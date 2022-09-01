Хорошкола – это школа возможностей

Фото: Пресс-службы Хорошколы

Долгожданное расширение инновационного образовательного пространства позволило увеличить число мест до 1300 человек, а общая площадь нового здания составила 17,5 тыс. квадратных метров.

Как отмечают в Хорошколе, открытие нового корпуса для учеников начальных классов знаменует новый этап развития школы, основанной в 2013 году. Девять лет назад распахнули свои двери детский сад и прогимназия (начальная школа), через четыре года, в 2017 году, заработала гимназия, в 2020-м состоялся первый выпускной бал, а в этом году девять классов окончили дети, проучившиеся в Хорошколе со дня основания.

«Новая прогимназия Хорошколы — это инвестиция в будущее наших детей. Я уверен, что будущее можно создавать самим, а новое содержание должно иметь новую форму. То, что мы создавали эти два года — два года исследований, два года изучения лучших мировых практик, — всё это воплощено сегодня здесь. Шесть лабораторий, огромное презентационное пространство для творчества расположены в новом проекте, который мы назвали "Храм науки". Здесь будут встречаться ребята из двух школ, старшей и младшей, реализовывать проекты и самореализовываться. Аналогов нет нигде, чтобы две школы, старшая и младшая, были соединены таким пространством. Мы начинали с проектирования обычного перехода, а закончили целым подземным лабораторным комплексом "Храм науки". Ни в одной школе страны такого комплекса не существует. Ещё раз хочу сказать спасибо всем, кто помогал реализовывать этот уникальный проект!», - сказал Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.

Главное отличие Хорошколы от других — это персонализированная модель образования. Благодаря совместной работе, педагоги и родители помогают ребенку выстроить свою индивидуальную образовательную траекторию, раскрыть потенциал, понять свои сильные и слабые стороны, научиться ставить и достигать цели. При этом обучение полностью соответствует федеральному государственному образовательному стандарту. По мере взросления ребёнка пространство его выбора органически расширяется. Уже с восьмого класса стартует предпрофильная подготовка, которая подразумевает углублённое изучение отдельных предметов по выбору ученика. А в 10–11 классах начинается интенсивное погружение в выбранный профиль обучения. И в школе гордятся тем, что старшеклассники редко меняют свой выбор (хотя организационно это сделать не трудно): такая статистика означает, что траектория выстроена верно — и что её автором выступает сам обучающийся, а не кто-то другой.

Вторая особенность школы — смена фокуса с предметно ориентированного обучения (hard skills) на развитие гибких (soft skills) и цифровых навыков (digital skills), которые помогут не только достичь высоких академических результатов, но и построить успешную карьеру, да и жизнь в целом. Достигается синергия: в ходе предметной подготовки ребёнок овладевает жизненными навыками (эмоциональный интеллект, командная работа, тайм-менеджмент, целеполагание, лидерские качество, адаптивность, креативность и так далее), которые, в свою очередь, повышают эффективность учебного процесса. На развитие soft skills направлена и внеурочная деятельность, которую сопровождают отдельные специалисты. Ребятам доступны курсы по выбору, проектная работа, в том числе в акселераторах, и многое другое.

Такой подход направлен на формирование философии lifelong learning — обучения на протяжении всей жизни, привычка к которой, как и прочие привычки, закладывается с детства. Хорошкола учит учиться и получать удовольствие не только от результата, но и от самого процесса. Здесь целенаправленно работают с мотивацией детей, и поэтому слово «надо» магическим образом трансформируется в «хочу». Эта школа — про возможности и про выбор. Возможность каждого осознать, кем он хочет быть, и стать им.

Фото: Пресс-службы Хорошколы

Свобода, персонализация, открытость социуму — это позиция школы, которая проявляется и в её интерьере. Широкие коридоры, отсутствие глухих углов, атриумное пространство с парящими лестницами и панорамными окнами располагают к открытому общению и самовыражению, а трансформируемые перегородки в классах и передвижные парты и стулья обеспечивают гибкость и адаптивность планировки под учебные задачи. Территория школы окружена зеленью, которая отделяет её от городского пространства. У детского сада есть свой парк, в котором проходят прогулки, тематические пикники и праздники.

Новый корпус прогимназии был построен всего за 1,5 года с применением новейших технологий и лучших мировых практик. Эстетика решений и уникальная айдентика каждого пространства превратили здание в настоящее произведение искусства. Стилистика первых классов - горы, вторых – климатические зоны, третьих – моря, четвертых – города. В двухэтажном здании площадью 17,5 тысячи квадратных метров создана комфортная и безопасная школьная среда, предназначенная для эффективного обучения учеников начальных классов.

В прогимназии находятся различные лаборатории – естественных наук, робототехники, арт наук, а также гончарная мастерская. Есть большой спортивный зал, который трансформируется в концертный вместимостью до 800 человек. Особое внимание заслуживает уникальное пространство - «Храм науки», соединяющий под землей прогимназию и гимназию, в котором расположилось шесть научных лабораторий. На территории прогимназии создана современная физкультурно-спортивная зона со скалодромом, игровым деревом и каскадным ручьем.

Исходя из задач выстраивается и учебный процесс. Его ключевой единицей является не урок, а учебная тема, изучение которой занимает в среднем две недели. Ребёнок видит, что ему предстоит освоить, и учится правильно распределять время. Можно каждый день проходить по чуть-чуть, а можно основной массив работы выполнять в выходные. И такое понятие как домашнее задание в итоге трансформируется: ученик понимает, какой результат он хочет показать по окончании двухнедельного цикла, а тактика достижения этого результата остаётся за ним — разумеется, при поддержке тьюторов.

Есть ли в Хорошколе оценки за выполняемые задания? Нет, их заменяет обратная связь, то есть содержательный комментарий учителя. Такой подход, во-первых, позволяет снизить тревожность детей, а во-вторых — достичь желаемого прогресса. Ведь базовая задача любого учителя — не оценить, а научить, оценка важна лишь в той мере, в какой помогает учиться. Поэтому в Хорошколе процесс организован следующим образом: ребёнок сдаёт работу — учитель возвращает её с комментариями — ученик переделывает — и получает зачет. И так до тех пор, пока результат не будет достигнут.

Персонализация образовательной траектории невозможна без активного использования цифровых технологий. Цифровая платформа доступна всем участникам образовательного процесса: ученику, родителю, и учителю. С пятого класса у каждого ребёнка появляется персональное цифровое устройство, которое он учится использовать для решения учебных задач.

Реализовать всё вышеперечисленное невозможно без мощной команды, и неслучайно Хорошкола обладает прежде всего мы делаем акцент на профессиональную команду педагогов, среди всех школ страны. Круг специалистов, помогающих детям развиваться, очень широк и включает не только преподавателей и классных руководителей, но и тьюторов, психологов, логопедов и даже специалиста по сенсорной интеграции.

Конечно, возникает вопрос: как можно поступить в такую школу? Хорошкола – это частная школа с платным обучением. Также все поступающие проходят собеседования. Также в Хорошколе действует стипендиальная программа, которая позволяет талантливым детям учиться со скидкой вплоть до 100%, то есть бесплатно. Из 1200 учеников 120 учатся именно на таких условиях.

Хорошкола, безусловно, меняет привычные представления о дошкольном и школьном обучении. Она конструирует себя сама, ведь готовых образцов и бенчмарков очень мало. Всё это создаёт уникальную образовательную среду — динамичную, как и окружающий мир, к которому она успешно готовит.