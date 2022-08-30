Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 августа 2022 14:05

«Пятёрочка» направила более 9 тонн продуктов и канцтоваров для нуждающихся семей со школьниками

Торговая сеть «Пятёрочка» совместно с Банком еды «Русь» в рамках проекта «Корзина доброты» собрала более 9 тонн продуктов и необходимых учебных принадлежностей для нуждающихся семей с детьми-школьниками

Помощь в преддверии 1 сентября получили семьи из Москвы, Ижевска, Вологды, Новосибирска, Тулы, Ростова-на-Дону, Краснодара, Челябинска и Санкт-Петербурга.

Волонтёры банка еды «Русь» адресно доставили 4500 наборов, состоящих из продуктов длительного хранения, сладостей и перекусов на школьных переменах и канцтоваров. Наборы общим весом свыше 9 тонн были переданы нуждающимся семьям с детьми школьного возраста в разных регионах России.

«К новому учебному году мы собрали необходимые канцелярские принадлежности - ручки, тетради, альбомы, цветные карандаши, а также различные сладости и орехи для перекусов на переменах - конфеты, печенье, пряники, ореховую смесь, зефир, мармелад. Впереди каждого школьника ждут новые знания и интересные события. И мы хотим, чтобы дети и их родители не только получили подарок к дню знаний, но и почувствовали нашу заботу и внимание», - комментирует руководитель проекта «Забота о сообществе» торговой сети «Пятёрочка» Екатерина Демешко.

Клуб потребителейБИЗНЕС-ПРЕСС