«Пятёрочка» направила более 9 тонн продуктов и канцтоваров для нуждающихся семей со школьниками

Помощь в преддверии 1 сентября получили семьи из Москвы, Ижевска, Вологды, Новосибирска, Тулы, Ростова-на-Дону, Краснодара, Челябинска и Санкт-Петербурга.

Волонтёры банка еды «Русь» адресно доставили 4500 наборов, состоящих из продуктов длительного хранения, сладостей и перекусов на школьных переменах и канцтоваров. Наборы общим весом свыше 9 тонн были переданы нуждающимся семьям с детьми школьного возраста в разных регионах России.

«К новому учебному году мы собрали необходимые канцелярские принадлежности - ручки, тетради, альбомы, цветные карандаши, а также различные сладости и орехи для перекусов на переменах - конфеты, печенье, пряники, ореховую смесь, зефир, мармелад. Впереди каждого школьника ждут новые знания и интересные события. И мы хотим, чтобы дети и их родители не только получили подарок к дню знаний, но и почувствовали нашу заботу и внимание», - комментирует руководитель проекта «Забота о сообществе» торговой сети «Пятёрочка» Екатерина Демешко.