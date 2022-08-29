Болгарский эксперт о перевале Дятлова: Следы туристов были оставлены обутыми ногами

Девять туристов-лыжников погибли на Северном Урале в 1959 году. Фото: Фонд памяти группы Дятлова

Напомним. Зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов-лыжников, которые отправились в поход под руководством студента 5-го курса Уральского политехнического института Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку. А в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разутые и полураздетые. У некоторых - смертельные травмы. До сих пор не разгадано, почему ребята убежали на лютый мороз и на свою погибель.

Недавно в свет вышла очередная книга о странной гибели туристов на перевале Дятлова под названием «1079». Если кто не знает, это высота горы Холат-Чахль, на склоне которой разыгралась трагедия. Авторы - российский физик-ядерщик Игорь Павлов и болгарская исследовательница Теодора Хаджийска. Не будем раскрывать подробностей изложенной в книге версии. Сосредоточимся на одном любопытном экспертном заключении, посвященном следам дятловцев.

Есть общепринятое мнение, что 6 туристов покидали свою стоянку разутыми, седьмой имел один валенок на ноге и только двое были обуты. В таком вот виде спасатели обнаружили тела погибших. А в покинутой палатке были найдены 9 пар валенок. К тому же некоторые следы от палатки на фото похожи на отпечатки босых ног. Отсюда вывод: дятловцы не успели обуться, уходя от некоей опасности, угрожающей им.

У известного в Болгарии опытного эксперта-криминалиста, доцента Людмила Георгиева иное мнение. Следы были оставлены обутыми людьми. Отметим, что эксперт заранее не знал, что эти следы имеют отношение к гибели группы Игоря Дятлова.

Георгиев внимательно изучил три черно-белые фотографии из архива следователя Льва Иванова.

Павлов и Хаджийска спросили эксперта о следующем:

1. Были ли ноги у оставивших следы обутыми или босиком?

2. Сколько было людей, оставивших следы?

3. В каком направлении двигались люди, оставившие следы?

НЕ ФАКТ, НО ВЕРОЯТНО

Содержательный анализ трех фотографий показал следующее.

Но прежде эксперт указывает, что фотографии низкого качества. Поэтому дать по ним точную информацию невозможно, только с долей вероятности.

- Наблюдаются образования из трех следов (рядом с ними отмечены звездочки);

- По их форме можно предположить, что они вышли не босыми, а обутыми ногами;

Для сравнения эксперт приводит эксперимент со следами босых ног на влажном песке. Образование следов на мокром песке и снеге одинаковое.

- На двух следах в районе пятки наблюдаются волчки (см. маленькие стрелки), дающие информацию о направлении движения;

- жирной стрелкой указано направление движения оставившего их лица;

- По фотографии, представленной в таком ракурсе, можно предположить, что следы были оставлены одним человеком.

- Вероятно, оставлен зимним ботинком левой ноги. Слева - дорожка прямая по длине, на пятке - овальная, а справа в средней своей части дугообразная - обозначена треугольником;

- В нижней части трассы наблюдаются фрагменты, напоминающие рельеф подошвы (обозначены тремя стрелками). Но невозможно окончательно определить, был ли

след оставлен только одним ботинком или на него наступили более одного раза.

- Направление движения указано вытянутой стрелкой слева от изображения (в области от пятки есть небольшое сопротивление).

На фотографии образования, напоминающие ступеньки, указаны стрелками. Они объемные - трехмерные (об этом говорят и тени).

- Если это их «выдающееся положение» не связано с фотографическим эффектом, сделанным умышленно или полученным в процессе проявления пленки и последующего копирования фотографии, - пишет эксперт Георгиев, - то можно предположить, что: первоначально образовавшиеся метки были вдавлены, впоследствии следы размягчились (полурасплавились при возможном повышении температуры или воздействии солнца), потом колеи обледенели при похолодании, а ветер сдул с них рыхлый снег.

Относительно следов также можно предположить следующее:

- На фото около 13 образований, напоминающих ступеньки (см. фото со стрелками, указывающими на них);

- Они образовались не босыми, а обутыми ногами (об этом говорит форма и ширина ступеней);

- Их оставили не менее двух человек, наблюдается перекрытие части дорожек;

- Следы образовались при ходьбе или более быстрой ходьбе, а не в результате бега (об этом говорит сам вид следов;

- предполагаемое направление движения указано на фото жирной стрелкой;

- перспектива фотографии по отношению к следам не позволяет объективно и окончательно определить направление движения (было ли движение людей обычным - вперед или заведомо назад).

ВЫВОД

Так что же получается? По мнению эксперта, следы на всех трех фото оставлены людьми в обуви. Но дятловцев нашли без ботинок. Начальник поисков Евгений Масленников оставил любопытный рисунок в своем дневнике наблюдений. Схема склона, где стояла палатка, и следы от нее – в ботинках и босиком. Судя по всему, Евгений Поликарпович весьма озадачился следами. Впрочем, такое сочетание любого поставило бы в тупик.

Но если довериться болгарскому эксперту, получается, что большинство туристов кто-то разул — или мародеры, обнаружившие тела раньше спасателей, или…? Впрочем, предоставим читателям поискать ответы на поднятые очередные вопросы. Если вам есть что сказать по этому поводу, пишите: vars@kp.ru, konata@kp.ru.

СПРАВКА «КП»

Доцент Людмил Георгиев является криминалистом и имеет 27-летний опыт работы в органах внутренних дел, в разные периоды своей практики он был патрульным полицейским, следователем, криминалистом, представителем полиции. С отличием окончил Полицейскую среднюю школу в Пазарджике, факультеты «Полиция» Академии МВД и «Журналистика и массовые коммуникации» Софийского университета. Специализировался на криминалистике в России (учился в период 1985/86 гг. на «Судебно-экспертном факультете» Волгоградской школы МВД, в настоящее время Академия МВД), а также на «Оперативной работе» в НАТФИЗ. Он участвовал в многочисленных международных проектах и семинарах в области криминалистики и расследований с партнерами из Германии, Франции, Австрии, Нидерландов и США. С февраля 2011 года он преподает судебную экспертизу и судебную экспертизу на юридическом факультете Русенского университета. Как криминалист является экспертом в Софийском городском суде, подготавливая экспертизу в основном в области документальных и видеотехнических исследований