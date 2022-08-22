Последние новости о ситуации вокруг Украины на 22 августа 2022 года: Шольц возмутил немцев тем, что принимает душ ежедневно, украинцы бегут от мобилизации в Россию

Канцлер Германии Олаф Шольц Фото: REUTERS

ОЛАФ ШОЛЬЦ ПРИБЛИЗИЛ СВОЮ ОТСТАВКУ

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, которому все время смешно, явно сейчас не смешно от результатов последнего опроса населения, проведенного социологическим институтом Insa по заказу газеты Bild am Sonntag. Согласно данным опроса, если бы в Германии прошли прямые выборы главы правительства, то за Шольца проголосовали бы всего 18% избирателей. Более того, положительно деятельность Шольца оценили лишь 25% участников опроса, а сочли его работу неудовлетворительной 62% немцев.

Но Шольц отважно идет навстречу падению своих рейтингов и добивается еще большего их падения. В минувшее воскресенье в немецких министерствах и ведомствах прошел "день открытых дверей", когда руководители Германии отвечали на вопросы граждан. И тут вдруг выяснилось, что Шольц совершенно не обращает внимания на рекомендации своих коллег по Кабинету министров по экономии воды и электроэнергии.

- Федеральное правительство дало нам рекомендации, как часто следует принимать душ. А как часто вы его принимаете?, - задала Олафу вопрос девушка, явно имея в виду рекомендации вице-канцлера Хабека пускать тонкую струйку в душе и премьер-министра одной из федеральных земель Винфрида Кречмана обогревать только одну комнату в доме, а душ заменить обтиранием мокрой тряпкой.

- Я? Каждый день, - честно ответил Шольц, показав, как "страшно далек он от народа". В данном случае, немецкого. Чем усилил ожидания его отставки.

Может, он еще и в унитазе воду сливает каждый раз после его использования?

ЧИТАТЬ И ГРЕТЬСЯ

Английская Guardian сообщила, что библиотеки в Великобритании могут стать не просто "очагами культуры", но и просто "очагами тепла" грядущей зимой. По мысли экспертов газеты, финансируемые государством присутственные места, к которым относятся и библиотеки, а также музеи, которые будут отапливаться за счет правительственных средств, должны перейти зимой на формат приютов для людей, у которых дома станет слишком холодно, потому что они не смогут оплатить счета за тепло и электричество.

Но ведь в этом случаи и музеи, и библиотеки должны будут перейти на круглосуточный формат работы, поскольку самое холодное время в течение суток, как все прекрасно знают – это ночь.

А вдруг британцы там смогут вычитать что-то не то и начнут задавать правительству неудобные вопросы? Лучше уж пускайте всех греться в кинотеатры.

ШВЕЙЦАРЦЫ МОГУТ БУНТОВАТЬ

Швейцария также перестает быть оазисом общемировой зоны комфорта и безопасности, как это установилось на протяжении последних нескольких веков. Глава швейцарской Федеральной комиссии по электроэнергетике ElCom Вернер Люгинбюль призвал граждан запастись свечами и дровами из-за возможных перебоев в подаче электричества в стране предстоящей зимой.

А Генеральный директор полиции Швейцарии Фреди Фесслер вдруг предупредил, что население Швейцарии может взбунтоваться и прибегнуть к мародерству в случае нехватки электроэнергии в ходе будущей зимы.

ВЫЕЗД В РОССИЮ ИЗ УКРАИНЫ ПОДОРОЖАЛ

Еще совсем недавно, как выяснили украинские контрразведчики, военнообязанные украинцы выезжали на подконтрольную России территорию за 800-1000 долларов США с головы. Но теперь и это направление для украинцев подорожало.

- Уезжал, потому что не хотел оказаться мобилизованным. Не хотел идти в армию. Поехал в Россию, так как напрямую в Европу попасть нет возможности. Все мужчины призывного возраста подлежат мобилизации и их не выпускают из страны. Нашел людей, которые за деньги закрыли глаза на то, что я военнообязанный, и выпустили меня. Весь мой маршрут стоил 2,5 тыс. долларов. Деньги передал на фильтрационном пункте СБУ. Сейчас я в Мелитополе, рассказал журналистам РИА "Новости" задержанный на блокпосту в Мелитополе гражданин Украины экс-житель Харькова Александр Тридуб. В автобусе, который доставил его до российского блокпоста, было 16 мужчин и 4 женщины.

Напомним, на днях СБУ разоблачила в Одессе группу врачей и работников военкомата, которые брали по 7 тысяч долларов США с носа, чтобы обеспечить выезд в страны Евросоюза.

НА УКРАИНЕ ОБНОВИЛИ СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ

Сорвет национальной обороны и безопасности Украины утвердил новые сигналы тревоги – извещения населения о грозящей опасности.

- Сигнал химической опасности - звук церковных колоколов. Сигнал радиационной опасности - звон в набат. Сигнал эвакуации из города звучит, как гудок поезда, - говорится в сообщении СНБО. Насчет гудка поезда – это правильно придумано, символизм просто зашкаливает. Но тех, кто живет возле железнодорожных вокзалов, скорее всего, придется предупреждать отдельно, поскольку для них гудки поездов – дело обычное. Остается только посочувствовать украинским верующим, которые теперь не смогут понять, когда церковная служба, а когда – тревога. Сигнал о воздушном нападении, по всей видимости, приняли решение не менять.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- На Антакальнисском кладбище Вильнюса в сентябре будет демонтирован мемориал на месте крупнейшего в Литве захоронения советских воинов, павших в Великой Отечественной войне.

- Жители Нарвы на месте демонтированного эстонскими властями памятника Т-34-85 создали мемориал из свечей в виде танка.

- Более ста педагогов из освобожденных районов Харьковской области, в частности, Купянского, Изюмского и Волчанского районов, отправились в Курск на курсы повышения квалификации, где для них специалисты академии Минпросвещения РФ подготовили разнообразную программу с лекциями, семинарами и методическими рекомендациями.

- На Херсонской телевышке на высоту 202 метра над землей в самую высокую точку в области российские офицеры в преддверии Дня флага России подняли огромный российский флаг. Размеры триколора впечатляют — 6 х 4 метра.

- С 1 октября на военный учёт в Украине поставят больше двух миллионов женщин.