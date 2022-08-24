У итальянца нашли ВИЧ, оспу обезьян и коронавирус одновременно

Инфекция не ходит одна. В этом имели возможность убедиться итальянские медики, которые нашли у 36-летнего мужчины оспу обезьян, коронавирус и ВИЧ одновременно. Фото: Shutterstock

Инфекция не ходит одна. В этом имели возможность убедиться итальянские медики, которые нашли у 36-летнего мужчины оспу обезьян, коронавирус и ВИЧ одновременно. Случай описан в журнале Journal of Infection. Мужчина вернулся из поездки по Испании, во время которой участвовал в секс-развлечениях с другими мужчинами.

НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ

Диагностика мужчины напоминает детективный рассказ, где виновников преступления – сразу несколько и степень их вины открывается постепенно. После девяти дней, проведенных дома после отпуска, у парня поднялась температура, появилась головная боль и боль в горле, он стал сильно уставать, увеличились лимфатические узлы. На этом этапе врачи заподозрили ковид и сделали тест, который оказался положительным.

Дальше постепенно стала появляться сыпь на лице и других частях тела, которая вскоре трансформировалась в характерные вздутия - пустулы. Тут мужчину отправили в больницу, в инфекционное отделение.

Когда врачи собирали анамнез пациента, то есть выясняли, чем еще и когда он болел в своей жизни, выяснилось, что в 2019 году у него был сифилис. В 2021 году парень проходил тестирование на ВИЧ-инфекцию, но результат оказался отрицательным. Кроме того, у него диагностирована психическая болезнь - биполярное аффективное расстройство и он принимает психоактивные препараты.

Также оказалось, что итальянец был вакцинирован двумя дозами мРНК-вакцины против COVID-19 (Pfizer) в декабре 2021, а в январе 2022 года все же переболел ковидом.

В инфекционном отделении мужчину протестировали на оспу обезьян, а заодно и на ВИЧ. Оба теста оказались положительными. Медики решили выделить геном варианта коронавируса, которым заразился мужчина, так выяснилось, что у него «ходовой» подвариант «омкрона» BA.5.1. После постановки диагноза, пациента сразу же начали комбинированно лечить от всех обнаруженных у него инфекций.

ЧЕМ ВАЖЕН ЭТОТ СЛУЧАЙ?

1. Случай важен для диагностики. Люди с гриппоподобными симптомами, которые недавно побывали в регионах вспышки оспы обезьян, должны быть обследованы как на SARS-CoV-2, так и на оспу обезьян, даже если у них нет кожных поражений или сыпи, заключают медики.

2. Раз основной путь передачи оспы обезьян от человека к человеку на данный момент – сексуальный контакт, значит заразившийся, скорее всего, практикует незащищенный секс, а это наводит на мысль о том, что вместе с оспой обезьян стоит провести диагностику и на другие инфекции, передающиеся половым путем, включая ВИЧ.

3. Рискованное сексуальное поведение зачастую служит проявлением психологических сложностей.

4. Вирус оспы обезьян достаточно долго выделяется в мазке из ротоглотки, а значит, человек может оставаться заразным даже после исчезновения симптомов.