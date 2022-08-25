В «Д’Артаньяне и трех мушкетерах» Георгий Юнгвальд-Хилькевич придумал миледи, не имевшую решительно ничего общего с героиней Дюма Фото: кадр из фильма

В «Зеркале» Андрей Тарковский настойчиво проводит параллели между героинями Маргариты Тереховой - матерью и женой рассказчика, - и женскими портретами Леонардо да Винчи. И вдруг оказывается, что Терехова - единственная актриса, с кем такой фокус может сработать.

В «Д’Артаньяне и трех мушкетерах» Георгий Юнгвальд-Хилькевич придумал миледи, не имевшую решительно ничего общего с героиней Дюма (в книге та была двадцатилетней блондиночкой с ангельской внешностью, виртуозно маскирующей свои злость и безжалостность). Но миллионы зрителей благодаря Тереховой забыли настоящую миледи Винтер, а помнят только ту роскошную роковую женщину, которую изобразила Маргарита Борисовна.

Было еще множество фильмов, знаковых и проходных, популярных и авторских. «Бегущая по волнам», «Монолог», «Бриллианты для диктатуры пролетариата», «Собака на сене», «Расписание на послезавтра», «Благочестивая Марта», «Тайна Эдвина Друда»… Она могла играть совсем небольшие роли, как в «Белорусском вокзале» - и врезаться в память навсегда, не теряясь на фоне выдающихся партнеров. Тогда, в 60-е, 70-е, 80-е, она была обладательницей невероятной внешности, а еще - уникальной актрисой. И, подобно многим великим звездам прошлого, она ушла из кинематографа, не дожидаясь старости. Правда, ушла не по собственному желанию, а из-за тяжелейшей болезни, несовместимой ни с какими съемками. Но какая разница: на экране она осталась молодой, и забыть ее невозможно.

Она отказывалась писать воспоминания, но ее поклонница, филолог Мария Воробьева при участии дочери актрисы Анны Тереховой подготовила и выпустила книгу «Из первых уст…», основанную на многочисленных интервью и личных беседах с Тереховой. Вот несколько историй оттуда.

«Я НЕ БУДУ УБИВАТЬ ПЕТУХА!»

Две роли в «Зеркале» стали для нее, наверное, самыми важными, а Андрей Тарковский так и остался лучшим режиссером, с которым она работала. На пробах Терехова обошла Марину Влади, которая очень хотела играть у Тарковского. И почему-то первое, что сказала режиссеру, столкнувшись с ним - «Андрей Арсеньевич, а «Мастера и Маргариту» когда будем снимать?» Тарковский, улыбнувшись, ответил: «Ну, кто Маргарита, я примерно догадываюсь, а кто Мастера сыграет? Может быть, я?» К концу съемок они были просто влюблены друг в друга.

Великой советской актрисе исполняется 80 лет Фото: Анатолий МЕЛИХОВ

Одну сцену Терехова Тарковскому практически сорвала. Она должна была в кадре отрубить голову петуху. «[Оператор Георгий] Рерберг уже направил на меня свет, работает камера, мешок с петухами лежит рядом. Петухов было несколько – для дублей. А владелец петухов спрашивает меня: «Вы будете рубить голову петуху?» Видно, он тоже переживал за своих питомцев. Толпа зрителей в павильоне стояла и ждала петушиной казни. Понимаю, что деваться некуда, но знаю в то же время, что убить просто физически не смогу. Сижу в кадре и говорю тихо-тихо: «Я этого делать не буду». Тарковский выглядывает из-за камеры: «Как это не будешь?» – «Меня стошнит, Андрей Арсеньевич». Он: «Очень хорошо! Мотор! Снимаем!» И тут я встаю и на подгибающихся ногах выхожу из кадра. Андрей мне: «Что случилось?» Я говорю тихо: «И вообще, я считаю, что если снят фильм «Андрей Рублев», можно уже больше ничего не снимать…» Сказала я это и пошла куда-то, меня даже пошатывало. А выход из кадра означал срыв съемки…»

Но Тарковский простил ее. Потом он и сам, видимо, решил, что подобная жестокость была бы неуместна. В кадре просто слышен крик петуха, видны летящие перья и страшное лицо Тереховой (этот крупный план сняли на следующий день, и актриса считала его своей большой удачей, говорила «Вот на таком уровне и надо работать в кино»).

