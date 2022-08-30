Москвичи, не кормите летом уток!

Фото: Департамент природопользования и охраны окружающей среды

С жителем Мещанского района 75-летним Федором Иннокентьевичем я познакомилась на берегу пруда в Екатерининском парке. Он сурово отчитывал какую-то женщину, крошившую нарезной свежий батон в воду. И чем больше утки чуть ли не на лету подхватывали корм, тем более разорялся Федор Иннокентьевич.

– Нельзя! Нельзя кормить уток хлебом! – кричал он на сердобольную птичью кормилицу. – Вот из-за таких как вы они гибнут. Вы не даете им возможности развивать инстинкты, они могут не пережить зиму.

Женщина поначалу не обращала на крикуна внимания, потом пыталась спорить. Но вдруг убрала хлеб в пакет и ушла со словами: «Простите, я больше не буду».

Федор Иннокентьевич выдохнул и неожиданно обратился ко мне.

– Почти каждый день сюда прихожу и всякий раз гоняю этих жалостливых теток, – сказал он.

Оказалось, до пенсии мужчина был ученым-зоологом. Вместе с женой Марией Самуиловной они работали в одном институте, прожили вместе 47 лет, но в прошлом году ковид забрал любимую. До этого часто приходили на берег пруда и Мария Самуиловна учила местных, в том числе и ребятишек, правильно кормить водоплавающих птиц. Очень уж она заботилась о здоровье пернатых. Сейчас ее дело, как может, продолжает супруг. И правильно делает.

Фото: Департамент природопользования и охраны окружающей среды

ЖАРА + ВОДОРОСЛИ + ХЛЕБ = ЯД

За последние несколько недель специалисты Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы фиксируют увеличение числа случаев гибели уток из-за пищевого отравления. И хорошо, что ситуация находится под контролем специалистов.

Нынешнее лето выдалось знойным, как никогда. Вода в жару цветет сильнее.

Сейчас горожане могут наблюдать в водоемах города сине-зеленые водоросли. Для обитателей водоемов – это сущая отрава. После быстрого размножения, водоросли отмирают, и при гниении поглощают кислород, содержащийся в воде. Как следствие – кислородное голодание и риск гибели всего живого. К тому же некоторые сине-зеленые водоросли выделяют такие вещества как метан, аммиак, сероводород, вредные для водных организмов.

– Ну и причем тут хлеб? – спросят меня те самые птичьи кормилицы, которых гоняет от пруда Федор Иннокентьевич.

А вот причем. Утки съедают далеко не весь хлеб, который им кидают в воду. Добрых москвичей у нас хватает, уткам перепадает в разы больше положенной нормы. Хлеб остается в теплой воде, киснет, плесневеет, пропитывается водорослями. Как результат – готовая отрава для водоплавающих птиц. Плесень категорически противопоказана уткам! Она может спровоцировать– аспергиллез. При этом заболевании инфекция поражает дыхательную систему и серозные оболочки.

– Пищевое отравление является одной из самых частых причин гибели уток. С кормом они получают порцию бактерий, которые выводят из строя пищеварительную систему, – поясняет начальник отдела сохранения биоразнообразия Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Сергей Бурмистров.

Вот и получается, что жара, цветение воды, ядовитые водоросли и без того губят уток, но еще больше их погибает из-за корма, который горожане бросают в воду. Так что если вы хотя бы раз летом покрошили батон в воду для уток, то на вашей совести может быть как минимум одна отравившаяся утка.

– В летний период птицы вообще не нуждаются в подкормке: сейчас очень много естественного корма для всех диких животных, утки должны сами научиться добывать себе еду в естественных условиях, чтобы не погибнуть во время трудного перелета на зимовку, – подчеркнул руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский.

Фото: Департамент природопользования и охраны окружающей среды

МЫ УТКУ КОРМИМ, А ОНА ЛЕНИТСЯ

На водоемах Москвы с подавляющим преимуществом обитает и зимует два вида уток: кряква и огарь. Кормить их можно, но только в морозы.

– Наиболее оптимальный срок начала подкормки – образование устойчивого льда, когда утки уже сконцентрировались в естественных полыньях и температура атмосферного воздуха опускается ниже отметки 10°С, – говорит Федор Иннокентьевич. – Но самым правильным кормлением будет только в экстремальные периоды зимовки, когда температура резко падает ниже -20 градусов или, если птица ранена и без помощи человека погибнет.

Если кормить уток в теплое время года, они ленятся добывать себе корм. А зачем, поди и так неплохо кормят? У них притупляются естественные инстинкты по поиску естественной еды, благоприятной для их пищеварения, и они становятся практически ручными, не пугливыми и зависимыми от людей. Часто такие птицы не улетают на зимовку и погибают в суровые зимы.

Кстати, в природе утки питаются, вылавливая из воды клювом ряску, водоросли, мелких ракообразных и насекомых. В основном эти птицы потребляют растительную пищу и также не отказываются от насекомых, маленькой рыбки, головастиков и ракообразных. Иногда утки способны нырять на глубину до полуметра, чтобы выловить понравившийся корм.

В начале зимы утки употребляют в пищу стебли и семена растений. В середине лета к траве и ракообразным, добавляются различные ягоды и плоды с близлежащих деревьев и кустарников. Летом, кроме растительной и животной пищи, которую дикие утки находят в водоемах, они потребляют в пищу большое количество личинок комаров. Благодаря тому, что утки уничтожают большое количество личинок, комары не размножаются в огромных количествах. Таким образом, утки добывая себе пищу, помогают людям и природе.

Фото: Департамент природопользования и охраны окружающей среды

ЧЕМ МОЖНО КОРМИТЬ УТОК (в холодный период)

- Просо, овсянка, морковь, капуста, салат, травяная мука.

- Проросшие злаки: овес, пшеница и ячмень.

- Слегка отваренные зерновые — перловка или ячмень.

- Смесь овсяных хлопьев с мелко нарезанными сырыми и вареными овощами (свекла, морковь).

- Лучше всего купить специальный сбалансированный комбикорм для домашней птицы на рынке или в специализированном магазине.

ЧЕМ НЕЛЬЗЯ КОРМИТЬ ДИКИХ УТОК

- Черным хлебом. Он опаснее белого, потому что содержит большее количество ингредиентов: солод, мед (искусственный), специи. Даже небольшое его количество моментально вызывает залипание желудка, брожение и вздутие кишечника.

- Белый хлеб тоже приносит уткам гораздо больше вреда, чем пользы. В естественном рационе диких птиц нет ничего, даже отдаленно похожего по составу на хлеб. Хлеб из белой муки для животных никакой ценности не предоставляет. Хотя поедают его утки с удовольствием. Зато сытая утка вряд ли будет искать еду естественным путем. Как следствие, она не получит нужных ей питательных веществ — в частности, витаминов D и Е, а также марганца. И скоро заболеет.

- Чипсами или попкорном. Это чужеродная еда и их желудок не в состоянии переварить ее, что приводит к быстрой и мучительной гибели.

- Сладостями.

- Солеными продуктами. У них может наступить соляное отравление.