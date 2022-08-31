«Пусть мне тоже машину купит!»: Костенко отреагировала на баснословные траты Тарасова

Жену спортсмена фотомодель и блогера Анастасию Костенко смутили траты Тарасова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Дмитрий Тарасов вместе с Tkhillah создали свой футбольный клуб «Родина медиа». Мол, хотим популяризовать футбол среди молодёжи.

Ради нового проекта Тарасов даже был готов закрыть топор войны и помочь своей бывшей жене Ольге Бузовой в непростые для всех времена новым денежным проектом. Но поющая телеведущая ответила экс-супругу резким отказом. Тарасов не обиделся.

- Хотел предложить встретиться, заработать. Смысл старое вспоминать?- объяснил kp.ru футболист.

Для нужд клуба Тарасов решился и на другой серьёзный шаг - выкупил за 10 миллионов рублей автомобиль из автопарка скандального Моргенштерна (иноагент).

Впрочем, жену спортсмена фотомодель и блогера Анастасию Костенко смутили такие траты. Дескать, вкладываешь в клуб, но не забывай о семье.

- Пусть меня будут считать меркантильной, но я разрешила Диме купить машину с Tkillah за 10 миллионов с условием, что он купит мне машину круче, - рассказала kp.ru Костенко. - У меня вообще нет авто. Мне стало обидно, что для своей команды «Родина Медиа» он покупает автомобиль, а о жене не подумал, - пояснила фотомодель.