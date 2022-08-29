Минобороны: Киев продолжает обстрелы АЭС в Запорожье

Ряд ударов Вооруженные силы сосредоточили именно на направлении, откуда исходит угроза АЭС.

Можно подумать, что киевские власти после Чернобыльской аварии получили какой-то особый иммунитет от радиации. Но не все так просто. Есть информация, что именно американские военные эксперты продолжают убаюкивают здравый смысл в головах генералов ВСУ: мол, есть костюмы защиты, таблетки, зона поражения будет не такой большой, Европу загрязнение не затронет.

ВСУ стремиться взорвать АЭС любыми путями, после того, как российские войска перебили украинскую артиллерию на этом направлении, националисты стали засылать к корпусам с ядерными отходами беспилотники с бомбами - снарядами.

«Киевский режим продолжает провокации в целях создания техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. 28 августа для нанесения удара по территории атомной электростанции украинскими войсками был применен беспилотный летательный аппарат. Огнем из стрелкового оружия украинский ударный беспилотник удалось сбить во время приближения к зданию специального корпуса №1, в котором хранится ядерное топливо американского производства и твёрдые радиоактивные отходы. Сбитый российскими военнослужащими дрон упал на крышу специального корпуса № 1. Серьезных разрушений и пострадавших удалось избежать», - заявил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант отметил, что за прошедшие сутки украинская артиллерия выпустила восемь крупнокалиберных снарядов по жилым кварталам города. Среди мирных жителей есть раненные. Два снаряда разорвались в непосредственной близости от периметра атомной станции. Огонь ведется с огневых позиций ВСУ в районах населенных пунктов Никополь и Марганец Днепропетровской области, что находятся на противоположном берегу Каховского водохранилища.

Представитель Минобороны пояснил, что в ходе контрбатарейной борьбы очередные артиллерийские орудия на украинских позициях были подавлены, а штатный технический персонал Запорожской атомной электростанции продолжает контролировать ее техническое состояние и бесперебойную работу. Пока радиационная обстановка остается в норме.

Ряд ударов Вооруженные силы сосредоточили именно на направлении, откуда исходит угроза АЭС.

«В результате ударов ВКС России высокоточным оружием по пункту управления воздушного командования «Восток» в районе Днепропетровска, а также складу ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 60-й пехотной бригады в районе Нововоронцовки Херсонской области ликвидировано до 70 националистов и 14 единиц специальной автомобильной техники. Высокоточным оружием наземного базирования в районе населенного пункта Марганец Днепропетровской области поражены: пункт временной дислокации и склад боеприпасов 108-й бригады территориальной обороны, а также полевые лагеря нацистских формирований «Айдар» и «Азов»*. Уничтожено более 100 боевиков, 20 единиц военной техники и свыше трех тысяч реактивных снарядов для систем залпового огня», - сообщил Игорь Конашенков.

Генерал также назвал среди уничтоженных целей по Артековском боевые позиции 53-й механизированной бригады и националистического формирования «Кракен». Там были уничтожены более 30-ти и ранено свыше 50-ти националистов.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины

за сутки поражены: два самолета Су-25 в небе Донбасса, шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, девять пунктов управления ВСУ, а также 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 142-х районах.

Силами противовоздушной обороны за сутки сбито 6 беспилотников, три украинские баллистические ракеты «Точка-У» и 21 снаряд реактивных систем залпового огня «Ольха» и «HIMARS».

*Запрещено в России

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

276 - самолетов.

148 - вертолетов.

1832 - беспилотных летательных аппарата.

370 - зенитных ракетных комплексов.

4408 - танков и других боевых бронированных машин.

822 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

3354 - орудия полевой артиллерии и минометов.

5126 - единиц специальной военной автомобильной техники.