПОРОЖСКУЮ АЭС И "ЕЛЕНОВКУ" ВО ЛЬВОВЕ

В четверг Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш собирается прибыть на Украину, где должен по программе визита встретиться не только с Зеленским, но и с президентом Турции Эрдоганом. Для Эрдогана, если он примет участие во встрече в реальном, а не в виртуальном формате, это будет первая поездка на Украину после начала российской военной спецоперации. Оглашается, что темами переговоров станут осуществление "зерновой сделки", ситуация на и вокруг Запорожской АЭС и произошедшее в колонии в Еленовке, где в результате ракетного удара ВСУ погибли свыше 50 и были ранены более 70 пленных из состава нацбатальона "Азов".

А вот поехать в саму Еленовку и на Запорожскую АЭС Антониу слабину дал. Будет это все обсуждать издали, из Львова. Но с таким же успехом мог бы и из Берлина, а то и из Нью-Йорка. А какая, в принципе, разница?

БОЛЬШИНСТВО ИЛИ МЕНЬШИНСТВО

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь подсчитал, кто в мировом сообществе выступил против России, а кто совсем не против. Итоги его подсчетов видны по круговой диаграмме, из которой ясно, что санкции против России ввели государства, в которых живет 15% населения планеты. А страны, чье население составляет 85% от численности людей на Земле, никаких санкций вводить не стали.

И кто тогда может тут называть себя "международным сообществом", спросил китайский дипломат. Резонный вопрос. Мы вот тоже думаем, что самозванцам из меньшинства такая честь была оказана совершенно зря. Не по Сеньке шапка. Или, как давеча выразился глава МИД РФ Сергей Лавров, "не по шапке Сенька".

ЗЕЛЕНСКИЙ ХОЧЕТ НАПУГАТЬ ПУТИНА "ВНУТРЕННИМИ ЭМИГРАНТАМИ"

Президент (пока еще) Украины Владимир Зеленский расшифровал свое желание вернуть всех граждан России на Родину в интервью американской газете Washington Post. Оказывается, он еще и хочет "запретить" всем россиянам выезд из страны. Хотя бы на год.

- Все очень просто: какими бы ни были граждане РФ – есть те, кто поддерживает и кто не поддерживает – их дети там, учатся за границей, в школах, вузах и так далее. Пусть едут в Россию. Ничего страшного в этом нет, пусть едут туда. Не навсегда – пожалуйста, пусть возвращаются. Они просто поймут тогда. Пусть россияне едут на родину, пусть все едут в Россию, - несколько бессвязно объяснил он свои пожелания и рассказал, что это на сегодняшний день – единственный способ повлиять на Путина. - Когда его население будет оказывать давление на его решения, тогда будут и результаты. Это очень понятные санкции, они очень простые. Речь не о деньгах, не о газе или трубах и о том, что зимой у немцев не будет тепла. Просто закройте границы на год – и вы увидите результат.

Явно по себе судит. И, кстати, пусть посмотрит на сообщение китайского дипломата про 15% и 85%, может, поумнеет. Хотя уже вряд ли. Вовочка, это очень неудачная реприза, даже для бывшего комика.

ГАЗ ДОРОЖАЕТ, ЕВРОПА НИЩАЕТ – "СЛАВА УКРАИНЕ"

В минувший вторник цена газа на фьючерсных торгах на Лондонской бирже превысила 2600 долларов США за тысячу кубометров, а на хабе TTF в Нидерландах выросла до 2618,6. Российский концерн "Газпром" заявил, что при сохранении тенденции цена за тысячу кубов может превысить и 4000 долларов.

В этой ситуации тревожные данных приходят о внешнеторговых балансах ведущих стран Евросоюза. В ФРГ профицит сократился в 5 раз - с 60.4 млрд. евро в марте-июне 2021 до 13 млрд. евро в марте-июне 2022. Про июль первоначальные данные свидетельствуют уже не о профиците, а о дефиците примерно в 1 млрд. евро. Но это германии, а во Франции и без того был дефицит, только он увеличился по сравнению с прошлым годом за период март – июнь почти в 2 раза - с 33 млрд. евро до 61 млрд. евро. В Испании дефицит за этот период в сравнении с аналогичным периодом вырос с 7,4 млрд. Евро до 24,7 млрд. евро. Еще одна в прошлом году профицитная страна – Италия - от профицита в 18,7 млрд. евро скатилась в дефицит 8,8 млрд. евро. Даже у Польши в прошлом году был профицит торгового баланса в 1,7 млрд. евро, а стал дефицит в почти 10,5 млрд. евро.

Ну что тут скажешь? Конечно, надо ввести против России более жесткие санкции, чтобы добиться новых "рекордов". Ах, да, еще, конечно, "Слава Украине". и никак иначе. Чем больше Украины, тем дефицитнее балансы и дороже жизнь.

УКРАИНА И ЗИМА

Вице-премьер-министр правительства Украины Ирина Верещук призвала жителей Херсона "покидать город, поскольку иначе украинские власти не смогут им помочь во время зимних холодов".

- Эвакуируйтесь! Идет тяжелая зима. Нам нужно вам помочь, спасти от холодов и врага, - буквально воззвала Верещук.

От холодов? Спастись? Зимой? На Украине? Киев поможет? На сегодня это лучший анекдот про зиму и Украину. Если даже Кличко начал претворять в жизнь свой совет киевлянам "готовиться к земле", данный им еще в 2014 году.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Известный американский инвестор Дэн Раппопорт, уехавший в 2012-м году из Москвы в Киев и женившийся там на украинке, покончил с собой в Вашингтоне в возрасте 52-х лет.

- По сведениям из Киева, Владимир Зеленский поставил задачу главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному к Дню независимости Украины (24 августа) организовать тактический прорыв на фронте.

- Финляндия с 1 сентября сократит выдачу шенгенских виз россиянам в десять раз.

- Премьер-министр Латвии заявил, что власти республики ограничат въезд на территорию республики по шенгенским визам для россиян и не станут продлевать временные ВНЖ гражданам России.