КАК МИЛЕДИ СТАЛА ДЖЕЙМСОМ БОНДОМ В ЮБКЕ

Георгий Юнгвальд-Хилькевич рассказывал, что Миледи в его «Д’Артаньяне и трех мушкетерах» должна была играть Елена Соловей. Но она забеременела. Времени до начала съемок оставалось в обрез, и режиссер решил кардинально поменять образ: «Стал я переписывать сценарий под эдакую «Джеймс Бондшу». Чтобы на лошади скакала. Дралась ногами. Образ, прямо противоположный мягкой Соловей».

Терехова была слегка обижена на Юнгвальд-Хилькевича. Тот в свое время не стал снимать ее в фильме «Опасные гастроли», причем причина отказа звучала совершенно абсурдно: «Из-за разницы в росте с исполнителем главной роли», то есть Владимиром Высоцким. (На самом деле, по словам Хилькевича, в Госкино ему поставили железное условие: если он хочет снимать в главной роли Высоцкого, партнершей актера должна быть Лионелла Пырьева).

На этот раз Юнгвальд-Хилькевич, ни о чем предварительно с Тереховой не договариваясь, приехал в театр, вызвал ее с репетиции и сказал: «Рита, выручай». И потом вспоминал, что она ему ответила: «Хоть ты и сукин сын, но я согласна. Учти! Буду диктовать условия».

В «Зеркале» Андрей Тарковский настойчиво проводит параллели между героинями Маргариты Тереховой - матерью и женой рассказчика, - и женскими портретами Леонардо да Винчи. Фото: кадр из фильма

В результате, впрочем, Терехова никаких условий ему не диктовала. Главные претензии у нее были к песням. Съемки вообще были омрачены конфликтами между режиссером, с одной стороны, и автором сценария Марком Розовским и автором текстов Юрием Ряшенцевым - с другой. «Д’Артаньян и три мушкетера» изначально были легкомысленной музыкальной постановкой по мотивам романа Дюма, придуманной для московского ТЮЗа. При ее переносе на экран возникли сложности: хоть Юнгвальд-Хилькевич сам чуть ли не на коленях просил Розовского дать ему возможность сделать киноверсию, ему резко не нравились некоторые песни, да и, похоже, общая интонация спектакля. Терехова в этом конфликте встала на сторону режиссера: арии Миледи показались ей «варьетешными», а текст - жутким («пошлая оперетка»). По просьбе режиссера Вениамин Смехов написал текст «Песни миледи», который показался жутким уже Юрию Ряшенцеву: «Я провинилась чистотой, я провинилась красотой…» Ряшенцев потребовал отдельно обозначить в титрах, что не является автором этого произведения. Его пожелание не учли. В итоге произошла абсолютно уникальная для советского кино коллизия: Розовский и Ряшенцев подали в суд на авторов фильма, причем выиграли.

Терехова рассказывала об этом с возмущением, и при этом говорила о фильме: «я убеждена, что это вообще лучшая экранизация романа Дюма». Играть «шпиона в юбке» ей понравилось, а атмосфера на съемках показалась изумительной. Например, когда серьезно заболела ее дочка Аня, все «мушкетеры» пришли к ней, очень ласково побеседовали, постарались приободрить и поддержать, а вдобавок оставили автографы на ее джинсовой сумке. Единственным неприятным воспоминанием о роли Миледи стало то, что она практически сожгла волосы: каждое утро их безжалостно завивали щипцами. «К концу работы над фильмом они стали как солома. Но, слава Богу, на фильм хватило! Волосы я закидывала под шляпу, вскакивала на лошадь и мчалась по пыльным дорогам»…