Встреча президентов России и Казахстана прошла в Сочи. Фото: kremlin.ru

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев встретился в Сочи с российским коллегой Владимиром Путиным. На встрече президент Казахстана особо отметил, что оснований для пессимистических прогнозов по поводу сотрудничества двух стран нет. Он пригласил президента России принять личное участие в саммите СНГ в октябре: «Россия играет важную роль в Содружестве Независимых Государств.

Это действительно приоритетное направление сотрудничества в международном формате». В настоящий момент Казахстан председательствует в этом международном объединении.

В свою очередь Владимир Путин заявил, что намерен обсудить с президентом Казахстана широкий круг вопросов «в деловом и дружеском ключе».

Новые задачи

По словам президента Казахстана, он настроен на то, «чтобы придать дополнительную динамику» сотрудничеству двух стран во всех сферах.

«Специфика геополитической ситуации подсказывает нам необходимость сверки часов с тем, чтобы, возможно, дать дополнительные поручения правительствам. Они успешно работают, взаимодействуют друг с другом. Тем не менее, жизнь подсказывает новые задачи, которые, конечно же, нужно решать», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Есть все основания быть удовлетворенными тем, как развивается сотрудничество России и Казахстана. Фото: kremlin.ru

Он отметил, что есть все основания быть удовлетворёнными тем, как развивается сотрудничество Казахстана и России. «Нас объединяет общая граница. Самая протяжённая сухопутная граница в мире и, кстати, делимитированная. Поэтому каких-либо оснований для того, чтобы высказывать пессимистические прогнозы в отношении будущего нашего сотрудничества, конечно же, нет», – считает президент Казахстана.

Токаев уверен, что торгово-экономическое сотрудничество двух стран развивается успешно. Он напомнил, что Россия занимает первое место в товарообороте Казахстана. В 2021 году объём торговли между двумя государствами составил 24,5 млрд долларов. По словам президента Казахстана, в 2022 году торговля также идёт «достаточно успешно», а промышленная кооперация «достигает серьёзных результатов».

30-летие дипломатических отношений

Президент России согласился с коллегой в том, что сотрудничество России и Казахстана «движется в позитивном ключе» по всем направлениям. «Спасибо, что приняли приглашение. Мы с вами встречаемся регулярно. Совсем недавно виделись, но договорились увидеться здесь, в Сочи. У нас очень большой объём работы. И этот год особенный. Мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений в октябре. К этой дате запланирован целый ряд различных мероприятий. Активно работают наши министерства, ведомства. Межправкомиссия работает активно», – сказал Владимир Путин.

Он отметил, что между странами-соседями растёт товарооборот: в прошлом году он вырос на 34,4%, а за первые пять месяцев текущего года подрос почти на 9%. Растут и взаимные инвестиции, при этом российские инвестиции в Казахстан достигли 18 млрд долларов, казахстанские в Россию – приблизительно 4,5 миллиарда.

«У нас и крупные проекты хорошие развиваются, работа в высокотехнологических сферах, в том числе в космосе, – сказал Владимир Путин. – Я очень рад, что и наша встреча, конечно, придаёт дополнительный импульс развитию нашего доверительного стратегического партнёрства».

В этом году отмечается большая дата - 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и Казахстаном. Фото: kremlin.ru

Касым-Жомарт Токаев с этим согласен. Он также упомянул юбилейную дату – 30-летие дипломатических отношений Казахстана и России. «Действительно, Казахстан и Россия имеют взаимоотношения стратегического партнёрства. В этом году мы отмечаем большую дату установления дипломатических отношений. 30 лет тому назад они были установлены. 30 лет тому назад был подписан первый договор о дружбе и сотрудничестве, взаимной помощи. В 2013 году этот договор был дополнен новым документом, который был подписан вами о союзнических взаимоотношениях между нашими странами. Поэтому действительно основа очень хорошая», – считает президент Казахстана.

«Что касается торгово-экономического сотрудничества, то оно успешно развивается, промышленная кооперация достигает серьёзных результатов. Как вы правильно отметили, динамика торговли положительная. В прошлом году объём торговли составил 24,5 млрд долларов. По этим показателям Россия занимает первое место в нашем товарообороте. Мы активно взаимодействуем на основных площадках в организации ООН, других международных институтах», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь Владимир Путин рассказал, что министерства иностранных дел двух стран, а также министерства обороны вместе готовят различные мероприятия, в том числе совместные учения в рамках ОДКБ.