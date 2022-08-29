Последние новости о ситуации вокруг Украины на 29 августа 2022 года: украинские беженцы в Великобритании начали становиться бездомными, глава "Нафтогаза" посоветовал украинцам запастись теплыми одеялами

В Британии уже 1335 семей украинских беженцев, в 945 из которых есть дети, оказались бездомными. Фото: REUTERS

50 ТЫСЯЧ УКРАИНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ В БРИТАНИИ СТАНУТ БЕЗДОМНЫМИ

Не самые хорошие новости для украинских беженцев, осевших на берегах туманного Альбиона. Как написало издание The Guardian, в сентябре истекает срок действия программы "Дома для Украины", а новых денег для продления действия программы министры британского правительства найти не могут. Всего по этой программе в Великобританию прибыли 83 900 беженцев из Украины. Им подобрали спонсоров, которые за грант в 350 фунтов стерлингов в месяц согласились разместить украинцев у себя. Программа еще действует, но достаточно большое количество украинских семей так и не смогли найти общий язык со своими хозяевами-домовладельцами, и сейчас уже 1335 украинских семей, в 945 из которых есть дети, оказались бездомными.

Но после сентября программа прекращает действовать, и по расчетам экспертов, перед зимой на улице могут оказаться до 50 тысяч украинцев.

АРЕСТОВИЧ ПРИКАЗАЛ ЛАТВИИ ВОЕВАТЬ С РОССИЕЙ

Известный киевский пропагандист и "развешиватель лапши на уши" украинцам Алексей Арестович заявил Латвии, что она будет воевать с Россией.

- Латвия должна наконец понять — война обязательно будет! – заявил он, правда, тут же оговорился, что это с его стороны всего лишь предупреждение, которое должно не дать латышам расслабиться и получать удовольствие. - Самые грубые ошибки в политике, государственном управлении, а также в военной составляющей совершаются исходя из того, что "войны точно не будет". Вместо этого надо руководствоваться установкой на то, что "война обязательно будет". Это лучший способ гарантировать, что война не придет к вам.

Как же так, Алексей, ведь Украине осталось совсем чуть-чуть до победы над Россией и до торжественного проезда на американских танках "Абрамс" по Красной площади на параде Перемоги. И с кем тогда придется воевать латышам, если России не станет? Или что-то идет не так?

НАВЫКИ БЕГА И СТРЕЛЬБЫ

С навыками бега и практической стрельбы, правда, предупредительной, из автомата Калашникова пришлось познакомиться не по своей воле потенциальному отделению пехотного взвода уроженцев Западной Украины. Десять хлопцев призывного возраста (7 из Ивано-Франковска и 3 с Закарпатья), подлежащих мобилизации, пытались пересечь реку Тиса и организовать наступательные действия в сторону Евросоюза. Но их намерения были превратно поняты украинским пограничным нарядом. Увидев пограничников, хлопцы быстро пришли в себя и включили дополнительные ресурсы своих организмов, но быстро поняли, что даже самая медленная пуля быстрее самого высокоскоростного спринтера, и после предупредительных выстрелов остановились. В результате в ближайшие дни они, скорее всего, пополнят личный состав одного из подразделений на линии фронта. Кроме них, пограничники на другом участке задержали при попытке перейти через границу в Румынию троих жителей Хмельницкой области, которые объяснили, что в условиях высокогорья испытали кислородное голодание и потеряли ориентацию. Их также быстро спустили на высоту, которая не угрожала их здоровью. Всего за сутки на западной границе Украины пограничники смогли поймать 20 военнообязанных, наступавших в альтернативном направлении, как недавно анонсировал грядущее наступление ВСУ Офис президента Украины.

МОШЕННИЦЫ-УКРАИНКИ ПЕРЕБРАЛИСЬ ЧЕРЕЗ АТЛАНТИКУ

Одной гостьей резиденции Трампа вплотную заинтересовалось ФБР США. Весьма молодая особа довольно часто бывала на светских раутах и прочих мероприятиях в гольф-клубе Трампа. Про нее говорили, что она отпрыск знаменитой банкирской династии – некая Анна де Ротшильд из семьи "тех самых Ротшильдов".

В реальности же оказалось, что дама имеет украинское происхождение. 33-летняя украинка Инна выросла не в семье банкиров, а является дочерью дальнобойщика из Иллинойса, который когда-то увез семью с родины в США в поисках лучшей доли для себя и семьи. Инне очень не понравились обвинения в подделке документов и финансовых махинациях, которые "шьют" ей сейчас следователи ФБР, и она уверяет всех, что понятия не имеет, кто клеил ее фотографии на фальшивые документы Анны де Ротшильд.

