Зять Трампа сделал своему тестю сомнительный комплимент

Джаред Кушнер. Фото: REUTERS

Американский бизнесмен Джаред Кушнер, муж дочери экс-президента США Иванки Трамп, а также доверенное лицо самого Дональда Трампа и, по мнению многих наблюдателей, главный менеджер президентской кампании своего тестя, высказался о главном республиканце.

– Если бы он вел себя как нормальный человек, то он, наверное, не был бы президентом. И, на мой взгляд, не смог бы стать таким успешным главой государства… Трамп использовал свою уникальную личность и свой уникальный подход аутсайдера, чтобы противостоять Вашингтону, который был крайне враждебно настроен по отношению к нему, – сказал Кушнер.

По мнению предпринимателя, его тесть своим поведением вызвал шок не только у политических элит Соединенных Штатов, но и встряхнул всю систему государства.

А еще Кушнер считает, что Трамп во время президентства становился все лучше и лучше, сообщает Fox News.

Ранее в некоторых американских СМИ появилась ничем не подтвержденная информация о том, что именно Джаред Кушнер может быть тем человеком в ближайшем окружении Трампа. Который сообщил агентам ФБР, где в частной резиденции экс-президента искать якобы вывезенные из Белого дома документы. Результатом обысков в Мар-а-Лаго стали более 10 коробок с различными бумагами, часть из которых, по утверждению правоохранителей, помечены грифом «секретно» и не должны были покидать архивов.