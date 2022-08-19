В России обещают до 2035 года наладить массовый выпуск своих автокомпонентов

В России необходимо организовать собственное производство компонентов для автопрома. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В документе говорится, что необходимо инвестировать в НИОКР и организацию производства компонентов для автопрома 2,7 трлн рублей. И предлагается до 2035 года наладить производство своих ДВС, АКП, систем ABS, ESP. подушек безопасности и других автокомпонентов.

В текущих условиях необходимо обеспечить технологический суверенитет российского автопрома, удовлетворить потребности российского рынка и создать конкурентоспособную на мировом уровне продукцию с высоким уровнем локализации.

Вот что об этом думает главный редактор старейшего автомобильного издания в России, журнала «За рулем», Максим Кадаков:

- С одной стороны, не боги горшки обжигают, и наладить производство ABS или подушек можно. Другое дело, что мы хотим получить на выходе? Для того чтобы ABS была современная, надежная и была, условно говоря, копией Bosch 9.1, а лучше 9.3, нужно вложить огромные средства в НИОКР и в организацию производства, даже если мы пытаемся просто скопировать, как это делали китайцы. И выпускать нужно миллионными тиражами, чтобы продукт был качественным. И ставить не только на Лады, но и на другие автомобили – адаптированные системы с какими-то основными блоками. Значит надо открывать экспортные рынки. Ждут ли нашу ABS (условно хорошую) там, трудно сказать. Готовы ли мы обеспечить стабильное качество, чтобы на экспортных рынках этот узел покупали? Например, в СССР была система смежников. Есть поставщик – и от него нельзя отказаться, ну поставил некачественный товар, ну как-нибудь переживем, в следующем месяце, наверное, будет лучше. А когда ты играешь на открытом рынке, такая история не прокатывает.

Сделать, конечно, можно. Но если во главе угла будет стоять исключительно государственная инициатива, какие-то разнарядки, программы, стратегии, я думаю, что мы какого-то результата добьемся, но не того, о котором мечтаем. В этом смысле пример Ирана очень показателен. Там тоже есть производство комплектующих и тоже начали выпускать сами какие-то автокомпоненты. Но качество иранских автомобилей ни в какие вороте не лезет. Если нет той самой фирмы, которая десятилетиями нарабатывала технологии, оттачивала производство, то и комплектующих нормальных не будет. В результате в Иране имеют низкое качество автомобилей, слабый экспорт, огромную зависимость от хороших комплектующих из вне и огромный объем контрабанды этих комплектующих, потому что крутиться как-то надо.

Только государственная воля не дает результата. Рулить нужно рынком. Главное условие для развития любого производства, это помимо исторических корней и наработок еще и элементы стимулирования, рынки сбыта и конкурентная среда. Вне конкурентной среды, на мой взгляд, делать качественный востребованный продукт крайне тяжело.