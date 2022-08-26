В Кузбассе устанавливают памятник Воину-освободителю – копию монумента в берлинском Трептов-парке

Старший сержант Николай Масалов стал прототипом памятника Воину-освободителю в Трептов-парке Берлина. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Кузбассе началась установка памятника Воину-освободителю. Мемориальный комплекс героям-сибирякам строится в Кемерове рядом с Президентским кадетским училищем. Главным элементом композиции станет 12-метровая бронзовая фигура солдата - точная копия монумента, установленного после Великой Отечественной войны в берлинском Трептов-парке. На его создание советского скульптора Евгения Вучетича вдохновил подвиг кузбассовца Николая Масалова. В 1945 году при освобождении Берлина он закрыл своим телом от пуль и снарядов и вынес из-под вражеского огня маленькую немецкую девочку.

- Это исторический момент для всех нас. Мы устанавливаем памятники героям, которые спасли мир от фашизма, для наших детей, чтобы они знали, помнили и уважали подвиги предков, - рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. - Это дань памяти нашим предкам, защитивших мир от фашизма. Сейчас, когда Россия снова освобождает мир от неонацизма, мы должны показать, что верны исторической правде и продолжаем дело, начатое нашими дедами и прадедами.

Решение установить в Кемерове точную копию берлинского памятника губернатор Сергей Цивилев принял в мае 2021 года. Его поддержали ветераны, историки, активисты общественных и молодежных организаций. В этом году Кузбасс будет отмечать 100-летие со дня рождения своего героического земляка. Монумент, увековечивший подвиг Николая Масалова, будет напоминать о том, какой дорогой ценой нашей стране досталась победа.

В Кемерово привезли части будущего монумента Воину-освободителю. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

- Долгие 1418 дней и ночей длилась Великая Отечественная война. Мы дошли до Берлина, спасли Европу от фашизма, поэтому в центре Берлина в Трептов-парке стоит памятник русскому воину, воину-освободителю, который держит в руках меч, опущенный вниз. Под его сапогами разрубленный фашистский крест - символ нацизма, а на руках, прижавшись к нему, как к самому родному человеку, - маленькая девочка-немка, которую он спас. Мы потеряли миллионы людей в этой войне, заплатили за Великую Победу кровью, и мы никогда этого не забудем, - подчеркнул Сергей Цивилев. - Мемориальный комплекс, который будет установлен в Кемерове, важен для сохранения этой исторической памяти для будущих поколений.

«РАЗРЕШИТЕ СПАСТИ РЕБЕНКА, Я ЗНАЮ, ГДЕ ОН!»

Николай Масалов родился 10 декабря 1922 года в многодетной семье в селе Вознесенка Тисульского района Кемеровской области. В декабре 1941 года, накануне своего 18-летия, он отправился на фронт. Масалов попал в Томск, где тогда формировалась сибирская 443-я стрелковая дивизия. Вместо двухгодичного курса солдатских наук сибиряк за одну зиму освоил воинскую специальность минометчика. Воевал под Брянском, Курском, участвовал в Сталинградской битве, освобождал Одессу, Украину, форсировал Днепр, Днестр, Вислу и Одер. На пути к Берлину Николай прошел 3,5 тысячи километров фронтовых дорог. Когда наши войска штурмовали столицу Германии, старший сержант Масалов служил в составе 220-го гвардейского полка и был его знаменосцем.

Создать в Кузбассе мемориальный комплекс героям-сибирякам предложил губернатор региона Сергей Цивилев. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

…30 апреля 1945 года в Берлине шли уличные бои. В центральной части германской столицы к югу от парка Тиргартен путь наступавшим советским войскам преграждал Ландвер-канал, по которому проходила полоса немецкой обороны. Перед началом атаки послышался детский плач. Николай вызвался спасти ребенка. Вот что писал о тех событиях маршал Василий Чуйков:

«Путь к центру Тиргартена с юга преграждал глубокий с отвесными бетонированными берегами канал. Мосты и подступы к нему густо заминированы и плотно прикрыты огнём пулеметов. До атаки гвардейцев осталось минут пятьдесят. Наступила тишина, как перед бурей, - тревожная, напряженная. И вдруг в этой тишине послышался детский плач. Словно откуда-то из-под земли, глухо и призывно звучал голос ребёнка. Плача, он повторял одно, понятное всем слово: «Муттер, муттер…» «Кажется, это на той стороне канала», - сказал товарищам Масалов. Он подошел к командиру: «Разрешите спасти ребёнка, я знаю, где он». Ползти к Горбатому мосту было опасно. Площадь перед мостом простреливалась огнём пулемётов и автоматических пушек, не говоря о минах и фугасах, запрятанных под землёй. Сержант Масалов полз вперед, прижимаясь к асфальту. И тут он снова услышал ребёнка. Тот звал мать жалобно, настойчиво. Тогда гвардеец поднялся во весь рост, перекинулся через барьер канала… Прошло ещё несколько минут. И в это время все услышали голос Масалова: «Внимание! Я с ребёнком. Прикройте меня огнём». Тут началась артподготовка. Тысячи снарядов и тысячи мин как бы прикрывали выход советского воина из зоны смерти с трёхлетней немецкой девочкой на руках. Её мать, вероятно, пыталась бежать из Тиргартена, но эсэсовцы стали стрелять ей в спину. Спасая дочку, она укрылась под мостом и там скончалась. Передав девочку санитаркам, сержант Масалов снова встал у знамени полка, готовый к броску вперед».

