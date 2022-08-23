Главного метеоролога Венгрии выгнали с работы из-за неточного прогноза погоды

Грозовые облака над Будапештом. Фото: Shutterstock

Глава метеорологической службы Венгрии поплатился местом за неверный прогноз погоды: предсказанное им ненастье миновало столицу страны, а люди лишились праздничного зрелища.

В минувшую субботу, 20 августа, в Венгрии состоялся национальный праздник – День святого Иштвана, который с особым размахом принято отмечать в Будапеште. Вот и в этом году власти венгерской столицы решили порадовать горожан и гостей города, запланировав небывалый салют.

Для праздничного фейерверка, анонсированного в качестве самого большого в Европе, было закуплено более 40 тысяч пиротехнических изделий, которые разместили на протяжении километров вдоль Дуная.

Однако за несколько часов до события правительство решило его отменить – по заявлениям метеорологов, на столицу Венгрии надвигалась небывалая гроза, и власти страны решили не рисковать здоровьем своих граждан. В результате не случилось ни грозы, ни фейерверка.

По словам представителей метеослужбы, природа разыграла самый маловероятный сценарий, и грозовые облака, миновав столицу, ушли на восток, пишет The Guardian.

Метеорологи извинились за испорченное торжество, но в Министерстве инноваций и технологий, к которому относится погодное ведомство, приняли решение наказать авторов неправильного прогноза и уволить главного синоптика страны.

Мнения венгров разделились – некоторые считают, что метеорологи имеют право на ошибку, другие же поддерживают решение правительства. В любом случае и те и другие надеются, что в следующие выходные салюты все же состоятся.