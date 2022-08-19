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Общество18 августа 2022 22:00

На пенсии жизнь только начинается

В столице показали самых ярких участников «Московского долголетия»
Павел ЧЕРНЫШОВ
Виктор Устинкин в проекте «Московское долголетие» занимается бальными историческими танцами.

Виктор Устинкин в проекте «Московское долголетие» занимается бальными историческими танцами.

17 августа на летней эстраде Екатерининского парка в Москве состоялось ток-шоу «Гордость «Московского долголетия», в котором приняли участие самые талантливые и неординарные участники проекта. Уникальность этих людей в том, что многие из них узнали о своих талантах уже на пенсии, приняв участие в проектах «Московского долголетия».

НОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ XXI ВЕКА

Трансляция ток-шоу проходила на аккаунте проекта в социальной сети ВКонтакте. Заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов отметил, что даже в августе, когда москвичи старшего возраста часто заняты внуками и работой на дачах, более 150 тысяч человек посещают различные занятия проекта «Московское долголетие».

«Мы гордимся каждым участником, который не побоялся и сделал самый сложный первый шаг - пришел в проект, отбросив опасения: я буду учиться танцевать, петь, рисовать или заниматься спортом - что скажут соседи? Друзья, вы крутые!» - обратился к участникам встречи Владимир Филиппов.

Валерий Апакидзе влюблен в кино с детства, принял участие более чем в 100 проектах.

Валерий Апакидзе влюблен в кино с детства, принял участие более чем в 100 проектах.

Проект постепенно эволюционирует, подстраиваясь под запросы москвичей старшего возраста. В новом «сезоне» «Московского долголетия» планируется расширить программы по финансовой, правовой, цифровой и потребительской грамотности. Как сказал Владимир Филиппов, это новая грамотность XXI века, которая нужна современному человеку в любом возрасте, чтобы сохранить душевное спокойствие, не стать жертвой мошенников и пользоваться всеми городскими цифровыми сервисами.

Кроме того, когда устоятся морозы, в парках и зеленых зонах столицы планируется открыть занятия по направлению лыжи и коньки.

СТАРЕТЬ НЕКОГДА

Во время эфира гости познакомились с самыми яркими участниками «Московского долголетия».

Например, Наталья Малышева имеет за плечами 25 лет госслужбы в Совете Федерации, Госдуме и Следственном комитете России. После выхода на пенсию решила посвятить себя творчеству.

Помните харизматичную злодейку Урсулу в мультфильме «Русалочка»? Озвучивала Наталья Григорьевна. Благодаря проекту «Московское долголетие» Наталья Малышева научилась писать картины маслом и акрилом. Занималась вокалом. Получила сертификат диктора, радиоведущей и актера дубляжа.

…В начале пандемии Валерий Апакидзе нашел работу, которая бы не ограничивала его жизненное пространство. К тому времени военный пенсионер посетил много активностей «Московского долголетия», в том числе занятия «Московский театрал», где узнал о возможности сниматься в кино. И как развернулся!

«Уже больше 100 ролей», - сообщил импозантный мужчина, который сыграл Иосифа Сталина, Михаила Таля, Джефа Безоса и маршала Семена Тимошенко.

Наталья Малышева занимается озвучкой фильмов, мультфильмов, рекламы, аудиокниг.

Наталья Малышева занимается озвучкой фильмов, мультфильмов, рекламы, аудиокниг.

Виктору Устинкину 76 лет. Три года назад мужчина научился танцевать бальные танцы. Да не простые, а исторические! Такие, как падеграсс, кадриль, мазурку, гавот. Занимает активную жизненную позицию. Принимал участие в конкурсе «Супердедушка» (победил в номинациях «Самый спортивный» и Самый лучший повар»), возглавляет команду КВН, регулярно участвует в соревнованиях по футболу, скандинавской ходьбе и лыжным гонкам. В таком графике стареть некогда!

Александр Зорин свои певческие способности стал развивать всерьез тоже после выхода на пенсию. В 2020 году взял Гран-при вокального проекта «Дороги, которые мы выбираем». А в 2021 году принял участие в телепроекте «Голос 60+» в команде Валерия Леонтьева. Недавно Александр прошел кастинг в ВИА «Московское долголетие».

И таких историй - тысячи! Приятно видеть людей, которые в любом возрасте готовы воплощать свои мечты. В первую очередь благодаря «Московскому долголетию».

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