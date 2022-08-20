Сплошь и рядом предатели: На Украине предложили устроить тотальную чистку во всех органах власти

Спасут ли Украину тотальные чистки? Фото: REUTERS

Проведенная недавно чистка спецслужб вряд ли что изменила во властных эшелонах. Во всяком случае так считают два высокопоставленных отставника. По их мнению, многочисленные "зрады" команды Зеленского обусловлены тем, что на очень многих ответственных постах находятся люди, которые выросли в СССР и являются, в той или иной степени, "пособниками России".

Такое мнение высказал на ютуб-канале беглого российского олигарха Михаила Ходорковского вице-маршал королевских ВВС Великобритании в отставке, агент британской разведки Шон Белл.

- Вот одна вещь, на которую следовало бы обратить внимание украинскому руководству. Она заключается в том, что, будучи частью бывшего Советского Союза, несмотря на либерализацию, внутри страны все равно оставались люди, которые симпатизировали России. Некоторые из них вполне вероятно занимали ключевые посты в системе власти, в разведке, имели значительное влияние, - объяснил Белл одну из причин неудач Зеленского и его команды в борьбе с Россией. - Вот стоит вопрос: кому доверять в Украине. В страну поступает западное оружие, и потенциально есть люди, которые наблюдают за этим и доносят русским, где оно располагается. Конечно, я очень упрощаю, но вы не можете просто заявить, что вы независимая страна и игнорировать тот факт, что украинцы и русские славянские народы, поэтому в стране смешаны самые разные взгляды и симпатии. Необходимо время, чтобы это разрешилось. Мы видели, как совсем недавно президент Зеленский твердо взялся за эту проблему, но в каком-то смысле уже слишком поздно этим заниматься.

Еще более категоричен был в эфире радио «Радио Новое Время» бывший замглавы СБУ генерал-майор Виктор Ягун.

- Предательство в наших структурах, не только в СБУ, но и в армии, национальной полиции, вы видите тех коллаборантов и из прокуратуры, из судов на оккупированных территориях. Всё равно есть люди, которые переходят на сторону врага, - обрисовал он "страшную картину", подчеркнув, что "потенциальные предатели – сплошь и рядом".

Но, поставив диагноз, он же обрисовал и рецепт от этой "болезни". Ситуацию могут спасти, как считает бывший генерал, только "тотальные чистки".

- Нужно принимать кардинальные решения. Очищать службу раз и навсегда. Закрывать вопрос каких-то поколений и набирать с нуля, наверное, даже через какую-нибудь специальную комиссию. Комиссию, которая может быть создана на базе Верховной Рады, - заявил Ягун, доставив своими речами явно немалое удовольствие украинским парламентариям, которые, по его мысли, должны и стать той самой комиссией по "чистке рядов", что может дать им немалые доходы. - Нужно закрывать систему для старых кадров. Таким путём пошли страны Балтии, таким путём пошла Польша. Все старые кадры нужно отвести от дел и от принятия решений. Я считаю, что даже моё поколение нужно вычищать. А я пришёл в 94-м году, мы были зависимые, варились в одном товариществе. Возможно, мы в какой-то мере уязвимы. Чтобы с этим не разбираться, нужно просто закрывать эту проблему.

Вот только генерал немного не учел, что, закрывая одну проблему, можно открыть другую или сразу несколько. И в таком случае на смену сомневающимся или даже не очень надежным умеющим и знающим с очень большой вероятностью придут преданные и лояльные "патриоты", но тупые молодые неумехи.

Впрочем, нам от этого будет только лучше, вне зависимости, правильно ли эти спецслужбисты в прошлом обрисовали проблему или же просто пытаются свалить с больной головы на здоровую, при том условии, что со здоровыми головами на Украине, вообще, тотальный дефицит. Зато Зеленскому на фоне неудач на фронте и невыполненных обещаний такой рецепт перестановки "кроватей в борделе" украинских спецслужб может прибавить уверенности в своих силах и очков в рейтинге у населения своей страны и покровителей Запада. Тем более, что прием "вокруг сплошные агенты Кремля" издавна и до сих пор исправно работает на Западе, так с чего бы ему давать осечку на Украине?