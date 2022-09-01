Леонардо Ди Каприо встречается с украинской моделью

Леонардо Ди Каприо. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Только вчера стало известно, что Леонардо Ди Каприо расстался со своей девушкой Камилой Морроне. А сегодня западные таблоиды сообщили еще одну новость из жизни звезды «Выжившего». Оказывается, еще в июле у Лео начался новый роман, о котором стало известно лишь сейчас. Летом Ди Каприо застукали на свидании с украинской блогершей и моделью Марией Береговой. Пару видели вместе в Сан-Тропе.

22-летняя Мария – дочь влиятельного украинского бизнесмена и наследница фармацевтического бизнеса. Берегова выросла в Швейцарии, а сейчас учится в бизнес-школе в Лондоне. У нее много подписчиков в соцсетях, наблюдающих за ее богатой и беспечной жизнью в Европе. В июле папарацци сфотографировали Марию на яхте вместе с Леонардо Ди Каприо в районе Лазурного берега.

22-летняя Мария – дочь влиятельного бизнесмена и наследница фармацевтического бизнеса. Фото: соцсети.

Несмотря на достаточно юный возраст, Мария уже успела побывать замужем. Недавно она развелась с 30-летним арабским бизнесменом, занимающимся недвижимостью и модой в Монако. Ее бывший муж Абдельхафид – внук министра внутренних дел Муаммара Каддафи.

Напомним, Леонардо Ди Капиро и модель Камила Морроне встречались более пяти лет. 47-летний Лео бросил девушку накануне ее 25-летия. Лео впервые познакомился с Камилой еще в 2008 году, когда ей было всего 12 лет. Их познакомил давний друг актера Аль Пачино, который много лет жил с матерью Камилы Лусилой Сола. Но по-настоящему встречаться Леонардо и Камила начали где-то в 2017 году после разрыва актера с моделью Ниной Агдал. До Камилы так долго место в сердце Лео занимали только две красавицы — бразильская модель Жизель Бундхен и израильская манекенщица Бар Рафаэли. С обеими Лео чуть было не пошел под венец.

Камила, экзотическая красавица с американо-аргентинскими корнями, родилась в Аргентине, но ее родители довольно быстро перебрались в США. Ее мать и отец были моделями и благодаря эффектной внешности не сидели без работы – родители девочки снимались в рекламе и в сериалах. Супруги развелись, а спустя год мать Камилы Люсия познакомилась с голливудской звездой Аль Пачино. Ей тогда было 30, актеру – 66, но любви, как известно, все возрасты покорны. Пара прожила вместе почти 10 лет, а затем рассталась.