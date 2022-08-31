«Обменная стажировка»: Как ведущие застройщики России делятся опытом

Важно, чтобы индустрия девелопмента развивалась, чтобы профессионалы в сфере получали новые знания Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В проект набирают не абы кого. Заслужить участие непросто, необходимо предварительно обосновать свои мотивацию и интерес к стажировке. Такой подход исключает наличие среди слушателей любителей бродить, от нечего делать, с одного семинара на другой. А таковых, к слову сказать, немало.

Центр развития карьеры и бренда работодателя ДОМ.РФ проводит данное мероприятие, чтобы повысить вовлеченность молодых специалистов компании, сформировать у сотрудников системное видение бизнеса и сферы, а также выстроить партнерские связи.

В этом раз в нетворкинге участвовали 11 работников, а партнерами стали ГК «Самолет» и ГК «Эталон», которые подготовили для слушателей образовательные блоки.

- Мы начали развивать проект «Обменных стажировок» в прошлом году, но уже добились значительных результатов, — отметил в приветственном слове директор по персоналу и операционной эффективности ДОМ.РФ Захар Малахов. - А в этом году нам удалось собрать топовый состав спикеров среди партнеров-девелоперов, отобрать самых мотивированных специалистов, готовых разбираться, как все работает на практике, самостоятельно погружаться в тему, общаться и обмениваться опытом с коллегами по отрасли. Такие стажировки — это самый короткий путь к практике, о которой мы всегда говорим ребятам, приходящим работать в компанию. Планируем и дальше развивать подобные программы, которые погружают в сферу и дают представление об инновационных проектах ведущих застройщиков, чтобы сделать строительную отрасль еще более привлекательной для молодых специалистов.

В ЧЕМ СУТЬ?

Стажировка продлилась три дня.

Первый день был посвящен обмену опытом между подразделениями – каждый из участников представил свой отдел с небольшой презентацией о самых значимых проектах и рассказал о своих фреймворках в работе. Также в этот день делегация из Воронежа поделилась с участниками из Москвы особенностями работы ЕСЦ.

Второй день – экскурсия по головному офису компании «Самолет», где руководитель управления развития продукта и аналитики Леон Пряжников рассказал о трендах в девелопменте в 2022 году.

- Самолет — динамично развивающаяся компания, мы не только следим за трендами, но и стараемся задавать их, активно трансформируем и цифровизируем процессы, внедряем инновации, - рассказала Employer brand manager ГК «Самолет» Алена Симоненко. - Нам важно, чтобы индустрия девелопмента развивалась, чтобы профессионалы в сфере получали новые знания, поэтому мы с радостью готовы делиться своей экспертизой с молодыми специалистами.

Третий день посвятили ГК «Эталон». Там вице-президент по развитию компании Максим Берлович и руководители подразделений компании рассказали участникам проекта о постпродажном сервисе, реализации масштабных проектов в девелопменте, а также о стратегии реализации главного цифрового проекта компании – «Цифрового квартала».

- В первую очередь мы понимаем, что строительная отрасль сегодня, к сожалению, не привлекательна для молодых специалистов, они стремятся работать в телеком-компаниях, стартапах, финтех-компаниях, - поделился Максим Берлович. - Поэтому, чтобы с ними конкурировать, мы должны работать с молодежью, вовлекать ее в проекты и обмениваться друг с другом опытом. Ключевая идея здесь – расширить кругозор молодых специалистов, помочь им новыми знаниями и показать лучшие практики, которые мы реализуем в Москве и других регионах нашей страны.

КЛАССНЫЙ ФОРМАТ

Это общее мнение участников «Обменных стажировок».

- Спасибо компании за возможность вживую пообщаться со специалистами, которые непосредственно заняты в формировании облика города, - отозвалась участница Александра Скотт. - Очень было интересно услышать мнение Москомархитектуры и людей, которые проектировали такое большое количество общественных пространств, и узнать, как они организуют свою работу.

По итогам мероприятия слушатели расширили кругозор и пообщались с экспертами строительной отрасли, настроили внешние связи и познакомились с коллегами из ДОМ.РФ, чтобы привнести интересные практики с рынка в работу своего подразделения.

В сентябре в рамках работы над созданием строительного сообщества с участием компаний-застройщиков ДОМ.РФ проведет ответные образовательные активности для компаний-участников «Обменной стажировки».

К слову, по мнению наставников проекта, обменная стажировка — это отличный проект, который помогает не только поделиться опытом, но и получить обратную связь, узнать, что сейчас волнует специалистов, какие вопросы возникают.

КСТАТИ

Ранее ДОМ.РФ провел обменные стажировки с регионами, в частности в республике Татарстан. Подобные мероприятия позволяют специалистам Института развития активнее погружаться в повестку строительной отрасли, регионам — больше узнавать о возможностях госкомпании по активизации жилищного строительства, а девелоперам — мотивировать и заинтересовывать активных молодых специалистов.