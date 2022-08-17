На Украине заботу о пенсионерах переложили на меценатов

У страны нет денег, она существует только на подачки Фото: REUTERS

Изобретательность украинцев достойна того, чтобы войти во все учебники мира по экономике. Дано – у страны нет денег, она существует только на подачки (пожертвования) от своих союзников, которых не хватает и на половину расходов. Прошедшая девальвация гривны не сумела решить проблему нехватки денег, а лишь смягчила удар. Дальше будет еще хуже и гораздо хуже. Сокращается финансирование всех социальных статей расходов государства.

Но в этих условиях министр социальной политики Оксана Жолнович обещает повысить пенсионерам пенсии. А за счет чего? Ответ прост – меценатство.

- Мы предлагаем людям, которые готовы поддержать пенсионеров с небольшими пенсиями, адресно перечислить средства на увеличение пенсий конкретному пенсионеру, - заявила она и добавила, что законопроект об этом сейчас находится на рассмотрении в Верховной Раде.

В воздухе отчетливо запахло Остапом Бендером…

— Крепитесь, — сказал Остап наставительно. Кислярский пообещал.

— Вы, как представитель частного капитала, не можете остаться глухи к стонам родины, - Кислярский сочувственно загрустил.

А при чем же тут законопроект, если перечислять деньги адресно можно и просто так? Ну, тут сразу множество ответов. Налоговый вычет – это раз. Добровольность пожертвований может превратиться в добровольно-принудительную повинность. А в-третьих, ведь конкретная адресная помощь предполагает конкретных адресатов – дядю мэра, например, тетю депутата, бабушку министра и так далее. Все в рамках закона, и взяткой не назовешь. Главное – найти нужного, "правильного" пенсионера.

И, конечно же, можно долго рассусоливать, что Украинское государство не оставило пенсионеров без внимания и сделало все, что могло. А это просто меценаты попались такие скупые и нехорошие, что пенсионерам денег не хватило. Как завещал своим потомкам и последователям все тот же сын турецкоподанного.

- Я не стану говорить вам о цели нашего собрания — она вам известна. Цель святая. Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем. Одни из вас служат и едят хлеб с маслом, другие занимаются отхожим промыслом и едят бутерброды с икрой. И те, и другие спят в своих постелях и укрываются теплыми одеялами. Одни лишь маленькие дети пенсионеры, беспризорные, находятся без призора. Эти цветы улицы, или, как выражаются пролетарии умственного труда, цветы на асфальте, заслуживают лучшей участи.

Но что заставляет остановиться на полпути? Можно ведь и всю систему выплат пенсий переложить на плечи меценатов. А тому, кому поможет меценат, можно пенсию и не платить, наверное, в таком случае. Еще и экономия государству выйдет. Осталось только выяснить, принимают ли взносы пластиковыми крышечками, как раньше собирали на нужды инвалидов ВСУ? Очень популярное меценатство было во время проведения так называемой АТО в Донбассе.

Есть в Сети один очень известный мем, который лучше всего подходит для данной ситуации. Авторство мне неизвестно, но впервые лично я его встретил в сообществе "Склад свидомых перемог".

… И тут все сразу достали кошельки.