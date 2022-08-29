Болгарский эксперт о перевале Дятлова: Следы туристов были оставлены обутыми ногами

Девять туристов-лыжников погибли на Северном Урале в 1959 году. Фото: Фонд памяти группы Дятлова
Напомним. Зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов-лыжников, которые отправились в поход под руководством студента 5-го курса Уральского политехнического института Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку. А в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разутые и полураздетые. У некоторых - смертельные травмы. До сих пор не разгадано, почему ребята убежали на лютый мороз и на свою погибель.
Недавно в свет вышла очередная книга о странной гибели туристов на перевале Дятлова под названием «1079». Если кто не знает, это высота горы Холат-Чахль, на склоне которой разыгралась трагедия. Авторы - российский физик-ядерщик Игорь Павлов и болгарская исследовательница Теодора Хаджийска. Не будем раскрывать подробностей изложенной в книге версии. Сосредоточимся на одном любопытном экспертном заключении, посвященном следам дятловцев.
Есть общепринятое мнение, что 6 туристов покидали свою стоянку разутыми, седьмой имел один валенок на ноге и только двое были обуты. В таком вот виде спасатели обнаружили тела погибших. А в покинутой палатке были найдены 9 пар валенок. К тому же некоторые следы от палатки на фото похожи на отпечатки босых ног. Отсюда вывод: дятловцы не успели обуться, уходя от некоей опасности, угрожающей им.
У известного в Болгарии опытного эксперта-криминалиста, доцента Людмила Георгиева иное мнение. Следы были оставлены обутыми людьми. Отметим, что эксперт заранее не знал, что эти следы имеют отношение к гибели группы Игоря Дятлова.
Георгиев внимательно изучил три черно-белые фотографии из архива следователя Льва Иванова.
Павлов и Хаджийска спросили эксперта о следующем:
1. Были ли ноги у оставивших следы обутыми или босиком?
2. Сколько было людей, оставивших следы?
3. В каком направлении двигались люди, оставившие следы?
Содержательный анализ трех фотографий показал следующее.
Но прежде эксперт указывает, что фотографии низкого качества. Поэтому дать по ним точную информацию невозможно, только с долей вероятности.
- Наблюдаются образования из трех следов (рядом с ними отмечены звездочки);
- По их форме можно предположить, что они вышли не босыми, а обутыми ногами;
Для сравнения эксперт приводит эксперимент со следами босых ног на влажном песке. Образование следов на мокром песке и снеге одинаковое.
- На двух следах в районе пятки наблюдаются волчки (см. маленькие стрелки), дающие информацию о направлении движения;
- жирной стрелкой указано направление движения оставившего их лица;
- По фотографии, представленной в таком ракурсе, можно предположить, что следы были оставлены одним человеком.
- Вероятно, оставлен зимним ботинком левой ноги. Слева - дорожка прямая по длине, на пятке - овальная, а справа в средней своей части дугообразная - обозначена треугольником;
- В нижней части трассы наблюдаются фрагменты, напоминающие рельеф подошвы (обозначены тремя стрелками). Но невозможно окончательно определить, был ли
след оставлен только одним ботинком или на него наступили более одного раза.
- Направление движения указано вытянутой стрелкой слева от изображения (в области от пятки есть небольшое сопротивление).
На фотографии образования, напоминающие ступеньки, указаны стрелками. Они объемные - трехмерные (об этом говорят и тени).
- Если это их «выдающееся положение» не связано с фотографическим эффектом, сделанным умышленно или полученным в процессе проявления пленки и последующего копирования фотографии, - пишет эксперт Георгиев, - то можно предположить, что: первоначально образовавшиеся метки были вдавлены, впоследствии следы размягчились (полурасплавились при возможном повышении температуры или воздействии солнца), потом колеи обледенели при похолодании, а ветер сдул с них рыхлый снег.
Относительно следов также можно предположить следующее:
- На фото около 13 образований, напоминающих ступеньки (см. фото со стрелками, указывающими на них);
- Они образовались не босыми, а обутыми ногами (об этом говорит форма и ширина ступеней);
- Их оставили не менее двух человек, наблюдается перекрытие части дорожек;
- Следы образовались при ходьбе или более быстрой ходьбе, а не в результате бега (об этом говорит сам вид следов;
- предполагаемое направление движения указано на фото жирной стрелкой;
- перспектива фотографии по отношению к следам не позволяет объективно и окончательно определить направление движения (было ли движение людей обычным - вперед или заведомо назад).
Так что же получается? По мнению эксперта, следы на всех трех фото оставлены людьми в обуви. Но дятловцев нашли без ботинок. Начальник поисков Евгений Масленников оставил любопытный рисунок в своем дневнике наблюдений. Схема склона, где стояла палатка, и следы от нее – в ботинках и босиком. Судя по всему, Евгений Поликарпович весьма озадачился следами. Впрочем, такое сочетание любого поставило бы в тупик.
Но если довериться болгарскому эксперту, получается, что большинство туристов кто-то разул — или мародеры, обнаружившие тела раньше спасателей, или…? Впрочем, предоставим читателям поискать ответы на поднятые очередные вопросы. Если вам есть что сказать по этому поводу, пишите: vars@kp.ru, konata@kp.ru.
Доцент Людмил Георгиев является криминалистом и имеет 27-летний опыт работы в органах внутренних дел, в разные периоды своей практики он был патрульным полицейским, следователем, криминалистом, представителем полиции. С отличием окончил Полицейскую среднюю школу в Пазарджике, факультеты «Полиция» Академии МВД и «Журналистика и массовые коммуникации» Софийского университета. Специализировался на криминалистике в России (учился в период 1985/86 гг. на «Судебно-экспертном факультете» Волгоградской школы МВД, в настоящее время Академия МВД), а также на «Оперативной работе» в НАТФИЗ. Он участвовал в многочисленных международных проектах и семинарах в области криминалистики и расследований с партнерами из Германии, Франции, Австрии, Нидерландов и США. С февраля 2011 года он преподает судебную экспертизу и судебную экспертизу на юридическом факультете Русенского университета. Как криминалист является экспертом в Софийском городском суде, подготавливая экспертизу в основном в области документальных и видеотехнических исследований