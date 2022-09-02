В Туле открылся самый современный в России комплекс сортировки отходов

Комплекс оснащен инновационным оборудованием, которое способно превращать бытовой мусор в полезное сырье. Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

В Туле запустили самый современный в России комплекс по сортировке отходов. Он сможет перерабатывать до 100 тысяч тонн мусора в год. Оборудование установлено в экотехнопарке «Тула» регионального оператора «Хартия». Сюда свозят отходы из Тулы, Киреевского и Щёкинского района. Комплекс оснащен инновационным оборудованием, которое способно превращать бытовой мусор в полезное сырье.

На предприятии внедрили сразу две уникальные для нашей страны технологии. Переработка мусора проходит в несколько этапов. На первом этапе мусор отделяют от остальных фракций. Далее эту массу направляют на бесконтактное расщепление: при температуре 480 градусов она уменьшается в объеме почти в 40 раз. На выходе получается безопасный углеродный зольный остаток, синтез-газ, пригодный для отопления, и пиролизная жидкость, которую можно использовать в качестве топлива.

В результате в переработку уходит две трети мусора, и лишь оставшаяся часть направляется для хранения на полигон.

Министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов, посетивший предприятие 2 сентября, рассказал, что в рамках нацпроекта «Экология» регион приобрел более 450 специальных контейнеров для раздельного сбора отходов. Из них 228 установили на территории, обслуживаемой региональным оператором «Хартия». Контейнеры оранжевого цвета подписаны: «Здесь можно сдать на переработку: металл, стекло, пластик, бумагу», так что жителям легко ориентироваться. Мусор из оранжевых емкостей и контейнеры для остальных коммунальных отходов вывозят разные машины и в разное время. Перерабатываемые отходы поступают в новый комплекс на сортировку.

В рамках нацпроекта «Экология» регион приобрел более 450 специальных контейнеров для раздельного сбора отходов. Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

Сейчас идет строительство второй очереди комплекса, которое будет закончено в 2023 году. Она позволит повысить производственную мощность: региональный оператор сможет перерабатывать до 580 тысяч тонн отходов в год.

До 2024 года в Тульской области будет создано еще три предприятия по переработке мусора. Соглашение об их строительстве было заключено на XXV Петербургском международном экономическом форуме, проект реализуется правительством Тульской области и компанией «Российский экологический оператор». Общая сумма инвестиций в него составит 8 миллиардов рублей.

Реформирование системы обращения с отходами в Тульской области в июле обсуждали президент России Владимир Путин и губернатор Алексей Дюмин. По словам Юрия Панфилова, в 2022 году регион дополнительно приобретет 1929 контейнеров для мусора, а в 2023-м – еще около 690.

- Одна из главных задач нацпроекта «Экология» - обеспечить 100% сортировки твердых коммунальных отходов к 2030 году. Наш регион в числе первых начал двигаться в этом направлении, и мы видим, что система начала работать, - отметил министр природных ресурсов и экологии Тульской области. - Создана производственная инфраструктура, контейнерные площадки, график вывоза работает как часы. Впереди еще долгий путь, и важно, чтобы у туляков сформировалась привычка разделять отходы.