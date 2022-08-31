Полуостров сокровищ

Вокруг лагеря бродило множество белых медведей. Фото: Евгений САЗОНОВ

«Дур-дур-дур, дур-дур-дур... дур-р-р...», - отдается эхом в голове звук отбойного молотка, давно уже заглушенного... Сколько времени мы уже вгрызаемся в вечную мерзлоту на берегу Карского моря? Два дня? Три? А углубились всего на полтора метра. Успеем ли до конца экспедиции? Успеем ли мы откопать одни сокровища и спрятать другие?

Володя Лодыгин - напарник со вторым бетоноломом - хлопает по плечу. Это значит короткий перерыв закончен. Слова не нужны - мало что сближает так, как рытье ям в вечной мерзлоте. Одновременно дергаем шнуры стартеров, и бетоноломы синхронно оживают.

«Дур-дур-дур-дур-р-р...»

Фото: Евгений САЗОНОВ

ЗЕМЛЮ ГРЫЗТЬ БУДЕШЬ?

Вечная мерзлота по крепости сходна с бетоном, потому поддается лишь бетоноломам. Работа над новым хранилищем в самом начале (слева - автор текста). Фото: Евгений САЗОНОВ

Для непосвященного человека (а также для местных медведя, моржа или нерпы) наша работа выглядит загадочно. Посреди таймырской пустыни два человека - чумазые, как черти, журналист и инженер - отбивают бензиновыми бетоноломами куски мерзлой земли, стараясь вырыть яму 2х2х2 метра. А 14 ученых - от кандидатов наук до академика - оттаскивают комья в сторону. Работают все. Торопимся, поскольку из-за погоды выбиваемся из графика - большая часть команды прилетела на три дня позже из-за погоды.

- Ну вот что ездовые собаки бывают, - это я слышал... - бормочет себе под нос Алексей Королев, заведующий лабораторией в НИИ технологии консервирования. - А вот чтобы ездовые академики...

Завлаб сейчас меньше всего похож на старшего научного сотрудника. Скорее - на корсара: тельняшка, сапоги, плащ морской...

Его шутка обращена к академику Андрею Петрову, ученому с мировым именем в области консервирования продуктов. Моя шутка - тоже:

- Профессор, вам не кажется, что мы напоминаем пиратов, прячущих пиастры?

Академик смотрит на меня с серьезным лицом, но глаза смеются, словно у доктора Ливси - одного из героев «Острова сокровищ»:

- Да, видок у нас... просто команда с «Испаньолы»... Но в принципе мы ведь действительно роем яму для клада, поскольку то, что делаем для науки на Таймыре, - бесценно...

На последних словах академик впрягается в волокушу, загруженную осколками многолетней (ученые не любят слова «вечная») мерзлоты.

Удивительно, что этой брутальной командой руководит леди. Экспедицию возглавляет Наталья Хаба, сотрудник НИИ проблем хранения Росрезерва. Спортсменка, альпинистка и просто красавица. Команда подчиняется беспре-

кословно. Ведь несмотря на милую улыбку, в ее голосе нередко звучат железные капитанские нотки. И именно ей глава Росрезерва Дмитрий Гогин доверил флаг России, который должен быть поднят на таймырском мысе Депо.

ДАЛЕКА ДОРОГА ТВОЯ

Мыс Депо, залив Миддендорфа. 25 июля. Фото: Евгений САЗОНОВ

Чтобы попасть на побережье залива Миддендорфа, нужно проделать внушительный путь.

Сначала на поезде двое суток от Москвы до Воркуты (в рейсовый самолет не пустят с тонной груза). Затем около тысячи км на двух вертолетах погранслужбы - до Диксона. Далее - если позволят Бог и погода - еще около 500 километров до мыса Депо...

Такие трудности и столько времени как бы подразумевают, что в конечной точке путешествия вас ждет нечто приятное, вроде стивенсоновского тропического острова. Но там только собачий холод, льды (хотя вроде как лето), дожди, топкая тунда и невероятное количество непредсказуемых белых медведей - самых опасных хищников на земле.