А вдруг это была всего лишь неудачная попытка добыть денег для Незалежной?

РОССИЯ МОЖЕТ… РОССИЯ ВСЕ МОЖЕТ

Агентство Bloomberg со ссылкой на экономиста консалтинговой компании Лиама Пича сообщило, что Россия может остановить экспорт газа в страны Евросоюза (ЕС), по крайней мере, на один год без негативных последствий для своей экономики.

- До тех пор, пока цены на нефть и уровень экспорта остаются на текущих высоких уровнях, профицита текущего счета России будет достаточно, чтобы поддерживать его даже при отключении от основного газового рынка, — объяснил нынешнюю ситуацию Пич.

Даже в случае полного прекращения поставок в ЕС, по его расчетам, нынешних доходов от продажи топлива Москве хватит "чуть более, чем на год."

А кто вам сказал, что европейский рынок так и останется по истечении этого года основным газовым рынком для России? И что интересно, всю нынешнюю катавасию страны Европы устроили себе сами по наводке из США, где, кстати, цены на топливо сейчас в разы ниже, чем в ЕС.

В ИЗРАИЛЕ НАЧАЛИ ПОНИМАТЬ, КТО ЕСТЬ ХУ…

Примечательная история случилась на днях на одном из каналов телевидения Израиля. Там на ток-шоу пригласили известного раввина и политолога, профессора Михаила Финкеля, чтобы он рассказал о своем отношении к ситуации на Украине. Однако, все пошло не по плану и вместо того, чтобы обличать Россию, Финкель рассказал все, что думает про нынешнюю Украину.

- Герои современной Украины - это Петлюра, убивший 200 тыс. евреев, это Шухевич - эсэсовец, это Бандера, это Стецко, который говорил, что всех евреев нужно уничтожить. В Киеве ежегодно проходит парад дивизии СС "Галичина", - рассказал присутствующим Финкель и напомнил, что только при президенте Зеленском Украина голосовала в ООН против Израиля и подписывала антиизраильские резолюции 36 раз.

Ведущие попытались наставить Финкеля на "путь истинный", но тот остался непреклонен.

- У меня убита половина семьи бандеровцами и петлюровцами, а Петлюре и Бандере ставят на территории Украины памятники, улицы называют их именами, – "это герои" для киевского режима. Это не российская пропаганда. Это слова израильского МИДа, - заявил он и резюмировал. - Я сейчас не оправдываю войну. Я против войны. Я против страдания мирных жизней. Но не надо убийц моего народа и моей семьи героизировать. И не надо ссориться с Россией.

Тот самый случай, когда устами раввина глаголет истина.

БЕРИТЕ ЗОНТИКИ, КОФЕ, ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ, ТО ЕСТЬ ОДЕЯЛА И ШУБЫ

Глава украинского "Нафтогаза" Витренко посоветовал украинцам запастись одеялами и теплой одеждой в преддверии зимы. Он отметил, что отопительный сезон на Украине начнется позже, а закончится раньше, чем обычно. По его словам, без помощи Запада стране будет недоставать газа, энергосистемы рискуют в ходе зимы выходить из строя либо регулярно, либо насовсем.

- Без финансовой поддержки нам будет не хватать газа, а это будет означать, что у нас будут очень высокие риски выхода из строя энергосистемы. Будут отключения на больших участках, - разъяснил проблему глава "Нафтогаза". По его мнению, для закупки необходимого количества газа Украине сейчас нужно 10 млрд. долларов. Но сейчас Запад со скрипом дает деньги даже на закупку оружия, а уж про газ Зеленский и не заикается. Хотя, с другой стороны, если даже деньги появятся, то техническая возможность закачать весь необходимый объем в хранилища до наступления отопительного сезона уже упущена.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- По Киеву в воскресенье пронесли очередной гигантский флаг Украины, на этот раз длиной 430 метров. Им символически соединили правый и левый берег Днепра. Неплохая замена мосту, наверное.

- В Закарпатской области начинающие бизнесмены из числа местных украинцев воровали цветы с могил погибших военных и продавали их на базаре. По мощам и елей.

- Мы должны, наконец, остановить безумие, происходящее на энергетических рынках, - заявил канцлер Австрии Нехаммер: Пожалуйста, сами начали, сами и заканчивайте. Мы за вас это делать не будем.

- Как сообщила Financial Times, главы МИД стран ЕС намерены на этой неделе приостановить действие соглашения о визах с Россией. Речь идет об упрощенном порядке предоставления виз.