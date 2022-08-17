Немцы ужаснулись взрывному росту дискриминации

Ферда Атаман посоветовала гражданам ФРГ не терпеть негативное к себе отношение и сразу обращаться в суд Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По заявлению новой уполномоченной по борьбе с дискриминацией в Германии Ферды Атаман, проблемы различного отношения граждан к тем или иным группам в стране продолжают внушать большие опасения.

Согласно докладу соответствующего ведомства, за прошлый год в Германии только официально зарегистрировано более 5,5 тысячи случаев, связанных с дискриминационными нарушениями. Большая часть из них (37%) приходится на дискриминацию по расовым признакам.

Атаман отметила, что по сравнению с прошлым годом количество обращений снизилось на 12%, но радоваться этому не стоит – просто отпали заявления граждан, связанные с ограничениями во время пандемии, в частности, с масочным режимом. Все остальные показатели остались на месте.

– Число сообщенных нам случаев дискриминации вызывает беспокойство. В то же время оно говорит о том, что все больше людей не желают мириться с дискриминацией и ищут помощи, – заявила Атаман.

Ферда Атаман посоветовала гражданам ФРГ не терпеть негативное к себе отношение и сразу обращаться в суд.

Помимо расовой дискриминации с неадекватным к себе отношением в Германии чаще всего сталкиваются люди, имеющие инвалидность или хронические заболевания (32%). А каждое пятое обращение за помощью связано с дискриминацией по половому признаку.