Так за каким чертом нас понесло на эти «галеры»? Ради эксперимента, которому в мире нет равных - ни по широте (несколько сотен позиций исследования), ни по долготе (122 года!). Если совсем просто - мы действительно должны достать один «клад» и спрятать другой. Прямо «Остров сокровищ» какой-то... Точнее, полуостров: мы же на Таймыре.

ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Банки из склада Эдуарда Толля оцениваются примерно в 250 тысяч евро каждая. На фото (слева направо) их изучают научный руководитель экспедиции Сергей Белецкий, завотделом технологии спирта НИИ пищевой биотехнологии Михаил Туршатов, директор НИИ птицеперер Фото: Евгений САЗОНОВ

«Виноваты» в нашем путешествии две предыдущие экспедиции. Одна - «Русская полярная» под руководством барона Эдуарда Толля в начале ХХ века. Вторая - экспедиция «Комсомольской правды», которую вел советский полярник Дмитрий Шпаро в 1973 году.

Фото: Евгений САЗОНОВ

Толль фанатично искал Землю Санникова, пробиваясь к ней на яхте «Заря». По пути он заложил несколько продуктовых складов в вечной мерзлоте, чтобы использовать их в сухопутной части исследований. Однако группа Толля бесследно сгинула в Арктике в 1902 году. Продукты на мысе Депо пролежали семь десятков лет, пока их не обнаружила команда Шпаро.

В нескольких жестяных ящиках были запаяны сухари, шоколад, чай, овсянка и 48 банок - «Щи с мясом и кашей». На дегустации в Москве настоящим открытием стало, что продукты прекрасно сохранились. Дмитрий Игоревич Шпаро (который имеет непосредственное отношение и к организации путешествия в 2022 году) до сих пор мечтательно улыбается, вспоминая толлевскую овсянку: «Лучшая из всех, что в жизни пробовал». Щи с мясом и кашей тоже не подкачали. В общем, в следующем, 1974 году ученые продолжили эксперимент, начатый самой природой. Часть запасов Толля оставили на месте, добавив к ним современные продукты. С тех пор каждые 6 - 7 лет на место склада (который знатоки между собой называют кладом) прилетает очередная группа, дабы проверить, как чувствуют себя закладки, отобрать для исследования одни продукты и доложить новые.

ЖЕЛЕЗНЫЙ КОНЬ

На четвертый день общими усилиями все-таки углубляемся до ста девяноста сантиметров. Почти победа!

Бетонолом - вещь замечательная, несмотря на большой вес и выхлопные газы, быстро заполняющие яму. Страшно подумать, как бы справлялись вручную. Кирки бесполезны - откалывают микроскопические кусочки мерзлой земли, ломы неэффективны. Предыдущие группы просто вскрывали землю, доходили до вечной мерзлоты и оставляли на ночь. За 12 часов почва протаивала на 10 сантиметров. Грязь выбирали до следующего замерзшего слоя и снова давали оттаять. Но у нас нет столько времени. Потому приходится долбить техникой то, что больше похоже на плохой, но все же бетон...

СОВЕТ ОТ ДЖОНА СИЛЬВЕРА

Продукты заложены в новое хранилище - можно закапывать. На заднем плане - столб, обозначающий место, где нашли склад Эдуарда Толля. Фото: Евгений САЗОНОВ

И все-таки полностью избежать ручной работы не удается.

На старой закладке бидоны с продуктами находятся всего в полуметре от поверхности - их вытолкнула земля за многие годы. Потому и понадобилось новое хранилище - более надежное и глубокое.

Но, черт побери, как же выковыривать сосуды? Мало того, что он вмерзли намертво, они еще и стоят впритык. Первая же попытка использовать бетонолом приводит к катастрофе: бур соскальзывает и пробивает бидон...

Дальше приходится работать зубилом. Муторно, тяжело... Через двадцать минут ломается первый китайский молоток...

В этот момент у ямы появляется повар Андрей - редкий гость на раскопках,

поскольку все его время посвящено готовке на ораву в 17 человек.

