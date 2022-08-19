На пенсии жизнь только начинается

Виктор Устинкин в проекте «Московское долголетие» занимается бальными историческими танцами.

17 августа на летней эстраде Екатерининского парка в Москве состоялось ток-шоу «Гордость «Московского долголетия», в котором приняли участие самые талантливые и неординарные участники проекта. Уникальность этих людей в том, что многие из них узнали о своих талантах уже на пенсии, приняв участие в проектах «Московского долголетия».

НОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ XXI ВЕКА

Трансляция ток-шоу проходила на аккаунте проекта в социальной сети ВКонтакте. Заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов отметил, что даже в августе, когда москвичи старшего возраста часто заняты внуками и работой на дачах, более 150 тысяч человек посещают различные занятия проекта «Московское долголетие».

«Мы гордимся каждым участником, который не побоялся и сделал самый сложный первый шаг - пришел в проект, отбросив опасения: я буду учиться танцевать, петь, рисовать или заниматься спортом - что скажут соседи? Друзья, вы крутые!» - обратился к участникам встречи Владимир Филиппов.

Валерий Апакидзе влюблен в кино с детства, принял участие более чем в 100 проектах.

Проект постепенно эволюционирует, подстраиваясь под запросы москвичей старшего возраста. В новом «сезоне» «Московского долголетия» планируется расширить программы по финансовой, правовой, цифровой и потребительской грамотности. Как сказал Владимир Филиппов, это новая грамотность XXI века, которая нужна современному человеку в любом возрасте, чтобы сохранить душевное спокойствие, не стать жертвой мошенников и пользоваться всеми городскими цифровыми сервисами.

Кроме того, когда устоятся морозы, в парках и зеленых зонах столицы планируется открыть занятия по направлению лыжи и коньки.

СТАРЕТЬ НЕКОГДА

Во время эфира гости познакомились с самыми яркими участниками «Московского долголетия».

Например, Наталья Малышева имеет за плечами 25 лет госслужбы в Совете Федерации, Госдуме и Следственном комитете России. После выхода на пенсию решила посвятить себя творчеству.

Помните харизматичную злодейку Урсулу в мультфильме «Русалочка»? Озвучивала Наталья Григорьевна. Благодаря проекту «Московское долголетие» Наталья Малышева научилась писать картины маслом и акрилом. Занималась вокалом. Получила сертификат диктора, радиоведущей и актера дубляжа.

…В начале пандемии Валерий Апакидзе нашел работу, которая бы не ограничивала его жизненное пространство. К тому времени военный пенсионер посетил много активностей «Московского долголетия», в том числе занятия «Московский театрал», где узнал о возможности сниматься в кино. И как развернулся!

«Уже больше 100 ролей», - сообщил импозантный мужчина, который сыграл Иосифа Сталина, Михаила Таля, Джефа Безоса и маршала Семена Тимошенко.

Наталья Малышева занимается озвучкой фильмов, мультфильмов, рекламы, аудиокниг.

Виктору Устинкину 76 лет. Три года назад мужчина научился танцевать бальные танцы. Да не простые, а исторические! Такие, как падеграсс, кадриль, мазурку, гавот. Занимает активную жизненную позицию. Принимал участие в конкурсе «Супердедушка» (победил в номинациях «Самый спортивный» и Самый лучший повар»), возглавляет команду КВН, регулярно участвует в соревнованиях по футболу, скандинавской ходьбе и лыжным гонкам. В таком графике стареть некогда!

Александр Зорин свои певческие способности стал развивать всерьез тоже после выхода на пенсию. В 2020 году взял Гран-при вокального проекта «Дороги, которые мы выбираем». А в 2021 году принял участие в телепроекте «Голос 60+» в команде Валерия Леонтьева. Недавно Александр прошел кастинг в ВИА «Московское долголетие».

И таких историй - тысячи! Приятно видеть людей, которые в любом возрасте готовы воплощать свои мечты. В первую очередь благодаря «Московскому долголетию».