Николай был ранен в ногу, но в тот момент никому об этом не сказал. Сам Масалов не считал спасение немецкой девочки подвигом. Он был убежден, что так поступил бы каждый советский солдат.

Очевидцем этого события стал командующий 8-й гвардейской армией маршал Василий Чуйков. Он и предложил скульптору Евгению Вучетичу использовать этот сюжет, когда в 1946 году возникла идея установки в Берлине монумента в честь избавления Германии от нацизма. Бронзовая фигура советского солдата была установлена в Трептов-парке в 1949 году.

В 1969 году Николай Масалов получил звание «Почетный гражданин Берлина». Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Николай Масалов был награжден орденами Великой Отечественной войны I и II степени, орденом Славы, боевыми наградами «За взятие Берлина», «За отвагу», «За боевые заслуги» и «За оборону Сталинграда». Николай Иванович скончался в 2001 году в Тяжине Кемеровской области на 80-м году жизни.

- В 1969 году ему было присвоено звание «Почетный гражданин Берлина». К сожалению, этого звания он лишился при объединении Берлина, - рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. - В 2020 году Кузбасс широко отметил 75-летие его подвига. Тогда я лично направил запрос правящему бургомистру города по восстановлению звания почетного гражданина столицы Германии, однако эта инициатива не была одобрена зарубежной стороной.

ИМЕНА ТРЕХ ТЫСЯЧ СИБИРЯКОВ-ГЕРОЕВ

Мемориал в Кемерово будет посвящен не только подвигу Николая Масалова – он сохранит память обо всех героях-сибиряках. Комплекс спроектирован в виде аллеи, перпендикулярно которой будут расположены пилоны с фамилиями 2916 героев Советского Союза, России и кавалеров Ордена «Красной Звезды» из 12 регионов Сибири. Двигаясь по аллее, посетители парка будут выходить к кургану с венчающей его статуей воина-освободителя.

Накануне из Москвы, где отливалась скульптура, в Кемерово доставили многотонное основание будущего монумента. До 31 августа в Кузбасс привезут остальные части конструкции, и специалисты приступят к сборке на земле. Они сварят воедино все части монумента, и после этого всю конструкцию целиком установят на постамент.

- Комплекс увековечит не только память нашего героя - Николая Масалова. Здесь будут установлены пилоны с тремя тысячами имен солдат-героев со всей Сибири, - рассказал Сергей Цивилев. - Также здесь будут размещены названия воинских соединений, которые уходили на фронт из Сибири, госпиталей и заводов, которые работали на фронт в тылу - это еще около тысячи названий. Наш проект будет масштабнее берлинского.

Комплекс спроектирован в виде аллеи, перпендикулярно которой будут расположены пилоны с фамилиями 2916 героев из 12 регионов Сибири. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Подготовке проекта будущего монумента предшествовала кропотливая работа историков. Ученые собирали информацию о дивизиях, которые формировались в Сибири, предприятиях и госпиталях, созданных во время войны, сверяли списки героев. Работа экспертов с архивами всех регионов Сибирского федерального округа помогла сделать несколько исторических открытий. Так, было установлено, что 144-я стрелковая бригада, сформированная в Кузбассе в сентябре 1943 года, стала основой для 150-й стрелковой Идрицко-Берлинской дивизии. Бойцы именно этого воинского формирования штурмовали Рейхстаг и водрузили над ним знамя Победы.

После того, как мемориальный комплекс будет готов, строители приступят к реализации второго этапа проекта. На территории мемориала построят храм - копию Спасо-Преображенского собора в Переславле-Залесском. Здесь же появится плац для торжественных построений кадетов и прогулочная зона со скамейками и дорожками для пешеходов и велосипедистов. Кроме того, на территории мемориального комплекса будет построен музей с интерактивной экспозицией. В ней будут собраны данные о кузбассовцах, воевавших в годы войны на фронте и трудившихся в тылу. Посетители музея смогут ввести фамилию своего родственника и получить всю информацию о его фронтовой или трудовой биографии.