- А бетоноломом не пробовали?

- Андрюша! А тебе никто не говорил, что ты похож на Джона Сильвера? Он кок и ты кок. Он фактурный и ты фактурный.

Он веселый, и ты...

- Э... Но он же одноногий...

- Если ты будешь докучать дурацкими советами, рискуешь тоже остаться без ноги.

- Пойду-ка я борщ варить. Вижу, вы и без меня прекрасно справляетесь, уважаемые пираты... Пиастры-пиастры...

Через час ломается второй молоток. Он же последний.

- А повар оказался прав... Придется все-таки бетоноломом...

Дур... Дур-дур... Ду...р-р-р...

Попробуйте отбойным молотком проделать ювелирную операцию... Никогда в жизни мы не были так аккуратны. Тем более держа в руках 24-килограммового монстра. Словно зубы у динозавра удаляешь...

Каким-то чудом к вечеру удалось без потерь выдолбить большую часть бидонов. На следующий день - остальные.

И только жестяной запаянный ящик, спрятанный в деревянную оплетку, мы побоялись трогать. Он заложен в 1974 году аж до 2050-го. Слишком ценный артефакт. Он остался в яме, приваренный к земле.

Уходя со смены, я кинул прощальный взгляд на «крепкий орешек» и вдруг понял, что он больше всего и напоминает пиратский сундук с сокровищами...

...Этот клад мы вырвали из цепких лап вечной мерзлоты на третьи сутки...

ДО ВСТРЕЧИ В СЕРЕДИНЕ ВЕКА

Эксперимент рассчитан ровно до 2050-го, и очень важно его довести до конца. Он единственный в мире. И естественно, не дешевый. Основной транспорт в этих местах - вертолет. А Ми-8 отличается неплохим аппетитом, кушая в час до тонны керосина, который на Диксоне

обходится в четверть миллиона рублей. Потому в этой экспедиции с топливом помогло «РусГидро». Остальное взял на себя Росрезерв, заинтересованный в исследованиях качества продуктов и вообще - многолетней мерзлоты. Еще бы - это же бесплатный холодильник для хранения стратегических запасов.

Заинтересованы в эксперименте и многочисленные НИИ, связанные не только с вопросами длительного хранения продуктов, но и вообще работы в Арктике. Потому все больше позиций в холодных закладках занимают «несъедобные» - ткани, топливо, масла, каучук и пр.

Попадает туда и алкоголь - ну как же на северах без этого горючего. В этот раз, кроме традиционного спирта и водки, положили «импортозамещение»: отечественный джин и виски. Кстати, длительное хранение в холоде улучшает вкус алкоголя - вымораживаются сивушные масла... Но исследования есть пока только по водке и коньяку. А как поведут новички, узнаем лет через шесть.

Кстати, многие спорят, зачем так далеко везти продукты, ведь можно в Москве создать любые условия. Но в том-то и соль естественной среды, в которой существует множество непредсказуемых факторов - своеобразных «пиратов», идущих на абордаж корабля по имени «Эксперимент». Например, несколько лет назад прохудился и заполнился льдом именно бидон с самыми ценными экспонатами - тремя банками Толля. Две выдержали испытание с честью. Они отправились в новое хранилище вместе с частью старых и многочисленными новыми позициями...

За день до прилета вертолетов 13 бидонов и один ящик нашли прибежище на глубине двух метров. Новое хранилище было засыпано землей и, как водится, обозначено на карте...

В конце «Острова сокровищ» главный герой Джим Хокинс заявил: «Теперь меня ничем не заманишь на этот проклятый остров». Многие повторяли его слова, ругая таймырскую погоду, дожди, медведей, тяжелую работу. А в последний вечер вдруг переменились и захотели вернуться в составе новой экспедиции. Снова долбить и таскать мерзлую землю... Видимо, потому что у каждого должно быть в жизни настоящее дело, настоящее приключение. У каждого должен быть свой Остров сокровищ. Или - хотя бы полуостров. Пусть даже с другим названием - Таймыр.