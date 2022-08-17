Австралийка нашла необычный способ публично пристыдить мужа за измену

Люди интересовались, чем же закончилась история с неверным мужем и его креативной супругой Фото: Shutterstock

В Австралии женщина, поймав мужа на измене, решила, что называется, вынести сор из избы, и выкупила целую полосу в местной газете, на которой и разместила гневное послание. Оплатить обращение к неверному австралийка справедливо решила за счет мужа.

– Дорогой Стив, надеюсь, ты доволен ею. Теперь весь город узнает, какой ты грязный изменник. От Дженни. P.S: Я купила это объявление с помощью твоей кредитной карты, – написала женщина в газете Mackay and Whitsunday Life.

Посочувствовав горю клиентки, редакция объявление разместила, а вот денег с обиженной женщины не взяла. Впрочем, позже в газетчики разъяснили, что отказ от оплаты был вызван вовсе не альтруизмом, а боязнью проблем из-за приема платежа с не принадлежащей заказчице карты.

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– Мы не знаем, кто такой Стив, но, похоже, он был очень, очень плохим, – отметили в редакции газеты. И рассказали, что объявление вызвало очень живой отклик читателей: в газету всего за несколько дней поступило около 50 тысяч звонков и обращений по электронной почте, в которых люди интересовались, чем же закончилась история с неверным мужем и его креативной супругой.

По уверениям сотрудников редакции, такого интереса жители города не проявляли еще ни к одной газетной публикации.