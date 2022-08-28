Группа Cream Soda сменила вокалистку, никого не предупредив. Фанаты шокированы и возмущены подлогом, готовятся сдавать билеты

В конце прошлого года солист дуэта Gayazov$ brother$ Ильяс Гаязов ошарашил неожиданной новостью. Электронная хаус-группа Cream Soda распалась и меняет состав.

— Cream Soda — наши друзья, — сказал вокалист. — Для нас они стали настоящим музыкальным открытием этого года. Мы с ними недавно встречались и договаривались о коллаборации в будущем. Они сказали, что на годик прикрываются, грядут изменения в составе, а все это время ребята будут думать над своим творчеством.

В трио Cream Soda, напомним, входили Дима Нова, Илья Гадаев и солистка Анна Романовская — именно она приняла участие в записи четырех альбомов: «Пожар» (2016), «Красиво» (2018), «Комета» (2019), включая трек «Никаких больше вечеринок», а также полноформатного релиза «Интергалактик» (2020). Именно голос Романовской ассоциируется у всех слушателей с группой Cream Soda. Более того, она была и автором текстов.

И вот, Анну заменили. В этом году коллективу исполнилось 10 лет, и отметила юбилей группа уже без Романовской. 26 августа после длительной паузы (диджеи Нова и Гадаев выпускали только электронные треки без вокала) Cream Soda вернулась с пересобранным треком годичной давности «Метаискренность», на котором голоса Романовской уже нет.

— Песня получилось очень личной, — пояснили участники группы. — Не секрет, что внутри нашей команды произошли значительные перемены, после чего мы взяли время, чтобы перевести дух и пойти дальше в другом векторе.

Имя новой вокалистки официально секретят. На афишах ее лицо креативно замазывают. Однако в списке состава команды в Википедии можно обнаружить имя некой Алисы Стяжковой — возможно, она и заменила Романовскую.

Обновленный трек «Метаискренность» хоть и «сильно личный», как пообещали музыканты, но звучит, конечно, совсем не так, как раньше.

Слушатели остались разочарованными таким поступком. Во-первых, группа никак не предупредила, что произошла замена вокалистки. А людям, приходящим на концерт (Cream Soda выступает уже новым составом) за деньги, все же хотелось бы понимать, кто перед ними выступает. А, во-вторых, теперешнее звучание кардинально отличается от классической Cream Soda.

Некоторые подписчики официальной группы Cream Soda в ВК жалуются, что их возмущенные комментарии удаляют. Вот, что пишут люди:

«У Анны голос идеально вписывался. Крем Сода нашла себя с ней. Сейчас скорее всего будет период поисков и соответственно увеличение разочарованных поклонников. Но это творчество. Ребята уже оставили неизгладимый душевный отпечаток»

«Жду версию без автотюна. А пока измерю давление».

«Какие парни к успеху идут? Весь их успех держался на Анне. а эти товарищи, как крысы, решили умолчать о том, что её не будет, что солистка новая. Не анонсировали, да даже на самом концерте не представили, в масочке вывели, браво. Потому что знали - скажи они правду, процентов 80 зрителей сдадут билеты. Вот и пытались своё позорное выступление замазать кучей барахла и нелепых подростков на сцене. А, еще бутылочки раздали с водой, спасибо. Не собираюсь поддерживать тех, кто обманывает собственного зрителя. К ним на концерт больше никогда не приду. А на соло Романовской с её голосом - да. Потому что она и была единственным смыслом слушать эту группу. Пишу коммент второй раз, видимо их подтирают. Вон посты, где их гневными комментами закидали они уже удалили».

«С уходом Ани группа умерла, слушаю только старые треки»

А, тем временем, бывшая солистка группы Анна Романовская, с которой связан успех хитов Cream Soda («Плачу на техно», «Никаких больше вечеринок» и др.), ушла в сольное плавание. Она работает под псевдонимом 4NN4 и не так давно выпустила клип на песню «Антилюбовь».

— Я пою «подумаю о хорошем, о том, чего не может быть», а мое эхо повторяет: «Может быть, может быть…», как бы обещая, что все будет хорошо», — пояснила певица.