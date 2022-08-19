Премьер-министра Финляндии заподозрили в употреблении наркотиков

Премьер-министр Финляндии Санна Марин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Финляндии, 36-летняя Санна Марин, стала мегапопулярной после публикации видео, на котором она «зажигает» в компании друзей. Некоторые издания поспешили обвинить женщину во всех смертных грехах, однако сама она сказала, что кроме алкоголя ничего не принимала.

По словам Марин, она была в курсе, что кто-то снимает происходящее на вечеринке на телефон, но не могла допустить, что эти ролики станут достоянием общественности.

– Они были сняты на одной из вечеринок с друзьями несколько недель назад. Мы отрывались, танцевали и пели, – сказала премьер-министр, добавив, что сожалеет о том, что видео попало в Сеть.

В некоторых финских СМИ начали утверждать, что во время одного из попавших в интернет видео с Марин слышно слово, которым иногда обозначают наркотики. В ответ на это пользователи, вставшие на защиту своего веселого премьера, утверждают, что услышанное скорее имеет отношение к финском ликеру.

– Я не употребляла наркотиков и ничего кроме алкоголя. Да, я веселилась, даже бурно… Я танцевала, пела, веселилась, делала совершенно законные вещи, – сказала Марин.

Противники премьера тут же попытались извлечь пользу из слитой информации, заявили, что Санна Марин своими действиями нанесла вред репутации власти и предложили премьеру пройти тест на наркотики, а после опубликовать его результаты.