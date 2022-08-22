Как правильно подать объявление о продаже жилья: разбираем главные ошибки

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Если театр начинается с вешалки, то продажа квартиры — безусловно, с того, чтобы об этом вашем желании узнало как можно больше людей. Причем не абы кого, а желательно именно ваших потенциальных покупателей. А для этого надо правильно составить объявление. Практика показывает, что именно на этом шаге очень многие продавцы совершают ошибки, как говорится, практически на пустом месте. В итоге звонков нет, и вполне нормальная квартира зависает как «никому не нужная». Разбираемся, как этого избежать.

Ошибка 1. Неправильная цена

Слишком высокая приведет к тому, что ваше объявление будут отсеивать. Причем еще до того, как прочитают. На сайтах и сервисах с объявлениями по покупке-продаже жилья, как правило, можно устанавливать фильтр с нижней и верхней планкой цены, чем потенциальные покупатели, естественно, пользуются, поскольку это удобно. Поэтому объявления с ценой выше рыночной имеют все шансы постоянно оказываться «не у дел». Плохи и цены типа 7,1 млн. Те, кто выставляет в фильтре верхнюю планку стоимости в 7 млн, эту квартиру уже не увидят.

Слишком низкая цена — тоже не очень хорошо. Она может вызвать подозрения, все ли так с квартирой, документами, и вообще не мошенник ли вы. Если надо продать квартиру быстро и ради этого вы готовы на скидки, специалисты советуют все же выставить цену, не выбивающуюся за нижнюю границу рыночного диапазона. А возможность торга обсудить при личном контакте с потенциальным покупателем.

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Ошибка 2. Текст «не о том»

Объявление о продаже квартиры должно быть прежде всего информативным. Не надо злоупотреблять словами «уникальная», «превосходная», «идеальная» и т. п. Они только раздражают, если не подкрепляются нужными покупателю сведениями.

Обязательно надо указать:

- какой дом (панель, монолит и т. п.), этаж;

- площадь квартиры, количество и размер комнат и других помещений

- какой сделан ремонт;

- какая инфраструктура рядом (как далеко детсад, поликлиника, супермаркеты и т. п.);

- что с транспортом (в крупных городах обязательно надо указать, сколько идти/ехать до метро);

- какие-то приятные особенности квартиры, которые выделяют ее в ряду аналогичных и могут быть важны для покупателя (например, вид из окна на зеленый двор или парк).

Подробнее о том, как составить продающее объявление, советуем прочитать в журнале сервиса Домклик от Сбера.

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Ошибка 3. «Свою квартиру я и сам сфоткаю»

Это одна из самых классических ошибок — когда фото в объявлении о продаже квартиры совершенно ее не «продают». И даже, наоборот, отпугивают.

Почему так получается? Это только кажется, что в нынешнем мире, когда камера есть в любом смартфоне, сделать правильные фото — пара минут. На деле же возникает ряд сложностей.

Первая из них — квартиру к фотосессии нужно подготовить. На снимках ничего не должно напоминать о прежних владельцах, пусть помещения выглядят готовыми прямо завтра принять новых хозяев. Старую «бабушкину» мебель и аналогичного вида предметы интерьера надо выкинуть или куда-то вывезти ДО того, как будете фотографировать помещения. В кадр не должны попадать люди, домашние животные нынешнего владельца, чьи-то личные вещи (типа висящей в прихожей куртки или флаконов из-под шампуня в ванной). И, естественно, в квартире должно быть чисто.

Сложность вторая — освещение. Помещения на фото должны выглядеть светлыми. И все предметы хорошо и четко видны — никаких затемненных углов. Заранее подумайте, как это сделать.

Важный момент — ракурс. Фото должно быть содержательным и давать четкое представление о характере помещений и планировке. И в то же время подчеркивать достоинства квартиры, а не превращать нормальную квадратную комнату в пенал.

Если вы не понимаете, как это все сделать, или у вас нет времени на упражнения с фотокамерой и «много дублей», лучше потратиться на профессиональную фотосъемку.

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Ошибка 4. «Зачем давать объявления за деньги, когда можно бесплатно»

Обычно это как раз тот пункт, когда наличие платы вызывает недоумение и желание сэкономить лишние 150–200 рублей (хотя экономия, понятно, невелика). Неужто бесплатно не прочитают? Есть несколько моментов.

Во-первых, важен контекст, в котором «висит» ваше объявление. Бесплатные сервисы грешат большим количеством «мусора». Это и куча неактуальных объявлений, которые авторы просто не удосужились снять. И предложения о продаже, которые висят годами (а они с такой ценой, что по ней никто и не купит). И приветы от шутников из серии «пранкер Вован развлекается». Потенциальный покупатель может просто не долистать до вашего объявления, устав от всякой шелухи.

Во-вторых, никто не отменял моментов чисто рыночного плана. Плату за размещение объявлений, как правило, вводят наиболее популярные сервисы, где большой поток посетителей и много желающих разместиться. И отдача от объявления выше (а иначе кто ж будет платить).

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С учетом этих моментов крупные сервисы часто вводят плату за размещение объявлений в конкретных разделах и городах. Это связано с вполне нормальным желанием повысить качество информации там, где ее поток «зашкаливает». Скажем, сервис недвижимости Домклик от Сбера этим летом ввел плату за размещение объявлений о продаже квартиры или комнаты на вторичном рынке, а также о продаже по переуступке прав в семи городах — Екатеринбурге, Красноярске, Самаре, Краснодаре, Сочи, Уфе и Тюмени. Как рассчитывают в сервисе, это улучшит качество клиентского опыта: большее количество поисков будет заканчиваться звонком и сделкой.

Продавцам это, естественно, тоже выгодно — если цель стоит побыстрее продать квартиру, а не просто «попродавать». Тем более что у Домклик есть и дополнительная фишка: если квартира покупается через этот сервис, можно получить скидку в 0,3% на ставку по ипотеке Сбера. А теперь думайте сами, что вам важнее: бесплатность услуги или проверенный сервис с миллионной аудиторией ежедневно.

Подведем итоги: «плохих» квартир не бывает. Если вашей недвижимостью никто не интересуется, скорее всего, надо сделать «работу над ошибками» — и, возможно, все получится.